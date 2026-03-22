ChatGPT Egészség: hasznos vagy veszélyes az új funkció?

Megnéztük, milyen szolgáltatásokat fog kínálni a felhasználóknak a ChatGPT Health (Egészség) • Fotó: Farkas Orsolya

Új, egészségügyi témájú kérdéseknek szánt felületet mutatott be az OpenAI. Utánajártunk, milyen szolgáltatásokat kínál a ChatGPT Egészség, és mit mondanak a szakértők, érdemes-e a mesterséges intelligenciára hagyatkozni a háziorvos helyett.

2026. március 22., 10:402026. március 22., 10:40

Hetente több százmillió aktív felhasználót számlál a mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozó kutató és alkalmazó vállalat, az OpenAI által fejlesztett ChatGPT mesterséges intelligencián alapuló chatbot. A mesterséges intelligenciát sokan használják munkára, szórakozásra, de egyre többen tekintenek a chatbotra társként, terapeutaként, sőt orvosként is. A számok is beszédesek, hiszen a legutóbbi adatok szerint a ChatGPT-nek hetente több mint 230 millió egészséggel, életmóddal kapcsolatos kérdést tesznek fel.

Éppen ezért a fejlesztő új, dedikált felületet hozott létre, amelynek működése különösebben nem tér el a normál felületétől, azonban különválasztja az egészséggel kapcsolatos kérdéseket a más témában folytatott beszélgetésektől, ugyanakkor lehetőséget biztosít, hogy a felhasználó összekapcsolja egészségügyi adatait az okostelefonokon található életmód- és fitneszalkalmazásokkal.

A ChatGPT Health (Egészség) január 7-én jelent meg, és hatvan ország 260 orvosának bevonásával készült. Az új funkció pillanatnyilag csak néhány országban elérhető, az adatvédelmi és egészségügyi szabályozások miatt lassabban bővítik a hozzáférést Európában, így

még a romániai felhasználók sem tesztelhetik.

Azonban a szakemberek már most felhívják minden felhasználó figyelmét: kizárólag a mesterséges intelligenciára hagyatkozni veszélyes, ugyanis a betegek állapotának súlyosságát nagyon sok esetben alábecsüli.

Támogatja, nem helyettesíti az orvosi ellátást

Az új funkció bevezetéséig előfizetés nélkül is lehet tudakolózni. Arra a kérdésre, hogy tud-e az egészséghez fűződő kérdésekben segíteni, a ChatGPT válasza egyértelmű igen, sőt máris sorolja, milyen témában tud tanácsot adni. Idézem:

  • a betegségek és tünetek magyarázatában;

  • gyógyszerekkel kapcsolatos általános információkban;

  • egészséges életmód, táplálkozás és mozgás témában;

  • laboreredmények általános értelmezésében;

  • alvás, stressz és mentális egészség kérdéseiben.

A felsorolást követően azt is hozzáteszi, „fontos viszont, hogy

Idézet
nem helyettesítem az orvost, és nem tudok hivatalos diagnózist adni.

Ha komoly vagy sürgős problémáról van szó, mindenképp érdemes orvoshoz fordulni.”

Az Egészség funkció alapvetően ugyanezekben a kérdésekben fog segíteni. Nem lesz alkalmas diagnosztizálásra vagy kezelési terv felállítására, viszont felkészít az orvossal való találkozóra, tanácsot ad az étrend és az edzésprogram kialakításában, és segít tisztázni kérdéseket az egészségügyi biztosítással kapcsolatban. Az ígéret szerint összeköthető lesz az életmód-appokkal, például az Apple Health-szel, és feltölthetők rá az orvosi leletek is.

Európában egyelőre nem lehet hozzáférni a funkcióhoz, de minden felhasználó számára elérhetővé szeretnék tenni • Fotó: OpenAI Galéria

Adódik a kérdés, hogy az egészségügyi adatokkal mit kezd a továbbiakban az OpenAI. A fejlesztő szerint a beszélgetéseket és adatokat elszigetelve tárolják, az adatvédelmet megerősítik, és az itt folytatott beszélgetéseket nem használják fel az alapmodelljeik betanítására. Amennyiben a felhasználók egészséggel kapcsolatos beszélgetést kezdeményeznek, automatikusan javasolni fogják nekik az erre dedikált felület használatát.

ChatGPT, a láthatatlan tanácsadó

Miután bevezették az Amerikai Egyesült Államokban, a Nature Medicine orvosi folyóiratban megjelent egy tanulmány az új funkcióról. Ennek során a kutatócsoport hatvan klinikai esetet dolgozott ki, közöttük enyhe, otthoni ellátást igénylő eset és azonnali orvosi beavatkozást igénylő vészhelyzet is akadt. A kutatók azt találták, hogy a mesterséges intelligencia által generált válaszok nagyjából megegyeznek egy orvostanhallgatóéval, aki jól tájékozott ugyan, de nem rendelkezik kellő tapasztalattal.

A „tankönyvi” eseteket, mint amilyen a sztrók, agyhártyagyulladás, aortarepedés, a ChatGPT hibátlanul felismerte.

Viszont egy asztmás beteg esetében, noha azonosította a légzési elégtelenség figyelmeztető jeleit, mégis azt tanácsolta, várjon, mielőtt sürgősségi ellátást igényelne.

