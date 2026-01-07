Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az ember tragédiájával indul az év a Figuránál

Január 16-án újra színre kerül a Rinocéroszok • Fotó: Bartalis Előd/Figura Stúdió Színház/próbafotó

Január 16-án újra színre kerül a Rinocéroszok

Fotó: Bartalis Előd/Figura Stúdió Színház/próbafotó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Figura Stúdió Színház 2026 januárjában is változatos előadásokkal várja a gyergyószentmiklósi közönséget. Tantermi és babaszínházi produkciókkal indul az év, de újra látható lesz a Rinocéroszok is. Közeleg az új bemutató, a Bányavirág.

Gergely Imre

2026. január 07., 10:172026. január 07., 10:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hónap első felében a társulat oktatási intézményekben lép fel. Január 8-án és 9-én Madách Imre klasszikusa, Az ember tragédiája kerül színre tantermi formában, Deli Szófia rendezésében, a Salamon Ernő Gimnáziumban.

Január 9-én a legkisebbek sem maradnak színházi élmény nélkül: a Fellegkuckó című babaszínházi előadást a Ceruzás Napköziben játsszák, Máthé Annamária koncepciója alapján.

Hirdetés

A hónap második felében az esti előadások is visszatérnek: január 16-án Eugène Ionesco Rinocéroszok című abszurd drámája kerül ismét színpadra. A Bocsárdi László rendezésében, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházzal koprodukcióban játszott előadás az Öntödében lesz látható.

Január 30-án kerül sor Székely Csaba Bányavirág című darabjának bemutatójára. A Faragó Zénó rendezésében készülő előadás másnap, január 31-én ismét látható lesz, szintén az Öntödében.

Helyfoglalás és információk kérése a 0752-227 011-es telefonszámon lehetséges, jegyvásárlás online a színház weboldalán, illetve az előadások előtt az Öntöde jegypénztárában. A részletes program a színház hivatalos felületein érhető el.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Színház
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon
Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
Még fél évet sem töltött a Sportklubnál a finn csatár
Ausztria: csomagtartóba rejtve próbálta elvinni a sípálya mellől lopott széfet két román állampolgár
A középpálya jobb oldalán érzi magát otthonosan az FK Csíkszereda legújabb légiósa
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon
Székelyhon

Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon
Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
Székelyhon

Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
Még fél évet sem töltött a Sportklubnál a finn csatár
Székely Sport

Még fél évet sem töltött a Sportklubnál a finn csatár
Ausztria: csomagtartóba rejtve próbálta elvinni a sípálya mellől lopott széfet két román állampolgár
Krónika

Ausztria: csomagtartóba rejtve próbálta elvinni a sípálya mellől lopott széfet két román állampolgár
A középpálya jobb oldalán érzi magát otthonosan az FK Csíkszereda legújabb légiósa
Székely Sport

A középpálya jobb oldalán érzi magát otthonosan az FK Csíkszereda legújabb légiósa
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 07., szerda

Sűrű köd és csúszós utak miatt adtak ki sárga riasztást Hargita megyében

Sárga szintű meteorológiai figyelmeztetést adott ki szerda délelőttre Országos Meteorológiai Szolgálat a csíki- és gyergyói-medencére vonatkozóan.

Sűrű köd és csúszós utak miatt adtak ki sárga riasztást Hargita megyében
Sűrű köd és csúszós utak miatt adtak ki sárga riasztást Hargita megyében
2026. január 07., szerda

Sűrű köd és csúszós utak miatt adtak ki sárga riasztást Hargita megyében
Hirdetés
2026. január 07., szerda

Sajnálja az adóemelést, de „mossa kezeit” Nicușor Dan

Románia elnöke kedd este kijelentette, hogy nem örült az adóemeléseknek, de ez a kormány hatáskörébe tartozó kérdés.

Sajnálja az adóemelést, de „mossa kezeit” Nicușor Dan
Sajnálja az adóemelést, de „mossa kezeit” Nicușor Dan
2026. január 07., szerda

Sajnálja az adóemelést, de „mossa kezeit” Nicușor Dan
2026. január 07., szerda

Milyen lesz a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló referendum? – a következő napokban kiderül

Nicușor Dan kedd este kijelentette, hogy az elnöki hivatal a következő napokban kidolgozza a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról (CSM) szóló referendum részleteit.

