Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László

Fejet hajtottak a csíkszeredai Müller László katona emléke előtt a Szentlélek utcai temetőben tartott katonai és egyházi szertartás során hétfőn. Az 1989-es forradalomban elhunyt fiatalt december 23-ra virradóan érte halálos golyó.

Az 1989-es romániai forradalom hősi halottjának tekintik a csíkszeredai Müller Lászlót, aki 18 évesen vesztette életét Brassóban. A halála után alhadnaggyá előléptetett katona Szentlélek utcai sírjánál hétfőn tartottak megemlékezést katonai és egyházi szertartás szerint.

„Müller László közösségünk számára a szabadság és az emberi méltóság iránti elkötelezettség szimbólumává vált, ma is példát mutat a legfiatalabb nemzedékeknek” – fogalmazott Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.

Hozzátette, ma nem csupán a fájdalmat idézzük fel, hanem azt a szabadságot és emberi méltóságot, amelyért Müller László áldozatot hozott. Az ő története nem egy lezárt múlt eseménye;