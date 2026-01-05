Rovatok
Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Harmincöt gyerekkel kevesebb született tavaly Csíkszeredában, mint 2024-ben, az elhalálozások száma viszont nőtt – derült ki a polgármester által közétett összesítésből, amelyben a legnépszerűbb neveket is közlik.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 05., 20:082026. január 05., 20:08

Összesen 1375 kisbaba született tavaly Csíkszeredában, amelyből 219-en csíkszeredai szülők gyerekei (121 lány, 98 fiú). Utóbbi szám viszont harmincöttel kevesebb az előző évinél – derül ki a Korodi Attila által közétett összesítésből.

Az elmúlt tíz évet vizsgálva 2017-ben születtek a legtöbben a megyeszékhelyen, akkor 354 kisbabát regisztrált a városháza anyakönyvezési osztálya.

2025-ben a legnépszerűbb lány nevek a Hanna, Sára és Johanna voltak, a fiúkat pedig leggyakrabban Mártonnak, Bencének, Mátyásnak vagy Dánielnek/Daniel nevezték el szüleik.

Tavaly 787 elhunytat regisztráltak a hivatalban, ebből 312-en csíkszeredaiak. Az adatok szerint 11-el több személy hunyt el 2024-hez képest.

A házasságkötések száma 150-ről 109-re csökkent tavaly a csíkszeredaiak esetében. Ez a szám egyébként 2019-ben volt a legnagyobb, akkor 188-an házasodtak.

Csíkszék Csíkszereda
