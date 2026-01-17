Halálos lakástűz Csatószegen: kályhából kihullott parázs okozhatta a tragédiát

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Egy 73 éves férfi vesztette életét kigyúlt házában a Csíkszentsimon községhez tartozó Csatószegen pénteken éjszaka. A lángok a kályhából kihullt parázs miatt csaphattak fel.
A csíkszeredai hivatásos tűzoltók és a csíkszentsimoni önkéntes egység egy Csatószegen kigyúlt házhoz vonult ki az elmúlt éjszaka. Az oltáshoz három tűzoltóautót vezényeltek, mivel a lángok hevesen terjedtek az épület belsejében és a tetőszerkezeten. A beavatkozó egységek
A tüzet sikerült megfékezni és eloltani, ám az ingatlan mintegy 70 százalékban megsemmisült a benne lévő bútorzattal együtt.
A hatóságok megállapítása szerint a tüzet valószínűleg a fémkályhából kihullott izzó parázs okozta.
A tragédia kapcsán a tűzoltóság ismételten felhívja a lakosság figyelmét a kályhák biztonságos használatára. Kiemelten fontos a megfelelő szigetelés, az éghető anyagok távoltartása, a hamu biztonságos eltávolítása, valamint az, hogy a fűtőberendezések működés közben ne legyenek túlmelegedve. Hangsúlyozzák: az alapvető tűzmegelőzési szabályok betartása emberéleteket menthet.
Jól halad a csíkszentgyörgyi bölcsőde tavaly ősszel elkezdett építése, ezért megalapozottnak tűnik az elképzelés, hogy ősztől már fogadni tudják az intézményben a gyerekeket. A munka télen sem szünetel, a beltérben lehet dolgozni.
Bedobták a labdát – szalagvágás helyett ily módon avatták fel csütörtökön a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola új tornatermét. A sportlétesítményt tizenöt éve álmodták meg, majd hat éve kezdték el építeni, hogy mostanra elkészülhessen.
Az emberi test, az immunrendszer és a lelki egyensúly összefüggéseit állítja középpontba a Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadás-sorozat következő eseménye január 23-án, Csíkszeredában.
A Csobotfalvát érintő csíkszeredai városi autóbuszjáratok 4-es és 4D-jelzésű vonalain késésekre lehet számítani, a tesztidőszak alatt ugyanis kiderült: tarthatatlan a jelenlegi menetrend. Dolgoznak a kijavításán.
A kászonjakabfalvi szándékos gyújtogatásoknak egyelőre nincs gyanúsítottja – tudtuk meg a csíkszeredai ügyészségtől. Az eset miatt önkéntes alapon működő polgárőrség alakult, amely azóta is rendszeresen járőrözik az érintett falurészben.
Óvodákat és tornatermeket szereltek fel korszerű bútorzattal, illetve eszközökkel Csíkszeredában a helyi önkormányzat erre irányuló európai uniós pályázata révén. A Cimbora Napközi Otthonban mutatták be hétfőn a beruházás eredményeit.
Kiemelkedő volt a műtéti tevékenység a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az elmúlt évben: több mint kilencezer alkalommal végeztek operációt.
Fordulatos és eredményekben gazdag évet zárt 2025-ben a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház – értékelte Konrád Judit, az intézmény menedzsere.
Soron kívüli ülésen döntött pénteken a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználási módjáról, amelyet ebben az évben fejlesztésekre fordítanak. A megtakarítás a működési költségekből származik.
Egy kidőlt fa miatt teljesen megbénult a közúti forgalom egy időre a Hargitafürdő területén áthaladó megyei úton csütörtök délután. A csíkszeredai önkéntes tűzoltók távolították el a fát, azóta újraindult a forgalom mindkét irányban.