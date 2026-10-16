Hadgyakorlatot tartanak Hargita megyében, Csíkszeredában is katonai jelenlétre lehet számítani

Fotó: Borbély Fanni
Október 19–30. között nemzetközi hadgyakorlatot tartanak többek között Hargita megyében is. A kiképzés részeként Csíkzsögödben lövészetre, Csíkszeredában pedig katonai jelenlétre lehet számítani.
Katonai jelenlétre lehet számítani október 19–22. között Csíkszeredában, a Gyermek sétány 2. szám alatt található polgári védelmi óvóhely és irányítóközpont környékén, a MOUNTAIN SPIRIT 26 nemzetközi hadgyakorlat részeként.
– hívja fel a figyelmet bejegyzésében Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.
A „Virgil Bădulescu” 61. hegyivadász dandár katonái
A hadgyakorlat során a katonák éles- és vaktöltényes lövészetet, harcászati mozgásokat, a műveleti területen történő elsősegélynyújtást, valamint az alegységek vezetési és irányítási eljárásainak gyakorlását végzik.
lehet katonai jelenlétre számítani.
A csíkzsögödi gyakorlótéren szintén a hadgyakorlat részeként tartanak kiképzési tevékenységeket.
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