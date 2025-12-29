Az ördög magyar bibliájának térhódítása

Hirdetés

Kártyázók (1904). Az ördög bibliája minden társadalmi rétegből szedte áldozatait Fotó: Thorma János festménye (Magyar Nemzeti Galéria)

A kártya története legalább háromezer éves múltra tekint vissza, Európában a 14. századtól kezdett elterjedni. Az ördög bibliájának, merthogy így is nevezték, 190 éve magyar változta is ismert, amelynek napját 2013 óta december 29-én tartjuk.

Tell Vilmos, Gessler Hermann, Harras Rudolf, Fürst Walter, Reding Itell, Rudenz Ulrich, Stüszi vadász, Kouni pásztor… Ők elsősorban Friedrich Schiller 1804-ben írt, egyik verziójában Kolozsváron 1827-ben, majd Nagybányán 1833-ban, a pesti Nemzeti Színházban

1848-ban bemutatott Tell Vilmos című drámájának szereplőiként ismertek, ám most a klasszikus magyar kártya alakjaiként kerülnek ide.

Első alkalommal a pesti Chwalowsky Ödön vagy Schneider József vitte fel őket kártyalapokra 1835 tájékán – a kártyatörténettel foglalkozók többsége az utóbbi mellett teszi le a garast. Akkoriban a cenzúra miatt nem lett volna ildomos olyanszerű történelmi személyiségeket megmintázni, mint mondjuk Mátyás király vagy II. Rákóczi Ferenc, de

vélhetően nem a véletlen számlájára írható, hogy alkotójukat a svájciak – éppen a Habsburgok (osztrákok) ellenében vívott – 14. század eleji szabadságharca ihlette.

Kártyázók (1910) Fotó: Nyilasy Sándor festménye (Virág Judit Galéria)

Tegyük hozzá gyorsan, hogy lovas királyok már a 16. században is előfordultak kártyákon, Unger Mátyás győri kártyafestő pedig már 1800 körül a négy évszakot szimbolizálta az ászain. Schneider abban sem volt első, amiként azt sok helyen hangoztatják, hogy irodalmi mű szolgált kártyamintái forrásául, sem grafikájában mutatott tükörképet alkalmazásában:

nyugat-európai és magyarországi kártyakészítők francia és német sorozatjelű kártyákon korábban már használtak tükörképeket, és Teli Vilmos témáját 1805–1830 között többször is feldolgozták játékkártyákon”

– írja Jánoska Antal A magyar kártya története, ikonográfiája, készítői című dolgozatában. Az első, a négy VI-ossal együtt eredetileg 36 lapos pakkokból mindössze egy példány került elő 1973-ban egy angliai gyűjtőnél, ám abból a sorozatból, amit a bécsi Piatnik cég kezdett gyártani 1865 körül, némileg átrajzolt figurákkal, már jóval több. Ebből kifolyólag elsősorban az Osztrák–Magyar Monarchiában terjedt el (Svájcban soha nem gyártották és nem is ismerik), és annak felbomlása után is

tovább nyomtatták Magyarországon, Ausztriában és Csehszlovákiában, két változatban.

A második világháborút követően az anyaországban a Játékkártyagyár lett a Piatnik „jogutóda”.

Tell Vilmos legendás alma jelentét ne keressük a lapokon, ez az epizód az 1850 előtt készült kártyák piros VI jelzésű lapján szerepelt. A 32 lapos kártya legrégibb alakjával a 17. században találkozunk. Az első magyar nyelvű, a kártyáról írt könyv 1888-ban jelent meg Porzsolt (Parlaghy) Kálmán tollából (Kártyajátékok).

Kártyázók 1913-ban Fotó: Fortepan/Kurutz Márton

A magyar kártyával főként alsóst (kalabriászt), felsőst, kapárit, durákot, jópetákot, szabólegényt, kopkát, nasivasit (fáraót), makaót, snapszert (66-ost), ultit, 21-et, zsírozást, tartlit, lórumot, preferánszot, ferblit játszottak régen, némelyek ezek közül ma is divatosak. Ifjú legénykoromban a szüleim főként a ramslit nyomták Csernátonban: általában négy család társult olyasformán, hogy minden egyes téli este más-más házánál gyűltek össze, és nagy ritkán, ha valamelyik koma épp hiányzott, a kibicnek is osztottak lapot.

Huszonöt banis tétekkel ment a felvevő „megbuktatása” vagy „megsegítése”, tehát 5–6 lejnél senki sem tudott többet nyerni, illetve veszíteni egy alkalommal, de azért mindenki bosszankodott, ha nem járta a lap.

Kártyatörténet dióhéjban A kártya 3000 ezer éves történetének kezdeteit egyesek a perzsákig, mások Indiáig, megint mások az ókori Kínáig vezetik vissza, ahol Senn-Ho császár uralkodása idején egy udvarhölgy szórakoztatására használták. A Wikipédia szócikke szerint 1370 körül, a mamlukok közvetítésével, Egyiptomon keresztül jutott el Európába, de akkor mit kezdjünk az olyan feljegyzésekkel, miszerint

a worchesteri zsinat 1240-ben már tiltotta a vele való játékot, és Szent Lajos francia király 1254-ben megbüntette a kártyázókat?!

