Torzított tükör: bojkott és adminisztratív feszültség a próbaérettségin

Az érettségi szimulálás eredményei eddig sem tükrözték hűen az érettségin felmutatott tudást idén azonban még két ok miatt nem mutatnak valós képet az összesített adatok
A pedagógusok bojkottja miatt a márciusi próbaérettségi eredményei Háromszéken nem mérvadóak. A végzősök kevesebb mint fele vizsgázott, miközben a szakszervezetek már a következő sztrájkhullámot készítik elő az oktatási minisztérium tervei miatt.
A pedagógusok bojkottja miatt márciusban Kovászna megye több nagy középiskolájában nem szervezték meg a próbaérettségit,
Az előzetes számítások szerint még így is legalább 786 diáknak kellett volna megjelennie, de végül csak 666-an írták meg a dolgozatokat. Mivel a megye 17 középiskolájából 7 – köztük a nagyszámú diáklétszámmal rendelkező Székely Mikó Kollégium, a Baróti Szabó Dávid és a Mircea Eliade középiskolák és a Plugor Sándor Művészeti Líceum – kimaradt a megmérettetésből, az eredmények számarányosan sem relevánsak, legalábbis megyei szinten, de minőségileg is torzítottak, mivel
A közzétett kimutatás szerint megyei szinten a diákok jelenlegi tudása szerint 58,86 százalékos lenne az átmenési arány az érettségin: magyar tagozaton 56,64, míg a románon 64,1 százalék.
Akik azonban részt vettek a próbaérettségin, részletes kimutatást kapnak az elért pontszámokról, tételenként is, így
Ami a pedagógusok bojkottól remélt eredményeit illeti – ilyenek nem léteznek. Ahhoz eleve kevesen vettek részt, hogy számottevő eredményt érhessenek el, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (román rövidítéssel FSLI) 145 ezres tagságának 35 százaléka tiltakozott.
A szakszervezet megyei vezetője, Nagy Gábor elmondta, hogy március utolsó hetében az országos vezetőség az új tanügyminiszterrel, Mihai Dimiannal is hosszan tárgyalt. Szerinte ezen a tárgyaláson egy dolog biztosan kiderült: „a miniszternek – a suceavai Ștefan cel Mare Egyetem korábbi rektorának – fogalma sincs a tanügyi rendszerről, az egyetem előtti oktatásról”.
A szakszervezeti vezető szerint a kilátások rettenetesen elkeserítőek. Mint részletezte, az tudomásukra jutott, hogy
Ez a szakszervezet szerint még nagyobb bürokráciát, az eddiginél is több adminisztrációra fordított időt jelentene, mert a húszórás tanítási időn túl naplót kell vezetniük arról, mennyi idő alatt javították a dolgozatokat, korrepetáltak egy diákot, vagy mennyi idő alatt készítették el a jegyek lezárását.
Mint hozzátette, a tanügy helyzete nagyon sok okból katasztrofális, a pedagógusok munkáját sokszor ellehetetlenítik a jelenlegi szabályozások, így a szakszervezet tovább dolgozik az idei követelés listán, és figyelmeztető sztrájkot, nagy létszámú bukaresti tüntetést terveznek.
