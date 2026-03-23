Helikopterrel vitték Marosvásárhelyre a vasúti balesetben súlyosan megsérült csecsemőt

Marosvásárhelyre szállították vasárnap este SMURD-helikopterrel a csíkszeredai megyei kórházból a vasúti balesetben megsérült csecsemőt, a másik három sérültet továbbra is a megyei kórházban ápolják.

A megyei kórház sajtóirodája szerint a hét hónapos gyermek súlyos koponyasérülést és agyi vérzést szenvedett. A csecsemő kómában van, stabilizálták, intubálták, majd a marosvásárhelyi idegsebészetre szállították – írja az Agerpres hírügynökség.

A csecsemő apja mellkasi és tüdősérüléssel, törött bordákkal, lapockatöréssel és könyökficammal került kórházba, a mellkassebészeti osztályon ápolják.

A balesetben megsérült másik két gyermeket a gyermeksebészeti osztályon kezelik, egyiküket nagyobb combsérüléssel, a másikat zúzódásokkal.

Vasárnap délután lovas szekeret gázolt el a vonat Csíkszerdában. A szekéren többen ültek, köztük több gyermek is. Egy nő helyben életét vesztette. A vasúti forgalmat órákra lezárták, csak vasárnap este indították újra.