Lehet, hogy az európai kártya teljesen külön utat járt be, és Franciaország vagy Olaszország lehetett a bölcsője, mindenesetre mindkét országban már a 14. században elterjedtnek számított. Olyat is olvasni a szakirodalomban, hogy Angliában I. Eduard király honosította meg (1272-től 1307-ig uralkodott), Spanyolországban pedig I. Károly 1387-ben már be is tiltotta.

Kártyázók 1914-ben Fotó: Fortepan/Ladinek Viktor

Mifelénk állítólag I. Mátyás uralkodása idején (1458–1490) jelent meg a király itáliai kapcsolatainak köszönhetően, előbb a főúri körökben, aztán fokozatosan egyre szélesebb rétegeket meghódítva, holott egy kassai céh már 1429-ben rendeletet adott ki, miszerint

az legények közzül senki magát az részegségnek, az koczkázásnak és az kártyajádzásnak ne adja, a czéhnek kisebbségére, mert az ki efféle vétekben találtatik, elsőbben 40, másodszor 80 dénár, harmadszor 2 ft bírságon marad.”

Az Erdélyi Szótörténeti Tár 1573-tól adatolja. Az 1560-as években a lengyel származású Hofhalter (Skrezetusky) Rafael már kártyát nyomtatott Gyulafehérváron, 1714-ben a kártyafestő megjelent a mesterségek jegyzékében, a reformkor idején legalább hatvanan űzték ezt a szakmát az országban, annak ellenére, hogy időközben (főleg a 16–18. században) között

különféle rendeletekkel, tiltásokkal igyekeztek gátat szabni terjedésének a hatóságok.

Volt, amelyik csak mértékletességre intette a játszókat, de többségük tiltotta, sőt pénzbüntetéssel sújtotta a kártyázókat. 1697-ben keserűen jegyezték fel a végvári katonákról: „Inkább heverésben, dőzsölésben, éjjeli nappalikártyázásban, mint sem a várak őrizetében voltak foglalatosok.” 1736-ban Erdélyben „innepekben, de kivált sátoros innepekben... kártyával is szabad volt játszódni, de másszor nem.” 1780-ban bevezették a szerencsejátékot tiltó rendelkezést, 1881-ben pedig a kártyaadót, de nem sok eredménnyel, hiszen

a 19. század negyvenes éveire a kártyázás Magyarországon az arisztokrácia, a polgárság, továbbá a katonák, diákok, céhlegények legjelentősebb szabadidős tevékenységévé vált.

A 19. század második felében aztán a többi társadalmi réteget is meghódította, de kaszinókban, korhelyeken is az számított a legelterjedtebb szórakozási formának.

Kártyázók 1928-ban Fotó: Fortepan/Kurutz Márton

„Sok ezer embert kergetett halálba” Az „ördög bibliája” azonban szedte is rendesen az áldozatait, nemigen válogatva gazdagok és szegényebbek között. A korabeli lapok tele voltak káros voltának ecsetelésével, amit a sok esetben öngyilkossággal végződő eladósodásokról, elszegényedésekről, börtönbe kerülésekről szóló tragédiák, történetek taglalásával támasztottak alá. A Székely Nemzet cikkírója már 1900-ban kénytelen megállapítani: „ha végigtekintünk Európa czivilizált országain, egyre sem akadunk, melyben a kártyajáték oly nagy szenvedéllyel és eszeveszett hévvel folyna, mint Magyarországon. Minálunk nincs társas összejövetel, kezdve a vasúti szűk kupé szakaszaitól egészen a legfényesebb elite bálokig, ahol

a kártya, az ördög e rút bibliája le ne foglalná a társaság férfi tagjainak legnagyobb részét.

A fesztelen mulatságok, a régi magyaros baráti összejövetelek, disznótor, keresztelő, lakodalom stb. alkalmából – mind elvesztették azt az igazi magyar zamatot, mellyel még a legközelebbi múltban is bírtak, és pedig éppen a kártyajáték következtében.” A Székely Lapok színikritikusa így morfondírozik 1907-ben: „Mosolygunk a lottónénikék játékszenvedélyén, de szívből szánjuk a szerencsétlenek ezreit, kik börzén, totalisateurön, kártyán, rouletten kockára teszik mindenüket – vesztenek.

Átkozzuk a játékszenvedélyt, mely sok ezer embert kergetett a halálba és számos családot a nyomorba.”

Kártyázók 1929-ben Fotó: Fortepan/Kurutz Márton

A Székely Tanügy tárcaírója pedig egy évvel később ekképpen áradozik Szászországról: „Mi tette ily gazdaggá, népessé ezt a kicsinyke országot? Semmi más, mint e faj kitűnő tulajdonsága: a szorgalom és józanság. És igaz, ebbe a nagy Drezdába nincs annyi tivornya, kártyázás, időlopás, mint a kicsinyke Marosvásárhelyen.”

