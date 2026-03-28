Lakossági fórum lesz Csíkszeredában

Csíkszeredában, a csobotfalvi kultúrotthonban szerveznek lakossági fórumot kedden, ahol a városrész aktuális ügyeit szeretnék megtárgyalni az emberekkel – közli Korondi Attila polgármester.

„A lakossági fórum lehetőséget ad arra, hogy a csobotfalviak közvetlenül is megosszák véleményüket, kérdéseiket és javaslataikat. A találkozón szó lesz a városrész aktuális ügyeiről, valamint a következő időszak terveiről is” – fogalmaz Facebook-oldalán az elöljáró. A fórum kedden délután hat órától kezdődik a csobotfalvi kultúrotthonban.