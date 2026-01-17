Rovatok
Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Egy 73 éves férfi vesztette életét kigyúlt házában a Csíkszentsimon községhez tartozó Csatószegen pénteken éjszaka. A lángok a kályhából kihullt parázs miatt csaphattak fel.

Gergely Imre

2026. január 17., 10:432026. január 17., 10:43

A csíkszeredai hivatásos tűzoltók és a csíkszentsimoni önkéntes egység egy Csatószegen kigyúlt házhoz vonult ki az elmúlt éjszaka. Az oltáshoz három tűzoltóautót vezényeltek, mivel a lángok hevesen terjedtek az épület belsejében és a tetőszerkezeten. A beavatkozó egységek

a házban egy 73 éves férfi összeégett holttestét találták meg.

A tüzet sikerült megfékezni és eloltani, ám az ingatlan mintegy 70 százalékban megsemmisült a benne lévő bútorzattal együtt.

A hatóságok megállapítása szerint a tüzet valószínűleg a fémkályhából kihullott izzó parázs okozta.

A tragédia kapcsán a tűzoltóság ismételten felhívja a lakosság figyelmét a kályhák biztonságos használatára. Kiemelten fontos a megfelelő szigetelés, az éghető anyagok távoltartása, a hamu biztonságos eltávolítása, valamint az, hogy a fűtőberendezések működés közben ne legyenek túlmelegedve. Hangsúlyozzák: az alapvető tűzmegelőzési szabályok betartása emberéleteket menthet.

Csíkszék Tragédia Tűzeset
