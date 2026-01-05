Csökkent a születések száma, nőtt az elhalálozásoké Csíkszeredában

Fotó: László Ildikó
Harmincöt gyerekkel kevesebb született tavaly Csíkszeredában, mint 2024-ben, az elhalálozások száma viszont nőtt – derült ki a polgármester által közétett összesítésből, amelyben a legnépszerűbb neveket is közlik.
Összesen 1375 kisbaba született tavaly Csíkszeredában, amelyből 219-en csíkszeredai szülők gyerekei (121 lány, 98 fiú). Utóbbi szám viszont harmincöttel kevesebb az előző évinél – derül ki a Korodi Attila által közétett összesítésből.
Az elmúlt tíz évet vizsgálva 2017-ben születtek a legtöbben a megyeszékhelyen, akkor 354 kisbabát regisztrált a városháza anyakönyvezési osztálya.
Tavaly 787 elhunytat regisztráltak a hivatalban, ebből 312-en csíkszeredaiak. Az adatok szerint 11-el több személy hunyt el 2024-hez képest.
A házasságkötések száma 150-ről 109-re csökkent tavaly a csíkszeredaiak esetében. Ez a szám egyébként 2019-ben volt a legnagyobb, akkor 188-an házasodtak.
Kihirdette hétfőn Nicușor Dan államfő a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvényt.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn bejelentették, hogy megtámadják a bíróságon az ingatlan- és gépjárműadók emeléséről szóló önkormányzati határozatokat.
Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.
Részleges nap- és holdfogyatkozás, több bolygóegyüttállás, valamint meteorrajok is megfigyelhetők lesznek idén az égbolton.
Hétfőn 13 órakor mintegy száz település 28 209 háztartásában szünetelt az áramszolgáltatás – közölte Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Megnyílik a sugásfürdői kis sípálya január 6-án, kedden. A helyszínre autóbusszal és személygépkocsival egyaránt feljuthatunk, bár nem biztos, hogy mindig találunk szabad parkolóhelyet.
A liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a „nemzetek korszaka” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
Több mint 100 ezer lejre bírságoltak a rendőrök a szilveszteri hosszú hétvégén Hargita megyében. A büntetések zömét közúti szabálysértések miatt szabták ki.
Lassan töltődik be, vagy épp nem elérhető a felhasználók számára a napokban az Országos Digitalizációs Hatóság (ADR) által kezelt, az adók és illetékek befizetésére alkalmas ghișeul.ro platform.
A rendvédelmi szerveknek átlagban mintegy 2700 bevetésük volt naponta a szilveszteri hosszú hétvégén, a vészhelyzeti csapatok közbelépésére pedig napi 1700 alkalommal volt szükség.
