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Hadgyakorlatot tartanak Hargita megyében, Csíkszeredában is katonai jelenlétre lehet számítani

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Október 19–30. között nemzetközi hadgyakorlatot tartanak többek között Hargita megyében is. A kiképzés részeként Csíkzsögödben lövészetre, Csíkszeredában pedig katonai jelenlétre lehet számítani.

Székelyhon

2026. október 16., 11:002026. október 16., 11:00

Katonai jelenlétre lehet számítani október 19–22. között Csíkszeredában, a Gyermek sétány 2. szám alatt található polgári védelmi óvóhely és irányítóközpont környékén, a MOUNTAIN SPIRIT 26 nemzetközi hadgyakorlat részeként.

A kiképzés október 19. és 30. között zajlik Hargita, Kovászna, Suceava, Brassó és Szeben megye több gyakorlóterén

– hívja fel a figyelmet bejegyzésében Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.

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A „Virgil Bădulescu” 61. hegyivadász dandár katonái

október 17-től kezdik meg az erők és a haditechnikai eszközök átcsoportosítását, a menetoszlopok az érintett megyéken haladnak majd keresztül.

A hadgyakorlat során a katonák éles- és vaktöltényes lövészetet, harcászati mozgásokat, a műveleti területen történő elsősegélynyújtást, valamint az alegységek vezetési és irányítási eljárásainak gyakorlását végzik.

Csíkszeredában október 19–22. között a Gyermek sétány 2. szám alatti polgári védelmi óvóhely és irányítóközpont környékén

lehet katonai jelenlétre számítani.

A csíkzsögödi gyakorlótéren szintén a hadgyakorlat részeként tartanak kiképzési tevékenységeket.

Csíkszék Csíkszereda
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