Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A tömeges elbocsátás ellenére csökkent a munkanélküliség

Hargita megyében az országos átlagnál mintegy 2 százalékkal nagyobb a munkanélküliség

Hargita megyében az országos átlagnál mintegy 2 százalékkal nagyobb a munkanélküliség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Volt ugyan egy tömeges elbocsátás a könnyűipari szektorban, mégis, minimális mértékben ugyan, de csökkent a munkanélküliségi ráta múlt hónapban Hargita megyében. Van magyarázat a jelenségre.

Széchely István

2026. március 20., 10:262026. március 20., 10:26

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A januári adatokhoz képest februárban csökkent a munkanélküliségi ráta Hargita megyében, és a múlt év azonos hónapjában mérthez képest is alacsonyabb volt a munkanélküliség. A csökkenés nem jelentős, de mindenképp figyelemreméltó, tekintve, hogy februárban egy tömeges leépítés is történt Hargita megyében: egy csíkszeredai textilipari vállalkozás a megrendelések megcsappanása miatt kénytelen volt megválni 122 alkalmazottjától.

korábban írtuk

Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást
Nem tudták elkerülni a tömeges elbocsátást

Nem oldódtak meg a problémák annál a csíkszeredai textilipari cégnél, amely korábban előzetes bejelentést tett arról, hogy kénytelen elbocsátani alkalmazottai jó részét. A tömeges elbocsátás lezajlott, de még reménykednek a volt alkalmazottak.

Arra, hogy ilyen körülmények közt miként csökkenhetett a regisztrált munkanélküliség, Jánó Edittől, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetőjétől kaptunk magyarázatot. Elöljáróban elmondta, csak minimális mértékben,

0,07 százalékkal csökkent a munkanélküliség februárban, ami 79-cel kevesebb állástalan személyt jelent januárhoz képest.

Az ügynökség adatai szerint február végén 6526 regisztrált munkanélküli személy volt a megyében, január végén pedig 6447. A munkanélküliségi ráta jelenleg 5,43 százalék, a január végi 5,36 százalékhoz képest.

Egyesek bekerülnek a statisztikába, mások pedig ki

A februári tömeges elbocsátás során munkanélkülivé vált textilgyári dolgozók közül 72-en jelentkeztek be az ügynökségnél, ezáltal növekedett a munkanélküliségi ráta. Ám szintén a múlt hónapban került ki a statisztikából a tavalyi friss végzős fiatalok egy része, és ők többen voltak, mint a textiliparból elbocsátott és az ügynökségnél bejelentkezett munkanélküliek, ez ad tehát magyarázatot a munkanélküliségi ráta csökkenésére, tudtuk meg Jánó Edittől.

Hirdetés

A friss végzősök a tanulmányaik befejezését követő 60 napon belül kell bejelentkezzenek az ügynökségnél ahhoz, hogy 6 hónapig munkanélküli segélyt kaphassanak, és ez a féléves időszak 125 fiatal esetében lejárt februárban. Ennek ellenére ők továbbra is a munkanélküliek táborát gyarapítják, ha időközben nem találtak munkát, csak már nem szerepelnek a nyilvántartásban – így tehát

elképzelhető, hogy a valós számokat tekintve valamelyest növekedett az állástalanok száma.

Ami a legutóbbi hivatalos adatokat illet, a megyeszerte nyilvántartott 6526 munkanélküli közül 1942-en kapnak munkanélküli segélyt, 4584-en viszont már nem jogosultak arra, ők valószínűleg tartósan munkanélküliek és esetükben már lejárt a segélyezési időszak. Az ügynökség adataiból az is kiderül, hogy a munkanélkülieknek majdnem a háromnegyede vidéken él, azaz a 6526 regisztrált állástalan személy közül 4687, a fennmaradó 1839 pedig a városokban.

Székelyudvarhely vezet a munkanélküliek számában

Megyeszerte Székelyudvarhelyen tartják nyilván a legtöbb regisztrált munkanélkülit, összesen 486 személyt. A második helyet viszont nem valamelyik másik megyei jogú város foglalja el, hanem egy udvarhelyszéki község, Etéd, 349 regisztrált állástalan személlyel. Az ezt követő helyeken találjuk a városokat: a harmadik helyen Gyergyószentmiklóst áll 340 munkanélkülivel, a megyeközpont, Csíkszereda a negyedik helyen áll 335-tel, az ötödiken pedig Maroshévízt 304-gyel. A vidéki települések között Etédet Homoródszentmárton követi 229 nyilvántartott munkanélküli személlyel, majd Kászonaltíz folytatja a sort 197-tel.

