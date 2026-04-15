Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában

Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.

Székelyhon 2026. április 15., 11:152026. április 15., 11:15

A korábbi években bejáratott menetrend szerint a Jégpálya negyedben és a Mihail Sadoveanu utcában, illetve a Fodor Sándor park (korábban Ifjúsági park) térségében kezdődik az általános tavaszi nagytakarítás. A folyamat során az Eco-Csík Kft. három mechanikus seprűvel, két porszívóval, öt szállítójárművel és 25 ember kétkezi munkájával megszépíti város utcáit. A tavaszi nagytakarítás hatékonysága érdekében ezúttal is a városlakók partnerségét kéri Bors Béla alpolgármester. Elsősorban arra hívta fel a városlakók figyelmét, hogy az előrejelzett takarítási napon

járműveikkel ne parkoljanak a takarításra váró út-, parkoló- és járdaszakaszon,

ugyanis az ott hagyott autók nagymértékben hátráltatják és lassítják a munkálatokat. A takarítás útjában álló járműveket elmozdítják, és ha valaki nem találja az autóját, a 0746 915595-ös telefonszámon érdeklődhet felőle – tájékoztat a polgármesteri hivatal. Hirdetés Az alpolgármester ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a városszépítő akció jó alkalom a lakószövetségeknek, lakóközösségeknek is, hogy ebben az időszakban végezzék el tömbházaik környékének tavaszi rendbetételét. Az ebből származó zöld hulladékot aprítva, kupacba rendezve a hulladéktárolók mellé helyezzék el. A magánházak lakói az ingatlan előtti sáncok rendbetételével járulhatnak hozzá a rendezett városképhez. Az általános tavaszi nagytakarítást

a város minden utcájában elvégzik,