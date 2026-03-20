A tömeges elbocsátás ellenére csökkent a munkanélküliség

Volt ugyan egy tömeges elbocsátás a könnyűipari szektorban, mégis, minimális mértékben ugyan, de csökkent a munkanélküliségi ráta múlt hónapban Hargita megyében. Van magyarázat a jelenségre.

Széchely István 2026. március 20., 10:262026. március 20., 10:26

A januári adatokhoz képest februárban csökkent a munkanélküliségi ráta Hargita megyében, és a múlt év azonos hónapjában mérthez képest is alacsonyabb volt a munkanélküliség. A csökkenés nem jelentős, de mindenképp figyelemreméltó, tekintve, hogy februárban egy tömeges leépítés is történt Hargita megyében: egy csíkszeredai textilipari vállalkozás a megrendelések megcsappanása miatt kénytelen volt megválni 122 alkalmazottjától. korábban írtuk Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást Nem oldódtak meg a problémák annál a csíkszeredai textilipari cégnél, amely korábban előzetes bejelentést tett arról, hogy kénytelen elbocsátani alkalmazottai jó részét. A tömeges elbocsátás lezajlott, de még reménykednek a volt alkalmazottak. Arra, hogy ilyen körülmények közt miként csökkenhetett a regisztrált munkanélküliség, Jánó Edittől, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetőjétől kaptunk magyarázatot. Elöljáróban elmondta, csak minimális mértékben,

0,07 százalékkal csökkent a munkanélküliség februárban, ami 79-cel kevesebb állástalan személyt jelent januárhoz képest.

Az ügynökség adatai szerint február végén 6526 regisztrált munkanélküli személy volt a megyében, január végén pedig 6447. A munkanélküliségi ráta jelenleg 5,43 százalék, a január végi 5,36 százalékhoz képest. Egyesek bekerülnek a statisztikába, mások pedig ki A februári tömeges elbocsátás során munkanélkülivé vált textilgyári dolgozók közül 72-en jelentkeztek be az ügynökségnél, ezáltal növekedett a munkanélküliségi ráta. Ám szintén a múlt hónapban került ki a statisztikából a tavalyi friss végzős fiatalok egy része, és ők többen voltak, mint a textiliparból elbocsátott és az ügynökségnél bejelentkezett munkanélküliek, ez ad tehát magyarázatot a munkanélküliségi ráta csökkenésére, tudtuk meg Jánó Edittől. A friss végzősök a tanulmányaik befejezését követő 60 napon belül kell bejelentkezzenek az ügynökségnél ahhoz, hogy 6 hónapig munkanélküli segélyt kaphassanak, és ez a féléves időszak 125 fiatal esetében lejárt februárban. Ennek ellenére ők továbbra is a munkanélküliek táborát gyarapítják, ha időközben nem találtak munkát, csak már nem szerepelnek a nyilvántartásban – így tehát

elképzelhető, hogy a valós számokat tekintve valamelyest növekedett az állástalanok száma.

Ami a legutóbbi hivatalos adatokat illet, a megyeszerte nyilvántartott 6526 munkanélküli közül 1942-en kapnak munkanélküli segélyt, 4584-en viszont már nem jogosultak arra, ők valószínűleg tartósan munkanélküliek és esetükben már lejárt a segélyezési időszak. Az ügynökség adataiból az is kiderül, hogy a munkanélkülieknek majdnem a háromnegyede vidéken él, azaz a 6526 regisztrált állástalan személy közül 4687, a fennmaradó 1839 pedig a városokban. Székelyudvarhely vezet a munkanélküliek számában Megyeszerte Székelyudvarhelyen tartják nyilván a legtöbb regisztrált munkanélkülit, összesen 486 személyt. A második helyet viszont nem valamelyik másik megyei jogú város foglalja el, hanem egy udvarhelyszéki község, Etéd, 349 regisztrált állástalan személlyel. Az ezt követő helyeken találjuk a városokat: a harmadik helyen Gyergyószentmiklóst áll 340 munkanélkülivel, a megyeközpont, Csíkszereda a negyedik helyen áll 335-tel, az ötödiken pedig Maroshévízt 304-gyel. A vidéki települések között Etédet Homoródszentmárton követi 229 nyilvántartott munkanélküli személlyel, majd Kászonaltíz folytatja a sort 197-tel.

A munkanélküliek abszolút száma egyébként nem ad pontos képet az adott település helyzetéről,