Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában

Fotó: Pinti Attila
Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.
A korábbi években bejáratott menetrend szerint a Jégpálya negyedben és a Mihail Sadoveanu utcában, illetve a Fodor Sándor park (korábban Ifjúsági park) térségében kezdődik az általános tavaszi nagytakarítás. A folyamat során az Eco-Csík Kft. három mechanikus seprűvel, két porszívóval, öt szállítójárművel és 25 ember kétkezi munkájával megszépíti város utcáit.
A tavaszi nagytakarítás hatékonysága érdekében ezúttal is a városlakók partnerségét kéri Bors Béla alpolgármester. Elsősorban arra hívta fel a városlakók figyelmét, hogy az előrejelzett takarítási napon
ugyanis az ott hagyott autók nagymértékben hátráltatják és lassítják a munkálatokat.
A takarítás útjában álló járműveket elmozdítják, és ha valaki nem találja az autóját, a 0746 915595-ös telefonszámon érdeklődhet felőle – tájékoztat a polgármesteri hivatal.
Az alpolgármester ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a városszépítő akció jó alkalom a lakószövetségeknek, lakóközösségeknek is, hogy ebben az időszakban végezzék el tömbházaik környékének tavaszi rendbetételét. Az ebből származó zöld hulladékot aprítva, kupacba rendezve a hulladéktárolók mellé helyezzék el.
A magánházak lakói az ingatlan előtti sáncok rendbetételével járulhatnak hozzá a rendezett városképhez. Az általános tavaszi nagytakarítást
nem csak ott, ahol forgalomkorlátozás lesz. A pontos ütemtervet minden lépcsőház bejáratánál kifüggesztjük, kiemelve az adott címre vonatkozó dátumot.
Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé egy-egy utca, lakónegyed takarítását a betervezett napon, a pótlására május 11-e után kerül sor az eredeti ütemezés sorrendjében.
