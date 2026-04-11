Januárt idéző tavaszi fagy Csíkszeredában

Jócskán visszaesett a hőmérséklet szombatra virradóan a hargitai megyeközpontban, ahol a mínusz tíz fokot közelítette a legalacsonyabb érték a hivatalos mérőállomáson.

A fele országrészben fagypont alá esett a hőmérséklet szombatra virradóan, a települések sorában viszont Csíkszeredában volt a leghidegebb: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adatai szerint mínusz 9,4 Celsius-fok.

Gyergyóalfaluban mínusz 6,8 fok volt a legalacsonyabb érték szombaton hajnalban, Székelyudvarhelyen már csak mínusz 1,5 fok, Marosvásárhelyen mínusz 0,9, Sepsiszentgyörgyön pedig mínusz 2,8 Celsius-fok.

Ami a rövidtávú előrejelzést illeti, az ANM háromnapos prognózisa szerint a következő napokban is megmaradnak a hajnali fagyok Erdély keleti medencéiben, de valamelyest mérséklődnek, és mínusz 5 alá nem várható visszaesés. Napközben 8–14 Celsius-fokig melegszik fel a levegő, hétfőre pedig egyes helyeken már 18 fok is lehet.