„Izzó vasárnap délután Csíkszentsimonon. A székelyek ingujjra vetkőzve kártyáznak a galambbúgos kapu sávos árnyékában. Hangos hahota, csipkelődő élc, néha vitás veszekedés visz élénkséget az egyhangú »durák« játékba. A »fehérnépek« az »ülő«-be mentek. Megverte sorsa azt, aki elmegy előttük az úton. Leszedik még a szenteltvizet is róla. A fiatal legények várják a leányokat. Addig nézik az öregeket, és nem átallják néha tanáccsal ellátni őket, hogy melyik lapot játsszák ki. Sőt, Geréb Mihály arra is vetemedett, hogy kivette az öreg Mihály Dénes kezéből a színehagyott kártyát, s nagy hirtelen nyerésre játszotta ki. Az öreget elfogta a méreg. – Ne, te ne! miből lesz a cserebogár! Nincs jobb dolgod, te Mihál? hogy megzavarsz a játékban! – mondotta az öreg szemrehányóan.”

(Csíki Néplap, 1932)

„Van az úgy, kérem, hogy nem jár a lap!” – mondta az egyszeri Áron bácsi, amikor elmondták neki, hogy a báró elkártyázta az egész vagyonát. A kiszántói (Bihar megye) báró Königswalter János

12 ezer holdas birtokát és vele együtt feleségét veszítette el egyetlen éjszaka alatt Bécsben.

Kártyázók Fotó: Rippl-Rónai József

1887-ben ennyi időre volt szüksége gróf Bethlen Márknak is, hogy elkártyázza radnóti uradalmát a nyertes gróf Haller József javára. A székelytamásfalvi Thury–Bányai-kastély egykori urának, Thury Gergelynek már nagyobb szerencséje volt annyiban, hogy miután a kastélyt, az összes helyi birtokát, sőt a feleségét is elveszítette kártyán, legalább az utóbbit még a reggel beállta előtt vissza tudta nyerni az öreg Bányai Kristóftól.

Özvegy Bárdossy Györgyné született Rhédey Janka grófnő, a híres erdélyi fejedelmi család egyik utolsó sarja férje halála (1874) után kétmillió forintot érő vagyonát kártyázta el

– tudjuk meg a Székely Nemzet 1904/16. számából. „Ezentúl aztán annak élt, most már igen szerény anyagi viszonyok közt, hogy a társaságban eszméinek propagandát csináljon. A természethez való visszatérés elvét hirdette...”

A kártyázás a néphagyományban is meghonosodott. Az első világháborúig az egész országban szokás volt virrasztókban kártyázni; ilyenkor tét nélkül játszottak. A magyar nyelvterületen adventben is megszokott volt a kártyajáték. Úgy vélték, aki ebben az időszakban szerencsés a játékban, a szerencséje egész évben kitart. Sok család karácsony este kártyázással töltötte a vacsora és az éjféli mise közötti időszakot. Ilyenkor a tétet dió, mogyoró és cukorka képezte, de gyakran előkerült a hétköznapokban is ez az időtöltési forma. A hosszú téli estéken és vasárnap délutánonként játszották a férfiak a kocsmákban vagy a kapu elé kiülve. A nőknek azonban egészen a 20. század második feléig nem illett kártyázniuk.(Marosi Anita/Kárpátalja.ma)

Rhédey Janka grófnő kétmillió forintot érő vagyont kártyázott el Fotó: Rares-Ilie Lutia gyűjteményéből

Rhédey Janka (1834–1904) a dúsgazdag erdélyi mágnás, Rhédey Lajos lánya volt, akinek családja az angol királyi házzal is atyafiságot ápolt, és aki szerelemből ment férjhez a rangjához képest jóval szerényebb helytartósági tisztviselőhöz.

Férje halála után a grófnő igen költekező életmódot folytatott, férfias mulatságoknak hódolt, és szenvedelmesen kártyázott is. A kártyaasztal mellett úszott el a rengeteg erdélyi birtok, úgy, hogy csak mintegy kétszáz holdacska maradt meg Piskolt és Mező–Kovácsháza táján. Ennek jövedelméből éldegélt azután a grófnő, aki állandó alakja volt a nagyváradi kávéházi és vendéglői életnek.”

A magyar kártyát hódító útján ekkor már s azóta sem lehetett megállítani, bár lendülete sokat veszítette a vörös diktatúrának a társasági, közösségi életet megfojtó jellege révén.

Kártyázók (1932) Fotó: Aba-Novák Vilmos temperafestménye, magántulajdon

Töretlen népszerűségét jelzi, hogy a Homoródkeményfalván élő Gyöngyössy János mérnök, történeti grafikus

2014-ben a székely változatát is kidolgozta, melynek lapjairól Tell Vilmosék helyett a székelység jeles történelmi személyiségei köszönnek vissza ránk.

Schneider József egykori kártyafestőműhelye helyén, a mai VII. kerületi Kazinczy utca 55. szám alatt Wichmann Tamás kilencszeres világbajnok kenus nyitott kocsmát 1987-ben, ahol 1996-ban emléktáblát is avattak, és ahol azóta minden év december 29-én összegyűlnek a kártyások a mester emlékére.

Pinceszeren kártyázók (1932) Fotó: Rippl-Rónai József