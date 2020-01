Zsebbe kell nyúlniuk a csendzavaróknak

Majdnem kétszeresére nő január végétől a csendháborításért kiszabható pénzbírság értéke, sőt, az e hónap 26-án hatályba lépő törvény arról is rendelkezik, hogy a notórius elkövetőket ismételten, akár 3000-6000 lejre is megbüntethetik a hatóságok. Ám, mint sok esetben, itt is van kiskapu.