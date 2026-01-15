Még nem tudni, hogy mennyi pénz marad az önkormányzatok kasszájában a megemelt adóbevételek után. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Helyi költségvetés híján még csak visszafogottan terveznek a háromszéki önkormányzatok, így a gidófalvi is, amelynek polgármestere közösségi oldalán számolt be a tervekről.
A helyi költségvetések megszületése csak február végére, talán márciusra várható, az országos költségvetés elfogadása után, addig legfeljebb a fejlesztések bürokratikus része intézhető.
Porzsolt Levente polgármester a közösségi oldalán beszámolt arról, hogy milyen tavaly milyen fejlesztésekre fordítottak pénzt és energiát.
Ami az idei fejlesztési terveket illeti, hamarosan elindulhat a közbeszerzés az angyalosi szennyvízvezeték kivitelezőjének kijelölésére, és
A fotosmartonosi óvódát a jövő tanévtől napközi programmal szeretné működtetni az önkormányzat, ezért már részben felújíttatta az épületet, következik a szükséges tanúsítvány megszerzése a hatóságoktól, miközben
Folytatják az angyalosi kultúrotthon építését is – jelentette ki a polgármester.
A többi beruházást majd a lehetőségek függvényében tervezik.
A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege.
Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére.
Változatos programkínálattal várja a közönséget a gyergyóalfalvi Petőfi Művelődési Központ a következő hetekben.
Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti a város mezőgazdasági földtulajdonosait, hogy január 15-én, 9 órától közgyűlést tartanak a képviselő-testület üléstermében. Bizottsági tagokat választanak.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy Romániában létezik egy olyan réteg, amelyik a szabályokat tudatosan kijátszva nem fizet helyi adót, miközben a többség becsületesen eleget tesz kötelezettségeinek.
Az adóemelés, közlekedés és parkolás mellett többek között a tervezett Drakula Park, az okoskukák, és a Harvíz Rt. óriáspályázata kerültek terítékre témaként a csíkszeredai városvezetés által megszervezett szerdai sajtóbeszélgetésen.
A fiatalokat érintő kérdésekről tartanak előadásokat és panelbeszélgetéseket szakemberek január 20-án, a Szakszervezetek Művelődési Házában. A rendezvény érdemi válaszokkal szolgál a fiatalok dilemmáira.
Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy a közigazgatási intézkedéscsomagról szóló törvénytervezetet a kormánykoalícióban fogják véglegesíteni.
Három Temes megyei rendőr megsérült szerda reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.
