Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bizonytalan az évkezdés, még nem tudni, milyen beruházásokra lesz pénz idén

Még nem tudni, hogy mennyi pénz marad az önkormányzatok kasszájában a megemelt adóbevételek után. Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Még nem tudni, hogy mennyi pénz marad az önkormányzatok kasszájában a megemelt adóbevételek után. Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Helyi költségvetés híján még csak visszafogottan terveznek a háromszéki önkormányzatok, így a gidófalvi is, amelynek polgármestere közösségi oldalán számolt be a tervekről.

Bodor Tünde

2026. január 15., 10:052026. január 15., 10:05

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A helyi költségvetések megszületése csak február végére, talán márciusra várható, az országos költségvetés elfogadása után, addig legfeljebb a fejlesztések bürokratikus része intézhető.

Gidófalván egyébként 50 százalékkal emelkedett az ingatlanadó.

Porzsolt Levente polgármester a közösségi oldalán beszámolt arról, hogy milyen tavaly milyen fejlesztésekre fordítottak pénzt és energiát.

Hirdetés

Ami az idei fejlesztési terveket illeti, hamarosan elindulhat a közbeszerzés az angyalosi szennyvízvezeték kivitelezőjének kijelölésére, és

napirenden van a gidófalvi állatorvosi rendelő felújítása is, miután már tavaly sikerült stabilizálni a leromlott állapotú épületet.

A fotosmartonosi óvódát a jövő tanévtől napközi programmal szeretné működtetni az önkormányzat, ezért már részben felújíttatta az épületet, következik a szükséges tanúsítvány megszerzése a hatóságoktól, miközben

már az óvoda ágyakkal való felszerelése is folyamatban van.

Folytatják az angyalosi kultúrotthon építését is – jelentette ki a polgármester.

A többi beruházást majd a lehetőségek függvényében tervezik.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Az idei első bajnoki ellenfél előtt a havazással kell megbirkóznia az FK Csíkszeredának
Lemondott egy erdélyi polgármester, mert nem akar népszerűtlen döntéseket hozni, magyar helyettese veheti át a feladatát
Három meccsre tiltották el a Csíkszeredai Sportklub légiósát (videóval)
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Székelyhon

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Székelyhon

Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Az idei első bajnoki ellenfél előtt a havazással kell megbirkóznia az FK Csíkszeredának
Székely Sport

Az idei első bajnoki ellenfél előtt a havazással kell megbirkóznia az FK Csíkszeredának
Lemondott egy erdélyi polgármester, mert nem akar népszerűtlen döntéseket hozni, magyar helyettese veheti át a feladatát
Krónika

Lemondott egy erdélyi polgármester, mert nem akar népszerűtlen döntéseket hozni, magyar helyettese veheti át a feladatát
Három meccsre tiltották el a Csíkszeredai Sportklub légiósát (videóval)
Székely Sport

Három meccsre tiltották el a Csíkszeredai Sportklub légiósát (videóval)
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 15., csütörtök

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel

A kormány szerdán elfogadott határozata szerint napi 22 lejről napi 32 lejre emelkedik a gyermekeket, fogyatékkal élőket és más sérülékeny csoportokat ellátó bentlakásos intézményekben az egy főre jutó élelmezési keret összege.

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
2026. január 15., csütörtök

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
Hirdetés
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Sürgősségi útjavítási munkálatok Marosvásárhelyen
2026. január 15., csütörtök

Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat

Az igazságügyi törvények felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport második ülésén a felek többek között megállapodtak abban, hogy egy öt évre szóló tervet dolgoznak ki az igazságszolgáltatásban tapasztalható munkaerőhiány kezelésére.

Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat
Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat
2026. január 15., csütörtök

Igazságügyi reform: megszűntetnék az alacsony ügyforgalmú bíróságokat
2026. január 14., szerda

Filmekkel, színházi előadásokkal, lemezbemutató koncertekkel indul az év a gyergyóalfalvi művelődési központnál

Változatos programkínálattal várja a közönséget a gyergyóalfalvi Petőfi Művelődési Központ a következő hetekben.

Filmekkel, színházi előadásokkal, lemezbemutató koncertekkel indul az év a gyergyóalfalvi művelődési központnál
Filmekkel, színházi előadásokkal, lemezbemutató koncertekkel indul az év a gyergyóalfalvi művelődési központnál
2026. január 14., szerda

Filmekkel, színházi előadásokkal, lemezbemutató koncertekkel indul az év a gyergyóalfalvi művelődési központnál
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Közgyűlésre hívják a gyergyószentmiklósi földtulajdonosokat

Gyergyószentmiklós önkormányzata értesíti a város mezőgazdasági földtulajdonosait, hogy január 15-én, 9 órától közgyűlést tartanak a képviselő-testület üléstermében. Bizottsági tagokat választanak.

Közgyűlésre hívják a gyergyószentmiklósi földtulajdonosokat
Közgyűlésre hívják a gyergyószentmiklósi földtulajdonosokat
2026. január 14., szerda

Közgyűlésre hívják a gyergyószentmiklósi földtulajdonosokat
2026. január 14., szerda

Sokan kijátsszák a gépjárműadó kifizetését

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy Romániában létezik egy olyan réteg, amelyik a szabályokat tudatosan kijátszva nem fizet helyi adót, miközben a többség becsületesen eleget tesz kötelezettségeinek.

Sokan kijátsszák a gépjárműadó kifizetését
Sokan kijátsszák a gépjárműadó kifizetését
2026. január 14., szerda

Sokan kijátsszák a gépjárműadó kifizetését
2026. január 14., szerda

Nem sikerült egységesíteni a hulladékgazdálkodást Csíkszeredában, több területen is kihívások elé néz a városvezetés

Az adóemelés, közlekedés és parkolás mellett többek között a tervezett Drakula Park, az okoskukák, és a Harvíz Rt. óriáspályázata kerültek terítékre témaként a csíkszeredai városvezetés által megszervezett szerdai sajtóbeszélgetésen.

Nem sikerült egységesíteni a hulladékgazdálkodást Csíkszeredában, több területen is kihívások elé néz a városvezetés
Nem sikerült egységesíteni a hulladékgazdálkodást Csíkszeredában, több területen is kihívások elé néz a városvezetés
2026. január 14., szerda

Nem sikerült egységesíteni a hulladékgazdálkodást Csíkszeredában, több területen is kihívások elé néz a városvezetés
Hirdetés
2026. január 14., szerda

Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák

A fiatalokat érintő kérdésekről tartanak előadásokat és panelbeszélgetéseket szakemberek január 20-án, a Szakszervezetek Művelődési Házában. A rendezvény érdemi válaszokkal szolgál a fiatalok dilemmáira.

Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák
Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák
2026. január 14., szerda

Mit kezdjek az életemmel? – fiatalokat érintő aktuális témák
2026. január 14., szerda

Cseke Attila: nem igaz, hogy a helyi adóbevételek a központi költségvetésbe irányítják át

Cseke Attila fejlesztési miniszter szerdán kijelentette, hogy a közigazgatási intézkedéscsomagról szóló törvénytervezetet a kormánykoalícióban fogják véglegesíteni.

Cseke Attila: nem igaz, hogy a helyi adóbevételek a központi költségvetésbe irányítják át
Cseke Attila: nem igaz, hogy a helyi adóbevételek a központi költségvetésbe irányítják át
2026. január 14., szerda

Cseke Attila: nem igaz, hogy a helyi adóbevételek a központi költségvetésbe irányítják át
2026. január 14., szerda

Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval

Három Temes megyei rendőr megsérült szerda reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.

Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
2026. január 14., szerda

Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!