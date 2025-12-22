Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László

Az 1989-es romániai forradalom hősi halottjának tekintik a csíkszeredai Müller Lászlót • Fotó: Korodi Attila / Facebook

Az 1989-es romániai forradalom hősi halottjának tekintik a csíkszeredai Müller Lászlót

Fotó: Korodi Attila / Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Fejet hajtottak a csíkszeredai Müller László katona emléke előtt a Szentlélek utcai temetőben tartott katonai és egyházi szertartás során hétfőn. Az 1989-es forradalomban elhunyt fiatalt december 23-ra virradóan érte halálos golyó.

Barabás Hajnal

2025. december 22., 16:512025. december 22., 16:51

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az 1989-es romániai forradalom hősi halottjának tekintik a csíkszeredai Müller Lászlót, aki 18 évesen vesztette életét Brassóban. A halála után alhadnaggyá előléptetett katona Szentlélek utcai sírjánál hétfőn tartottak megemlékezést katonai és egyházi szertartás szerint.

„Müller László közösségünk számára a szabadság és az emberi méltóság iránti elkötelezettség szimbólumává vált, ma is példát mutat a legfiatalabb nemzedékeknek” – fogalmazott Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.

Hirdetés

Hozzátette, ma nem csupán a fájdalmat idézzük fel, hanem azt a szabadságot és emberi méltóságot, amelyért Müller László áldozatot hozott. Az ő története nem egy lezárt múlt eseménye;

ez egy olyan emlék, amely a jelenünket és jövőnket formálja.

„Müller László élete és halála arra emlékeztet minket, hogy a szabadságot meg kell nyerni és meg kell őrizni, nem csupán emlékművek és szertartások által, hanem a mindennapi életünkben, a közösség iránti elkötelezett cselekedetekben.

• Fotó: Korodi Attila / Facebook Galéria

Fotó: Korodi Attila / Facebook

Tiszteletreméltó példája legyen annak, hogy egy fiatal ember bátorsága nem vész el az idővel, hanem él tovább mindazokban, akik értik és értékelik a szabadság igazi súlyát” – mondta a polgármester.

Csíkszék Csíkszereda Történelem
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Folytatódik a lejtmenet, Debrecenben sem osztottak pontot a Sportklubnak
Kósa Zsuzsi a sérültségről: Nincsen két külön világ (VIDEÓ)
A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Székelyhon

A székelyudvarhelyi apa-lánya duó nyerte a Csillag születik tehetségkutatót
Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
Székelyhon

Néma, gyertyafényes kiállás a ditrói kórházért
Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Székely Sport

Először kényszerült hosszabbításra, győztesen jött ki belőle a GYHK
Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Krónika

Magyar Péter nem hiszi el, hogy az erdélyi magyarok nem kérnek belőle
Folytatódik a lejtmenet, Debrecenben sem osztottak pontot a Sportklubnak
Székely Sport

Folytatódik a lejtmenet, Debrecenben sem osztottak pontot a Sportklubnak
Kósa Zsuzsi a sérültségről: Nincsen két külön világ (VIDEÓ)
Nőileg

Kósa Zsuzsi a sérültségről: Nincsen két külön világ (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 22., hétfő

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton

Baleset történt Csíkszeredában a Brassói úton hétfő délelőtt, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
2025. december 22., hétfő

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
Hirdetés
2025. december 21., vasárnap

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában

Két autó ütközött össze vasárnap kora délután Csíkdánfalva határában az 578-as európai úton. A balesetben öt személy sérült meg, ketten a megrongálódott autóba szorultak – közölte a Hargita megyei tűzoltóság.

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
2025. december 21., vasárnap

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
2025. december 20., szombat

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához

Az adományokból gyűlt összegből és saját költségvetésből elkezdték a csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony Zarándokház tatarozását. Egyelőre a tetőzet rendbetételére gyűlt pénz, ezért további adományokra, forrásokra lesz szükség.

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
2025. december 20., szombat

Hozzáfogtak a Nagyboldogasszony Zarándokház felújításához
2025. december 19., péntek

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában

Kigyulladt a kászonjakabfalvi templom közvetlen közelében álló fásszín csütörtök éjszaka. A kigyulladt épület közelsége miatt az egyházi épület is veszélybe került.

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
2025. december 19., péntek

Hajszálon múlt a nagyobb baj: tűz pusztított a kászonjakabfalvi templom szomszédságában
Hirdetés
2025. december 18., csütörtök

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval

Csak fokozatosan, de enyhül a levegő hőmérséklete Csíkszeredában, ami pontokban szokatlan, ugyanakkor látványos jelenséget eredményez.

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
2025. december 18., csütörtök

Furcsa jelenség Csíkszeredában: mintha pontokban havazna – videóval
2025. december 18., csütörtök

Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa

Bőven Csíkszeredában volt a leghidegebb csütörtökre virradóan egész Romániában, a közel mínusz 8 fokos hidegre sehol máshol nem volt példa.

Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa
Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa
2025. december 18., csütörtök

Ahogy Csíkba beköltözött a fagy, az egész országban nincs rá példa
2025. december 17., szerda

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben

Az eddiginél sokkal nagyobb, átlagosan 10 perces járatsűrűségre vált hétfőtől, december 22-től a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet 21 új gázüzemű autóbusz szolgál ki folyamatosan. Az új menetrendek elérhetők lesznek a megállókban.

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
2025. december 17., szerda

Nagyvárosi menetrendre váltanak a csíkszeredai tömegközlekedésben
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek

Négyen sérültek meg egy balesetben Csíkszentimre községben kedden este.

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
2025. december 17., szerda

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
2025. december 16., kedd

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában

Készülnek a városi tömegközlekedés új menetrend szerinti elindítására Csíkszeredában, ennek érdekében hivatalosan is átvette a gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását az önkormányzat. Az utolsó számla kifizetésére 1,25 millió lejt hagytak jóvá.

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
2025. december 16., kedd

Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában
2025. december 16., kedd

Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok

Furcsa hőmérsékleti eltérések figyelhetők meg a keddi délelőtt folyamán az országban: miközben Csíkszeredában még mínusz 5 fokot mérnek, addig Sinaián plusz 8-at.

Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok
Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok
2025. december 16., kedd

Csíkban mínusz 5, Sinaián plusz 8 fok
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!