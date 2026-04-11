Forgalomból kivont autóval közlekedett, elkapták a rendőrök

Már három hónapja kivonták forgalomból azt a személyautót, amivel Tusnádfürdőn közlekedett egy 33 éves férfi.

A tusnádfürdői rendőrök pénteken este fél hét körül igazoltattak egy 33 éves, Kovászna megyei férfit, aki személyautóval közlekedett a fürdővárosban.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy az autót 2026 januárjában kivonták a forgalomból, és azóta nincs érvényes rendszáma – közölte a Hargita megyei rendőrség sajtóosztálya.

Hirdetés

A rendőrök büntetőeljárást indítottak a férfi ellen nem forgalomba helyezett jármű vezetése miatt.