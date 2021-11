Befejezték a Szováta patak medrének szabályozását

• Fotó: Rab Zoltán

Valamikor a 80-as években, amikor a környező tömbházak épültek, szabályozták a patakot – magyarázta a Székelyhonnak Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere, aki azt is elmondta, hogy az itt élőknek mindig fontos volt a patak, a tiszta vizéért, a halállományáért, amely mára szinte eltűnt, nem utolsósorban a malomárokban működő malmok miatt is.

– hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy további terveik is vannak, hiszen az élővilág visszahonosítását szeretnék megvalósítani, úgy ahogy az évszázadokon át jellemezte a Szováta patakot. A miniszter ugyanakkor megdicsérte a szovátaiakat, hogy szép tisztán tartják a patak medrét. Elmondása szerint sehol nem látott benne szemetet, műanyag hulladékot, vagy bármi mást, ami azt jelenti, hogy fontos a szovátaiak számára a környezetük– hangsúlyozta.

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter elmondta, a 7,9 millió lejes beruházást 2019-ben kezdték el és idén fejezték be. Kiemelte, hogy 2021-ben megháromszorozták a környezetvédelmi minisztérium költségvetését, hogy befejezhessék az elkezdett partvédelmi munkálatokat, illetve új beruházásokat valósíthassanak meg.

A Szováta patak partján tartott sajtóeseményen Péter Ferenc Maros megye tanácselnöke, Szováta előző polgármestere is köszönetet mondott a beruházásokért, majd Fülöp László Zsolt arról számolt be, hogy

2016-ban kiöntött a patak, 2017-ben és 2018-ban is megemelkedett a vízmagasság, ezért is fontos, hogy most sikerült befejezni a korábban elkezdett beruházást.

„Gyerekkoromban itt halásztam és csoda volt, ha egy pisztrángot fogtam” – idézte fel az emlékeit az elöljáró, aki az élővilág visszahonosítását támogatja.