Az ember tragédiájával indul az év a Figuránál

Január 16-án újra színre kerül a Rinocéroszok
Fotó: Bartalis Előd/Figura Stúdió Színház/próbafotó
A Figura Stúdió Színház 2026 januárjában is változatos előadásokkal várja a gyergyószentmiklósi közönséget. Tantermi és babaszínházi produkciókkal indul az év, de újra látható lesz a Rinocéroszok is. Közeleg az új bemutató, a Bányavirág.
A hónap első felében a társulat oktatási intézményekben lép fel. Január 8-án és 9-én Madách Imre klasszikusa, Az ember tragédiája kerül színre tantermi formában, Deli Szófia rendezésében, a Salamon Ernő Gimnáziumban.
Január 9-én a legkisebbek sem maradnak színházi élmény nélkül: a Fellegkuckó című babaszínházi előadást a Ceruzás Napköziben játsszák, Máthé Annamária koncepciója alapján.
A hónap második felében az esti előadások is visszatérnek: január 16-án Eugène Ionesco Rinocéroszok című abszurd drámája kerül ismét színpadra. A Bocsárdi László rendezésében, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházzal koprodukcióban játszott előadás az Öntödében lesz látható.
Január 30-án kerül sor Székely Csaba Bányavirág című darabjának bemutatójára. A Faragó Zénó rendezésében készülő előadás másnap, január 31-én ismét látható lesz, szintén az Öntödében.
Helyfoglalás és információk kérése a 0752-227 011-es telefonszámon lehetséges, jegyvásárlás online a színház weboldalán, illetve az előadások előtt az Öntöde jegypénztárában. A részletes program a színház hivatalos felületein érhető el.
