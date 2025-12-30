A székely vértanúkra emlékeznek Madéfalván

„Ez a mi történelmünk – örökség, küldetés és felelősség” – e gondolat jegyében hívja közös emlékezésre az érdeklődőket Madéfalva község önkormányzata a Madéfalvi Veszedelem 262. évfordulóján.

A január eleji eseménysorozat célja, hogy méltó módon róják le tiszteletüket a székely vértanúk önzetlen hazaszeretete és áldozata előtt, valamint hogy megerősítsék a közösségi emlékezetet határon innen és túl. A szervezők hangsúlyozzák: