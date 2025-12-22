Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László

Az 1989-es romániai forradalom hősi halottjának tekintik a csíkszeredai Müller Lászlót
Fotó: Korodi Attila / Facebook
Fejet hajtottak a csíkszeredai Müller László katona emléke előtt a Szentlélek utcai temetőben tartott katonai és egyházi szertartás során hétfőn. Az 1989-es forradalomban elhunyt fiatalt december 23-ra virradóan érte halálos golyó.
Az 1989-es romániai forradalom hősi halottjának tekintik a csíkszeredai Müller Lászlót, aki 18 évesen vesztette életét Brassóban. A halála után alhadnaggyá előléptetett katona Szentlélek utcai sírjánál hétfőn tartottak megemlékezést katonai és egyházi szertartás szerint.
„Müller László közösségünk számára a szabadság és az emberi méltóság iránti elkötelezettség szimbólumává vált, ma is példát mutat a legfiatalabb nemzedékeknek” – fogalmazott Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.
Hozzátette, ma nem csupán a fájdalmat idézzük fel, hanem azt a szabadságot és emberi méltóságot, amelyért Müller László áldozatot hozott. Az ő története nem egy lezárt múlt eseménye;
„Müller László élete és halála arra emlékeztet minket, hogy a szabadságot meg kell nyerni és meg kell őrizni, nem csupán emlékművek és szertartások által, hanem a mindennapi életünkben, a közösség iránti elkötelezett cselekedetekben.
Tiszteletreméltó példája legyen annak, hogy egy fiatal ember bátorsága nem vész el az idővel, hanem él tovább mindazokban, akik értik és értékelik a szabadság igazi súlyát” – mondta a polgármester.
