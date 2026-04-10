Torzított tükör: bojkott és adminisztratív feszültség a próbaérettségin

Az érettségi szimulálás eredményei eddig sem tükrözték hűen az érettségin felmutatott tudást idén azonban még két ok miatt nem mutatnak valós képet az összesített adatok

A pedagógusok bojkottja miatt a márciusi próbaérettségi eredményei Háromszéken nem mérvadóak. A végzősök kevesebb mint fele vizsgázott, miközben a szakszervezetek már a következő sztrájkhullámot készítik elő az oktatási minisztérium tervei miatt.

Bodor Tünde 2026. április 10., 16:302026. április 10., 16:30

A pedagógusok bojkottja miatt márciusban Kovászna megye több nagy középiskolájában nem szervezték meg a próbaérettségit,

a megye 1275 végzős diákjának kevesebb mint a fele vett részt a próbavizsgán.

Az előzetes számítások szerint még így is legalább 786 diáknak kellett volna megjelennie, de végül csak 666-an írták meg a dolgozatokat. Mivel a megye 17 középiskolájából 7 – köztük a nagyszámú diáklétszámmal rendelkező Székely Mikó Kollégium, a Baróti Szabó Dávid és a Mircea Eliade középiskolák és a Plugor Sándor Művészeti Líceum – kimaradt a megmérettetésből, az eredmények számarányosan sem relevánsak, legalábbis megyei szinten, de minőségileg is torzítottak, mivel

éppen a legmagasabb átmenési aránnyal rendelkező középiskolák adatai hiányoznak.

A közzétett kimutatás szerint megyei szinten a diákok jelenlegi tudása szerint 58,86 százalékos lenne az átmenési arány az érettségin: magyar tagozaton 56,64, míg a románon 64,1 százalék. Akik azonban részt vettek a próbaérettségin, részletes kimutatást kapnak az elért pontszámokról, tételenként is, így

tudásuk jelenlegi szintjéről ebben a formában is képet kaphatnak ők és tanáraik is.

A bojkottnak nem volt eredménye Ami a pedagógusok bojkottól remélt eredményeit illeti – ilyenek nem léteznek. Ahhoz eleve kevesen vettek részt, hogy számottevő eredményt érhessenek el, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (román rövidítéssel FSLI) 145 ezres tagságának 35 százaléka tiltakozott.

Háromszéken viszont magas volt a tüntető pedagógusok aránya, e tekintetben Kovászna megye az első három között foglal helyet.

A szakszervezet megyei vezetője, Nagy Gábor elmondta, hogy március utolsó hetében az országos vezetőség az új tanügyminiszterrel, Mihai Dimiannal is hosszan tárgyalt. Szerinte ezen a tárgyaláson egy dolog biztosan kiderült: „a miniszternek – a suceavai Ștefan cel Mare Egyetem korábbi rektorának – fogalma sincs a tanügyi rendszerről, az egyetem előtti oktatásról”. A szakszervezeti vezető szerint a kilátások rettenetesen elkeserítőek. Mint részletezte, az tudomásukra jutott, hogy

a minisztériumi apparátus civil szervezetek bevonásával dolgozik azon, hogy a tanárok elszámoltathatók legyenek a heti 40 órás munkaidejükről.