A munkanélküliek abszolút száma egyébként nem ad pontos képet az adott település helyzetéről,

hiszen nem mindegy, hogy a munkanélküliek száma mekkora hányadát teszi ki a település munkaképes lakosságának.
Országos viszonylatban egyébként Hargita megye a rosszabb mutatókkal rendelkező megyék közé tartozik, a munkanélküliségi ráta itt mintegy 2 százalékkal magasabb az országos átlagnál.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 20., péntek

Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
2026. március 20., péntek

Alternatív módok a helyi adók és díjak fizetésére Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. március 20., péntek

A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt

Perrel fenyegeti a kormányt a legfelsőbb bíróság az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítései kifizetésének halasztása miatt.

A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt
A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt
2026. március 20., péntek

A legfelsőbb bíróság perrel fenyegeti a kormányt a bérkiegészítések kifizetésének halasztása miatt
2026. március 20., péntek

Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára

Átlépte a lélektani, literenkénti kilenc lejt a benzin ára az egyik csíkszeredai töltőállomásnál. A csíkszeredai OMV-nél péntek reggel 9 lej 02 baniért tankolható a 95-ös oktánszámú benzin.

Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára
Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára
2026. március 20., péntek

Már van olyan töltőállomás, ahol meghaladta a 9 lejt a benzin ára
2026. március 20., péntek

Nicușor Dan: a Közel-keleti háború miatti válság mindenkit érint, de Európának Ukrajnára kell figyelnie

Noha az iráni háború előidézte válság mindenkit érint, Európának továbbra is Ukrajnára kell összpontosítania – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken Brüsszelben, az éjszakába nyúló EU-csúcsot követő sajtótájékoztatóján.

Nicușor Dan: a Közel-keleti háború miatti válság mindenkit érint, de Európának Ukrajnára kell figyelnie
Nicușor Dan: a Közel-keleti háború miatti válság mindenkit érint, de Európának Ukrajnára kell figyelnie
2026. március 20., péntek

Nicușor Dan: a Közel-keleti háború miatti válság mindenkit érint, de Európának Ukrajnára kell figyelnie
Hirdetés
2026. március 20., péntek

Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat

Nagyböjti koncertsorozattal készül húsvétra az Erdélyi Hagyományok Háza, amely az elcsendesedést és a húsvétra való lelki ráhangolódást szolgálja.

Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat
Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat
2026. március 20., péntek

Több székelyföldi városba érkezik a nagyböjti koncertsorozat
2026. március 20., péntek

Pénteken délelőtt folytatódik 2026-os állami költségvetés parlamenti vitája

Pénteken hajnali 3 órakor felfüggesztették a parlament két házának együttes ülését, amelyen a 2026-os állami költségvetés, valamint a társadalombiztosítási költségvetés tervezetének vitája zajlott.

Pénteken délelőtt folytatódik 2026-os állami költségvetés parlamenti vitája
Pénteken délelőtt folytatódik 2026-os állami költségvetés parlamenti vitája
2026. március 20., péntek

Pénteken délelőtt folytatódik 2026-os állami költségvetés parlamenti vitája
2026. március 19., csütörtök

Végleges számok az önkormányzati leépítésekről Hargita megyében

Kisebb létszámmal kell megnövekedett feladatokat elvégezniük a polgármesteri hivataloknak és a megyei tanácsnak Hargita megyében június végétől. A prefektusi hivatal közölte az új álláskereteket, a végrehajtásról csütörtökön egyeztettek.

Végleges számok az önkormányzati leépítésekről Hargita megyében
Végleges számok az önkormányzati leépítésekről Hargita megyében
2026. március 19., csütörtök

Végleges számok az önkormányzati leépítésekről Hargita megyében
Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás

Közelíteni fog a hőmérséklet a naptári dátumra jellemző értékekhez, szemben azzal, amit március elejétől mostanáig tapasztaltunk.

Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás
Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás
2026. március 19., csütörtök

Holnap van a tavaszi napéjegyenlőség, és pont ekkor lephet meg az időjárás
2026. március 19., csütörtök

Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé

A parlament költségvetési-pénzügyi bizottságai csütörtöki együttes ülésükön 38 támogató és 13 elutasító szavazattal elfogadták a 2026-os állami költségvetés tervezetét. A jogszabályavaslat a parlament plénuma elé kerül.

Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé
Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé
2026. március 19., csütörtök

Székelyföldi elkerülőutak is bekerültek a kiemelt beruházások közé
2026. március 19., csütörtök

Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására

A kormány csütörtökön 620 millió lejes keretet hagyott jóvá a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának támogatására.

Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására
Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására
2026. március 19., csütörtök

Megvan, hogy mennyi pénz jut a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának támogatására
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!