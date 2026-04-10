Torzított tükör: bojkott és adminisztratív feszültség a próbaérettségin

Az érettségi szimulálás eredményei eddig sem tükrözték hűen az érettségin felmutatott tudást idén azonban még két ok miatt nem mutatnak valós képet az összesített adatok

A pedagógusok bojkottja miatt a márciusi próbaérettségi eredményei Háromszéken nem mérvadóak. A végzősök kevesebb mint fele vizsgázott, miközben a szakszervezetek már a következő sztrájkhullámot készítik elő az oktatási minisztérium tervei miatt.

Bodor Tünde

2026. április 10., 16:302026. április 10., 16:30

A pedagógusok bojkottja miatt márciusban Kovászna megye több nagy középiskolájában nem szervezték meg a próbaérettségit,

a megye 1275 végzős diákjának kevesebb mint a fele vett részt a próbavizsgán.

Az előzetes számítások szerint még így is legalább 786 diáknak kellett volna megjelennie, de végül csak 666-an írták meg a dolgozatokat. Mivel a megye 17 középiskolájából 7 – köztük a nagyszámú diáklétszámmal rendelkező Székely Mikó Kollégium, a Baróti Szabó Dávid és a Mircea Eliade középiskolák és a Plugor Sándor Művészeti Líceum – kimaradt a megmérettetésből, az eredmények számarányosan sem relevánsak, legalábbis megyei szinten, de minőségileg is torzítottak, mivel

éppen a legmagasabb átmenési aránnyal rendelkező középiskolák adatai hiányoznak.

A közzétett kimutatás szerint megyei szinten a diákok jelenlegi tudása szerint 58,86 százalékos lenne az átmenési arány az érettségin: magyar tagozaton 56,64, míg a románon 64,1 százalék.

Akik azonban részt vettek a próbaérettségin, részletes kimutatást kapnak az elért pontszámokról, tételenként is, így

tudásuk jelenlegi szintjéről ebben a formában is képet kaphatnak ők és tanáraik is.

A bojkottnak nem volt eredménye

Ami a pedagógusok bojkottól remélt eredményeit illeti – ilyenek nem léteznek. Ahhoz eleve kevesen vettek részt, hogy számottevő eredményt érhessenek el, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (román rövidítéssel FSLI) 145 ezres tagságának 35 százaléka tiltakozott.

Háromszéken viszont magas volt a tüntető pedagógusok aránya, e tekintetben Kovászna megye az első három között foglal helyet.

A szakszervezet megyei vezetője, Nagy Gábor elmondta, hogy március utolsó hetében az országos vezetőség az új tanügyminiszterrel, Mihai Dimiannal is hosszan tárgyalt. Szerinte ezen a tárgyaláson egy dolog biztosan kiderült: „a miniszternek – a suceavai Ștefan cel Mare Egyetem korábbi rektorának – fogalma sincs a tanügyi rendszerről, az egyetem előtti oktatásról”.

A szakszervezeti vezető szerint a kilátások rettenetesen elkeserítőek. Mint részletezte, az tudomásukra jutott, hogy

a minisztériumi apparátus civil szervezetek bevonásával dolgozik azon, hogy a tanárok elszámoltathatók legyenek a heti 40 órás munkaidejükről.

Ez a szakszervezet szerint még nagyobb bürokráciát, az eddiginél is több adminisztrációra fordított időt jelentene, mert a húszórás tanítási időn túl naplót kell vezetniük arról, mennyi idő alatt javították a dolgozatokat, korrepetáltak egy diákot, vagy mennyi idő alatt készítették el a jegyek lezárását.

Mint hozzátette, a tanügy helyzete nagyon sok okból katasztrofális, a pedagógusok munkáját sokszor ellehetetlenítik a jelenlegi szabályozások, így a szakszervezet tovább dolgozik az idei követelés listán, és figyelmeztető sztrájkot, nagy létszámú bukaresti tüntetést terveznek.

szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 10., péntek

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert, miután öten is megsérültek egy balesetben

Vörös beavatkozási tervet aktiváltak Szeben megyében, miután egy három járművet és hét embert érintő balesethez riasztották a mentőegységeket. Egy mentőhelikoptert is a helyszínre vezényeltek Marosvásárhelyről.

2026. április 10., péntek

2026. április 10., péntek

Katonai tiszteletadással temették el Mircea Lucescut

Katonai tiszteletadással temették el pénteken a bukaresti Bellu temetőben Mircea Lucescu egykori labdarúgót és legendás edzőt.

2026. április 10., péntek

2026. április 10., péntek

Akár 50 bani eltérés is lehet az üzemanyagárakban – érdemes megnézni, hol tankolunk

Csökkentek az üzemanyagárak Romániában, a változás pedig Székelyföldön is érzékelhető: az adatok szerint több Hargita megyei töltőállomáson is 9 lej alatt tankolható a benzin, miután rövid idő alatt több lépcsőben is mérsékelték az árakat a kutak.

2026. április 10., péntek

2026. április 10., péntek

Sokan lemaradhatnak: így juttatható el időben a levélszavazat

Akik még nem adták le levélszavazatukat, már nem lehetnek biztosak, hogy a postai úton feladott boríték időben megérkezik. Ezért fontos, hogy azokat az RMDSZ vagy az Eurotrans Alapítvány irodáin keresztül juttassák el, vagy a konzulátuson adják le.

2026. április 10., péntek

2026. április 10., péntek

Orbán Viktor: Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége

Magyarországnak most összefogásra, egységre és biztonságra van szüksége - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.

2026. április 10., péntek

2026. április 10., péntek

Már 231 ezer levélszavazatot adtak le a választópolgárok

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 231 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint.

2026. április 10., péntek

2026. április 10., péntek

Két betörés elkövetőjét is sikerült azonosítaniuk a rendőröknek

Két lopási ügyet is felgöngyölített a Kovászna megyei rendőrség, az elkövetők őrizetben várják a hatóságok további döntését.

2026. április 10., péntek

2026. április 10., péntek

A kórusmuzsika ünnepe Kézdivásárhelyen

Az elsőt 1995-ben hozták tető alá, egy évvel azt követően, hogy a mostani társszervezője, a Pro Cantus Egyesület, illetve kamrakórus létrejött. Pénteken és szombaton Kézdivásárhelyen tartják a Felsőháromszéki Kórusfesztivál 29. kiadását.

2026. április 10., péntek

2026. április 09., csütörtök

Felelősségre vonnák Mihai Tîrnoveanut, amiért magyarellenes uszítással gyalázta meg a húsvét ünnepét

Az unitáriusok Rómája – így emlegették régen Bölönt, amelynek vártemplomáról a Nemzet útja vezetője az állítja, hogy korábban ortodox volt. Mihai Tîrnoveanut történelemhamisítással vádolják és panaszt tesznek ellene a diszkriminációellenes tanácsnál.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 09., csütörtök

Kifogásolható és rosszul tárolt élelmiszerek miatt közel 4 millió lej értékben bírságolt a fogyasztóvédelem

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) április 6. és 9. között több mint ezer gazdasági szereplőnél végzett ellenőrzéseket, és megközelítőleg 3,8 millió lej értékben szabott ki bírságokat.

2026. április 09., csütörtök