Hasonló eredményt kaptak a korai diabéteszes ketoacidózis esetében is – ebben az esetben a chatbot járóbeteg-ellátást javasolt a betegnek, holott sürgősségnek számít. Egyébként

az esetek több mint felében, amikor az orvosok megítélése szerint a betegnek mihamarabbi beavatkozásra lett volna szüksége, a ChatGPT nem javasolt sürgősségi ellátást.

A kutatók szerint tehát a mesterséges intelligencia felismeri a klasszikus tünetegyütteseket, de elbukik olyankor, amikor a vészhelyzet megállapítása a klinikai folyamatok finomabb, összetettebb elemzését igényelné.

Nem éri meg vakon bízni a mesterséges intelligenciában

A mesterséges intelligencia berobbanása óta több példa is volt rá Romániában, hogy a betegek a ChatGPT-re hivatkozva felülbírálták a kezelőorvos döntését. Egy galaci férfi például amiatt kezdett vitába a sebészével, mert a chatbot azt mondta neki, a műtétje túl keveset tartott.

A szakemberek szerint nem szabad vakon megbízni az MI-ben, főleg akkor nem, ha az egészségünkről van szó • Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Akkoriban az orvosok elismételték a sokszor emlegetett tényt, miszerint az internet és a mesterséges intelligencia használata rendkívül hasznos, sőt életmentő is lehet a felkészült szakemberek kezében. Azonban a laikusok nem tudják megítélni, hogy a kapott válasz helyes-e vagy sem.

Továbbá az is igazolódott, hogy korántsem mindegy, milyen nyelvezettel, pontossággal fogalmazza meg a felhasználó a kérdést, parancsot.

Az MI-modellek hiába figyelmeztetik a felhasználót, hogy nem szabad orvosi tanácsadóként tekinteni rá, naponta milliónyi kérdést tesznek fel a témában az emberek. Ez mindannyiunkat érint, hiszen a bukaresti Reveal Marketing Research vizsgálata szerint a mesterséges intelligencia egyre inkább beépül a mindennapjainkba:

  • míg 2025-ben a felmérésben résztvevő romániaiak 47 százaléka használta,

  • addig a 2026-ban 68 százalékra nőtt ez a szám, legalábbis az év első hónapjában mért adatok szerint.

A leggyakrabban használt platform pedig éppen a ChatGPT (83 százalék).

A rovat további cikkei

2026. március 21., szombat

Mintegy 20 hektáron ég a száraz növényzet Galócáson

Száraz növényzet gyúlt ki a Hargita megyei Galócás községben, a tűz mintegy 20 hektáros területet érint.

2026. március 21., szombat

Három szivart is rejtett a Szent Miklós templom toronygömbje

A gyergyószentmiklósi Szent Miklós római katolikus templom tornyának felújítása miatt emelték le a keresztet és a toronygömböt, amiből érdekes, 1868-ban oda elhelyezett tárgyak kerültek elő. Ezek májusig a múzeumban tekinthetők meg.

2026. március 21., szombat

Eljárást indítottak egy román nővel szemben egy brit tengeralattjáró-bázisnál történt incidens kapcsán

Eljárás indult egy iráni férfi és egy román nő ellen, miután megpróbáltak bejutni az Egyesült Királyság nukleáris elrettentő rendszerének egyik kulcsfontosságú haditengerészeti támaszpontjára – jelentette szombaton a PA Media és a dpa.

2026. március 21., szombat

Folytatódnak szerdán elsüllyedt vontatóhajó kutató műveletei a Midia kikötő térségében

A román haditengerészet szombaton is folytatja a Midia kikötő térségében elsüllyedt Astana vontatóhajó balesetének kutató-mentő műveleteit – közölte a védelmi minisztérium.

2026. március 21., szombat

Súlyos buszbaleset történt Galac megyében: egy személy életét vesztette, 14-en megsérültek

Egy autóbusz borult fel szombaton az 581-es európai úton, Galac és Vaslui megye határán: többen megsérültek, egy személy pedig életét vesztette.

2026. március 21., szombat

Már minden kúton 9 lej fölött van az üzemanyag ára

Nem maradt egyetlen olyan töltőállomás Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson sem, ahol 9 lejnél olcsóbban lehetne tankolni: a legfrissebb adatok szerint minden nagy szolgáltatónál átlépte ezt a határt az üzemanyag ára.

2026. március 20., péntek

Új lehetőségeket körvonalazott a székelyföldi gazdák számára a Sepsiszentgyörgyre látogató magyar agrárminiszter

Székelyudvarhely után Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott Nagy István magyar agrárminiszter, hogy a gazdákat érintő kihívásokra válaszokat adjon, és megoldásokat körvonalazzon.

2026. március 20., péntek

Romlik a lakosság vásárlóereje, a világjárvány óta nem volt ekkora visszaesés a kiskereskedelemben

A kiskereskedelmi forgalom 2026 januárjában 6,5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest Romániában, ami a világjárvány óta a legnagyobb visszaesés.

2026. március 20., péntek

Elaludt a sofőr, baleset történt Máréfalván

Anyagi károkkal járó baleset történt Máréfalván pénteken – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságnál érdeklődve.

2026. március 20., péntek

Magyarország mezőgazdasági minisztere: bízzanak a hazai termelők keze munkájának eredményében

A gazdákat fenyegető veszélyekre, illetve az ezekkel szembeni védekezési lehetőségekre hívta fel a figyelmet pénteken Nagy István, Magyarország agrárminisztere Székelyudvarhelyen, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumán.

