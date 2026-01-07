Az ember tragédiájával indul az év a Figuránál

A Figura Stúdió Színház 2026 januárjában is változatos előadásokkal várja a gyergyószentmiklósi közönséget. Tantermi és babaszínházi produkciókkal indul az év, de újra látható lesz a Rinocéroszok is. Közeleg az új bemutató, a Bányavirág.

A hónap első felében a társulat oktatási intézményekben lép fel. Január 8-án és 9-én Madách Imre klasszikusa, Az ember tragédiája kerül színre tantermi formában, Deli Szófia rendezésében, a Salamon Ernő Gimnáziumban.

Január 9-én a legkisebbek sem maradnak színházi élmény nélkül: a Fellegkuckó című babaszínházi előadást a Ceruzás Napköziben játsszák, Máthé Annamária koncepciója alapján.

Hirdetés

A hónap második felében az esti előadások is visszatérnek: január 16-án Eugène Ionesco Rinocéroszok című abszurd drámája kerül ismét színpadra. A Bocsárdi László rendezésében, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházzal koprodukcióban játszott előadás az Öntödében lesz látható.

Január 30-án kerül sor Székely Csaba Bányavirág című darabjának bemutatójára. A Faragó Zénó rendezésében készülő előadás másnap, január 31-én ismét látható lesz, szintén az Öntödében.