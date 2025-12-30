Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A székely vértanúkra emlékeznek Madéfalván

Archív • Fotó: Pinti Attila

Archív

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Madéfalvi Veszedelem 262. évfordulója alkalmából többnapos megemlékezés-sorozatot szerveznek január 5–7. között Madéfalván.

Székelyhon

2025. december 30., 09:032025. december 30., 09:03

2025. december 30., 12:522025. december 30., 12:52

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„Ez a mi történelmünk – örökség, küldetés és felelősség” – e gondolat jegyében hívja közös emlékezésre az érdeklődőket Madéfalva község önkormányzata a Madéfalvi Veszedelem 262. évfordulóján.

A január eleji eseménysorozat célja, hogy méltó módon róják le tiszteletüket a székely vértanúk önzetlen hazaszeretete és áldozata előtt, valamint hogy megerősítsék a közösségi emlékezetet határon innen és túl. A szervezők hangsúlyozzák:

a madéfalvi tragédia nem csupán történelmi esemény, hanem ma is élő örökség, amely felelősséget ró a jelen és a jövő nemzedékeire.

A megemlékezések január 5-én találkozóval és filmvetítéssel kezdődnek, január 6-án lovas zarándoklatot szerveznek a Siculicidium és Potápi Árpád János emlékére, január 7-én pedig szentmisével, ünnepi beszédekkel és koszorúzással zárul az emléknap a Siculicidium-emlékműnél.

Hirdetés

Csíkszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Mutatjuk, hogy mennyi adót fognak fizetni a székelyudvarhelyiek
Megvan az előrejelzés szilveszterre és az új év első napjaira is: fordulás várható az időjárásban
Lemarad a székely hokirangadóról a Sportklub törzsszurkolóinak egy része
A kolozsvári Waldorf-iskola menesztett magyar aligazgatója a Krónikának: „nem csak a tisztség elvesztéséről van szó”
A csíkszeredai klubok nem adnak játékost az U20-as hokiválogatottnak a vébére
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Mutatjuk, hogy mennyi adót fognak fizetni a székelyudvarhelyiek
Székelyhon

Mutatjuk, hogy mennyi adót fognak fizetni a székelyudvarhelyiek
Megvan az előrejelzés szilveszterre és az új év első napjaira is: fordulás várható az időjárásban
Székelyhon

Megvan az előrejelzés szilveszterre és az új év első napjaira is: fordulás várható az időjárásban
Lemarad a székely hokirangadóról a Sportklub törzsszurkolóinak egy része
Székely Sport

Lemarad a székely hokirangadóról a Sportklub törzsszurkolóinak egy része
A kolozsvári Waldorf-iskola menesztett magyar aligazgatója a Krónikának: „nem csak a tisztség elvesztéséről van szó”
Krónika

A kolozsvári Waldorf-iskola menesztett magyar aligazgatója a Krónikának: „nem csak a tisztség elvesztéséről van szó”
A csíkszeredai klubok nem adnak játékost az U20-as hokiválogatottnak a vébére
Székely Sport

A csíkszeredai klubok nem adnak játékost az U20-as hokiválogatottnak a vébére
Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Nőileg

Szilágyi Szabolcs: Reménykedtem, hogy minden a régi lesz
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 30., kedd

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még újat is bevezettek

Csíkszeredában sem csak az inflációs rátával nő jövőre a helyi adók mértéke, hanem emelt adókulcsot vezetnek be az ingatlan- és gépjárműadó kiszámításánál, sőt még adókedvezményeket is eltörölnek.

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még újat is bevezettek
Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még újat is bevezettek
2025. december 30., kedd

Csíkszeredában nemcsak adót emeltek, hanem Udvarhely mintájára még újat is bevezettek
Hirdetés
2025. december 29., hétfő

Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs

Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni.

Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
2025. december 29., hétfő

Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
2025. december 29., hétfő

Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei

Közelebb kerülünk a Dracula Park létrehozásához, amelybe már több millió eurót fektetett be Lénárd András üzletember. A Csíkzsögödbe tervezett tematikus vidámpark munkálatainak elkezdése érdekében hamarosan benyújtják a dokumentációt.

Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei
Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei
2025. december 29., hétfő

Készülnek a csíkszeredai Dracula Park tervei
2025. december 28., vasárnap

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve

Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
2025. december 28., vasárnap

Tűzoltóság: szándékos gyújtogatás okozhatta a kászonjakabfalvi tűzeseteket – frissítve
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván

Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
2025. december 28., vasárnap

Gyanús ismétlődés: újabb egyházi ingatlan vált a lángok martalékává Kászonjakabfalván
2025. december 24., szerda

Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra

Nem tartott ki év végéig a pénzügyi keret a Csíkszeredában kóborló kutyák befogására, ezért az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia a szolgáltatásra. Az egyetlen jelentkező ajánlatát a napokban bírálják el.

Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra
Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra
2025. december 24., szerda

Egy kóbor kutya befogása 500 lejbe kerül Csíkszeredában, mégsem tolonganak a cégek az ajánlatra
2025. december 22., hétfő

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat

Fűtött, tiszta utastér, kedves sofőrök, egyelőre kevés utas – hétfőn, a városi tömegközlekedés tesztüzemének első napján kipróbáltunk néhány csíkszeredai buszjáratot.

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat
Kipróbáltuk a városi buszjáratokat
2025. december 22., hétfő

Kipróbáltuk a városi buszjáratokat
Hirdetés
2025. december 22., hétfő

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László

Fejet hajtottak a csíkszeredai Müller László katona emléke előtt a Szentlélek utcai temetőben tartott katonai és egyházi szertartás során hétfőn. Az 1989-es forradalomban elhunyt fiatalt december 23-ra virradóan érte halálos golyó.

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
2025. december 22., hétfő

Példát mutat ma is a fiatal nemzedéknek Müller László
2025. december 22., hétfő

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton

Baleset történt Csíkszeredában a Brassói úton hétfő délelőtt, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
2025. december 22., hétfő

Autók ütköztek a csíkszeredai Brassói úton
2025. december 21., vasárnap

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában

Két autó ütközött össze vasárnap kora délután Csíkdánfalva határában az 578-as európai úton. A balesetben öt személy sérült meg, ketten a megrongálódott autóba szorultak – közölte a Hargita megyei tűzoltóság.

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
2025. december 21., vasárnap

Két ember a megrongálódott autóba szorult Csíkdánfalva határában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!