Díszpolgári cím, Pro Urbe díj és megannyi más elismerés a dísztanácsülésen

A méltatásban számos olyan megvalósítás elhangzott, ami az ő nevéhez fűződik, az egyik ebből (amit az is láthat, aki nem kötődik az iskolához), hogy

Lakatos Mihály köszönetképpen kiemelte, hogy amit elért, az nemcsak az ő érdeme, kellett hozzá a kollégák közössége, de a diákság is. Közismert humora most sem hagyta el. Azok számára, akik őt Lakatos Misinek szólíthatják, azt üzente, hogy eddig ugyan viccelődhettek vele, de

Ezt tervezték az örményországi Alaverdi városával is, de az örmény küldöttség nem tudott jelen lenni az eseményen, így ez későbbre marad.

Sokan mondják, hogy az utóbbi években Gyergyószentmiklós Erdély zenei fővárosává vált, egyre-másra bukkannak fel és válnak közismertté az itteni kivételes tehetségű zenészek, előadók. Amikor azonban egyszerre kerülnek említésre, akkor még a gyergyóiakat is meglepi ez a felhozatal.

Ez már 1941-ben megköttetett, aminek 2021-ben lett volna a 80. évfordulója. Azonban a pandémia miatt két évig nem rendezhették meg a városnapi dísztanácsülést, így az évfordulóra emlékeztető plakettet most adhatták át.

A dísztanácsülésen fellépett Solyom Bernadett, az X-Faktor idei győztese, Oláh Vivien és a Salamon’s Jam Orchestra, de sorra vehették át a város díszokleveleit a Bagossy Brothers Company, a 4S Street, a No Sugar, a Teddy Queen, Nicuta Andrea Nicoleta, Kozma Katalin és Korpos Szabolcs is, akik a maguk műfajában komoly elismertséget értek el. Ugyancsak díjazták a több filmszerepben látható Blénesi Kincsőt, illetve a hip-hop táncban sikeres Brill Dance együttest is.