A székely vértanúkra emlékeznek Madéfalván

Archív
Fotó: Pinti Attila
A Madéfalvi Veszedelem 262. évfordulója alkalmából többnapos megemlékezés-sorozatot szerveznek január 5–7. között Madéfalván.
2025. december 30., 09:032025. december 30., 09:03
2025. december 30., 12:522025. december 30., 12:52
„Ez a mi történelmünk – örökség, küldetés és felelősség” – e gondolat jegyében hívja közös emlékezésre az érdeklődőket Madéfalva község önkormányzata a Madéfalvi Veszedelem 262. évfordulóján.
A január eleji eseménysorozat célja, hogy méltó módon róják le tiszteletüket a székely vértanúk önzetlen hazaszeretete és áldozata előtt, valamint hogy megerősítsék a közösségi emlékezetet határon innen és túl. A szervezők hangsúlyozzák:
A megemlékezések január 5-én találkozóval és filmvetítéssel kezdődnek, január 6-án lovas zarándoklatot szerveznek a Siculicidium és Potápi Árpád János emlékére, január 7-én pedig szentmisével, ünnepi beszédekkel és koszorúzással zárul az emléknap a Siculicidium-emlékműnél.
Csíkszeredában sem csak az inflációs rátával nő jövőre a helyi adók mértéke, hanem emelt adókulcsot vezetnek be az ingatlan- és gépjárműadó kiszámításánál, sőt még adókedvezményeket is eltörölnek.
Több egymást követő tűzeset után rendkívüli falugyűlést tartottak Kászonjakabfalván. A helyiek szerint a történtek egy konkrét személyhez köthetők, ám bizonyíték hiányában senkit nem mertek megnevezni.
Közelebb kerülünk a Dracula Park létrehozásához, amelybe már több millió eurót fektetett be Lénárd András üzletember. A Csíkzsögödbe tervezett tematikus vidámpark munkálatainak elkezdése érdekében hamarosan benyújtják a dokumentációt.
Nem volt áramforrás, sem tűzhely a kászonjakabfalvi katolikus plébánia udvarán levő csűrben, ami porrá égett vasárnapra éjszaka. Nemrég a templom melletti fásszín vált a lángok martalékává. Az önkéntes tűzoltók idegenkezűségre gyanakodnak.
Újabb tűzeset történt Kászonjakabfalván: az elmúlt éjszaka leégett a plébánia csűrje. Mindössze tíz nappal korábban, ugyanitt, a templom közvetlen közelében egy fatároló semmisült meg. Két hónapon belül ez már a harmadik, helyi egyházat érintő eset.
Nem tartott ki év végéig a pénzügyi keret a Csíkszeredában kóborló kutyák befogására, ezért az önkormányzatnak új közbeszerzést kellett kiírnia a szolgáltatásra. Az egyetlen jelentkező ajánlatát a napokban bírálják el.
Fűtött, tiszta utastér, kedves sofőrök, egyelőre kevés utas – hétfőn, a városi tömegközlekedés tesztüzemének első napján kipróbáltunk néhány csíkszeredai buszjáratot.
Fejet hajtottak a csíkszeredai Müller László katona emléke előtt a Szentlélek utcai temetőben tartott katonai és egyházi szertartás során hétfőn. Az 1989-es forradalomban elhunyt fiatalt december 23-ra virradóan érte halálos golyó.
Baleset történt Csíkszeredában a Brassói úton hétfő délelőtt, a helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat.
Két autó ütközött össze vasárnap kora délután Csíkdánfalva határában az 578-as európai úton. A balesetben öt személy sérült meg, ketten a megrongálódott autóba szorultak – közölte a Hargita megyei tűzoltóság.
szóljon hozzá!