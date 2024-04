Akik régi motorosok a szakmában

Autókereskedéssel indult a vállalkozói élet a székelyudvarhelyi Varga családnál, ám csakhamar belátták, hogy ez nem az ő pályájuk. Ezt követően vették át a Nordica Kft.-t, amely előbb szállítmányozással, majd ezzel párhuzamosan szervizeléssel is foglalkozott.

A város egyik legjobb autójavító műhelyével egy udvarban ugyanakkor a következő generáció is elkezdte bontogatni szárnyait: motorosboltot nyitottak, ahol a terepmotorozás szerelmesei a legjobb minőségű termékeket vásárolhatják meg. Varga Zsolt és kedves felesége, Zita szemszögéből ismerhetjük meg a vállalkozás történetét és jelenét, valamint gyermekeik, Cintia és Zsolt vázolta fel a jövőképet. A cégvezetés előtti időszak Takaros, rendezett telephelyen fogadott minket a Varga család ottjártunkkor: a bejárattól nem messze motorosbolt, azzal szemben irodahelyiség, hátul pedig szervizboxok sora. A kényelmes irodában történő beszélgetés elején kiderült, hogy nem szokványos vállalkozói történet az övék.

– emlékezett vissza a vállalkozás vezetője, aki ezt követően a Daciák visszahonosításába is belefogott: a Magyarországra eladott román gyártmányú autókat hozta haza. Majd egy új fejezet nyílt a család életében…

Elindult és fejlődött a Nordica Kft. 1994-et írtunk, amikor Varga Zsolt és felesége, Zita átvették a Nordica Kft. irányítását. „Eleinte egy autóval szállítottunk, majd ahogy teltek az évek, egyre csak bővült a flotta” – vette át a szót Varga Zita, aki napjainkban a Nordica szállítmányozási részét irányítja. Az évek múlásával az autók száma folyamatosan bővült, a 2000-es évek végi válság előtt érték el a csúcsot, amikor 17 autóval szállították Európa-szerte az árukat.

– vette át a szót Varga Zsolt, aki jókor döntött nagyon jól: a világválság begyűrűzésével egyik napról a másikra csappant meg mind belföldön, mind külföldön a szállítmányozási kedv, az autójavításban viszont egyre ismertebbek lettek. „Eleinte a baráti társaság és a teherautóval rendelkező partnerek hozták hozzánk autóikat javítani, majd egyre bővült az ügyfélkörünk.

– hangsúlyozta az alapító házaspár, akik a közel harminc­éves munkájuk során folyamatosan arra törekedtek, hogy klienseik és partnereik elégedettek legyenek tevékenységükkel.

– véli az alapító páros férfi tagja, aki saját maga is nagy előszeretettel ragad szerszámot, és javítja a meghibásodott járműveket.

Nem csapat. Család Napjainkban nagyon ritka az a vállalkozás, amely nem küzd a fluktuációval és a munkaerőhiánnyal, azonban a Nordicánál valamit ezen a területen is nagyon jól csinálnak. „Ha visszagondolunk, akkor ezelőtt 20 évvel sokkal kevésbé becsülték meg a munkahelyüket az alkalmazottak: akkor gyakorlatilag egy picivel jobb fizetésért egyik napról a másikra bárki munkahelyet váltott. Ma ez már nem így van, az emberek zöme – legalábbis a mi iparágunkban – a biztonságot, kiszámíthatóságot és a jó munkakörülményeket is olyan fontosnak tartja, mint az anyagiakat” – vallja Varga Zsolt és Varga Zita, akik nagyon büszkék arra, hogy a csapatukat második családjuknak is tekinthetik.

– mondta a Varga házaspár. A Nordicáról fontos ugyanakkor azt is tudni, hogy nagyon szívesen fogadja a praktizáló diákokat is. „Évi szinten 7–10 középiskolás tapasztalja meg a szakma alapjait nálunk, sokan pedig szívesen térnek vissza hozzánk dolgozni, amikor kilépnek a nagybetűs életbe. Jelenleg féltucat ilyen munkatársunk van, aki a szakmai gyakorlat után választották a Nordicát” – ecsetelte elismerően Varga Zsolt, aki jelenleg a műhelyben és a szállítmányozási részen közel 30 munkatársnak biztosít megélhetést. Szenvedélyből lett szakma A Nordica udvarában a szerelőműhelyek és az adminisztrációs pontok mellett egy csinos, modern motorosboltot is találunk, amit ifjabb Varga Zsolt, a Varga házaspár fia működtet.

A hard enduróban Romániának pontot szerző, ezzel történelmet író terepmotorosnak már gyermekkorában is a mindene volt a brummogó hang, így nem csoda, hogy ebben az iparágban találta meg boldogulását.

„Nyolc-kilenc éves koromban ültem először motorra, ami egyből magával ragadott. Kamaszkoromban – természetesen szülői ráhatással – azonban megértettem, hogy ebből nem tudok megélni. Így aztán megtaláltam az aranyközéputat: olyan motorosfelszereléseket kezdtem el forgalmazni, amit a terepmotorosok használnak” – mesélte a Nordica Moto megalapításának történetét Varga Zsolt.

A 2019-ben indított vállalkozás mondhatni szárnyal: Romániában immár piacvezetők az iparágban, de Európában is megismerhették már nevüket.

„Nálunk a földrajzi adottságok megfelelőek a terepmotorozáshoz, a gazdasági helyzet viszont már kevésbé. Csak egy példa: az országban nagyjából 12 000 új motorbicikliről tudunk, Spanyolországban viszont ennek a harmincszorosával, 360 000 géppel kell számolni” – ismertette az erőviszonyokat az endurobajnok vállalkozó. Az azóta már ATV-ket, utcai motorokat és hószánokat forgalmazó céget Varga Zsolt egyedül indította, öt év alatt pedig több mint tíz alkalmazottja lett a cégnek.

– állítja a fiatal vezető, akinek nagy álma az, hogy nemcsak az országban, hanem Európa-szerte piacvezetői legyenek a motoroskellékek forgalmazásának. Ezért pedig tesznek is: nemrég Graham Jarvis, a világ legismertebb terepmotorosa is megfordult Székelyudvarhelyen, aki a sportágat népszerűsítette a Nordica Moto udvarán.

Tervek a következő harminc évre Egyes székelyföldi vállalkozásokra jellemző, hogy a generációváltás döcögős és nehézkesen megy végbe. Ez a Nordicánál viszont egyáltalán nem jellemző: ifjabb Varga Zsolt immár a cég közvetlen közelében, de más utakon ér el sikereket, illetve Cintia is egyre inkább szerves részét képezi a cég működésének. „2023 nyara óta vagyok alkalmazotti státusban a vállalkozásunknál, de természetesen már gyerekkorom nyarait is itt töltöttem.

– magyarázta elhivatottan a még mesterképzős, de már teljes erőbedobással dolgozó lány. Meglátása szerint azért jó a Nordicánál dolgozni, mert egy vidám, baráti közösség alakult ki az évek során, ahová jó érzéssel jár mindenki dolgozni. „Jelenleg a szervizben foglalkozom az adminisztratív feladatokkal, de marketinges végzettségemnek köszönhetően Zsoltinak is gyakran besegítek a Nordica Motónál” – mutatta be jelenlegi feladatait az amúgy szintén terepmotorozó Varga Cintia, aki csak ennél a vállalkozásnál tudja elképzelni jövőjét is.