Milyen lesz a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló referendum? – a következő napokban kiderül
Milyen lesz a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló referendum? – a következő napokban kiderül
2026. január 07., szerda

Milyen lesz a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsról szóló referendum? – a következő napokban kiderül
2026. január 06., kedd

Megvan, hogy mennyit fizethetnek havonta a magánnyugdíjalapból

A kötelező magánnyugdíjalapban összegyűlt pénz 30 százalékát adják ki egyben, 70 százalékát pedig havi lebontásban. A havonta történő kifizetést a szociális minimálnyugdíjhoz viszonyítják, ami most 1281 lej.

Megvan, hogy mennyit fizethetnek havonta a magánnyugdíjalapból
Megvan, hogy mennyit fizethetnek havonta a magánnyugdíjalapból
2026. január 06., kedd

Megvan, hogy mennyit fizethetnek havonta a magánnyugdíjalapból
Hirdetés
2026. január 06., kedd

Egész évben szerencse kísérheti azt a román fiatalt, aki elsőként kihozta a Dunából a keresztet

Öt fiatal jelentkezett arra, hogy visszaszerezze a keresztet a Duna jeges vizéből, azonban végül csak hárman ugrottak a folyóba Giurgiuban vízkeresztkor. A románok úgy tartják, hogy aki elsőként éri el a keresztet, egész évben szerencse kíséri.

Egész évben szerencse kísérheti azt a román fiatalt, aki elsőként kihozta a Dunából a keresztet
Egész évben szerencse kísérheti azt a román fiatalt, aki elsőként kihozta a Dunából a keresztet
2026. január 06., kedd

Egész évben szerencse kísérheti azt a román fiatalt, aki elsőként kihozta a Dunából a keresztet
2026. január 06., kedd

Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval

Több autóban is kárt tett a tetőről lezúduló hó Gyulafehérváron. Az eset kapcsán óvatosságra hívja fel a járműtulajdonosok és gyalogosok figyelmét a helyi önkormányzat.

Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval
Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval
2026. január 06., kedd

Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval
2026. január 06., kedd

Szánkóval és síléccel csak figyelmesen, hogy ne balesettel végződjön a vakáció

Eseménydús napokon vannak túl, és azokra is számítanak a Hargita és Maros megyei hegyimentők. Tapasztalataik szerint a balesetek többsége a sí- és szánkópályákon történik, de a hegyekben várható további havazás miatt a túrázóknak is résen kell lenni.

Szánkóval és síléccel csak figyelmesen, hogy ne balesettel végződjön a vakáció
Szánkóval és síléccel csak figyelmesen, hogy ne balesettel végződjön a vakáció
2026. január 06., kedd

Szánkóval és síléccel csak figyelmesen, hogy ne balesettel végződjön a vakáció
Hirdetés
2026. január 06., kedd

Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók

Két felnőttet és négy gyermeket vittek kórházba, miután autójukkal a jeges Beszterce-folyó medrébe zuhantak Dornavátrán.

Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
2026. január 06., kedd

Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
2026. január 06., kedd

Csempéző csendőrök hamis képe miatt figyelmeztet a hatóság

A csendőrség kedden közölte, hogy hamisak azok a közösségi médiában terjedő képek, amelyeken állítólagos román csendőrök láthatók, amint egy épületben járólapot raknak le.

Csempéző csendőrök hamis képe miatt figyelmeztet a hatóság
Csempéző csendőrök hamis képe miatt figyelmeztet a hatóság
2026. január 06., kedd

Csempéző csendőrök hamis képe miatt figyelmeztet a hatóság
2026. január 06., kedd

Értékes sportarchívum válik ingyenesen elérhetővé

A közmédia mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Nemzeti Sport archív tartalmait – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.

Értékes sportarchívum válik ingyenesen elérhetővé
Értékes sportarchívum válik ingyenesen elérhetővé
2026. január 06., kedd

Értékes sportarchívum válik ingyenesen elérhetővé
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!