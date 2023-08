Zágonban nagyon értékelik a vizet – amikor van

A magáncéget a környezetőrség is több ízben megbírságolta , legutóbb éppen mert a szennyvizet tisztítatlanul engedték a patakba. Ennek az volt az oka, hogy a cég nem fizette ki a villanyszámlákat, így áram nélkül maradt. A szóban forgó vállalkozás jelenleg törvényszéken keresi az igazát.

reggel 7 és 10 óra, illetve este 19 és 22 óra között, ennyire elég az egyetlen még működő régi kút hozama.

Hirdetés

És bár a jövőre nézve azt is tervezi a községvezetés, hogy befogja egy bővizű erdei forrás vizét, ehhez szintén rengeteg bürokratikus lépést kell még megtenni. Szó van arról is, hogy az Aquacov Közösségi Társulás, amelynek tagja Zágon is, átveszi az önkormányzattól a szolgáltatói feladatkört, de ehhez először egy működő rendszert kell kiépíteni, taglalta a polgármester.