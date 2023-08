A tavalyi legnagyobb környezetvédelmi büntetés Háromszéken: ötvenezer lej

A múlt év legnagyobb büntetése is a folyóvizek védelmében született:

Cândea elmondta, az utóbbi szabálysértést egy szitabodzai lakosnál állapították meg, őt ötezer lejre bírságolták, továbbá meghagyták az ottani önkormányzatnak, hogy az egész környéket alaposan vizsgálják át ebből a szempontból, és vessenek véget a törvénysértő állapotoknak. Ez tudtuk szerint meg is történt, jövő héten azonban a terepen is ellenőrzik a helyzetet.

A betelefonálók leggyakrabban illegálisan lerakott hulladékokról tájékoztatták az intézményt, de a patakokba engedett szennyvíz és trágyalé látványa is arra késztetett egyeseket, hogy a tettek mezejére lépjenek.

Az illetékes szerint a háromszéki megyeközpontban csak kisebb problémákkal szembesültek: főleg a szemeteléssel van gond, az Olt-parton jeleztek ilyen eseteket, és az azonosítható magánszemélyeket meg is bírságolták.

Az illető vállalkozással végül szerződést bontott az önkormányzat, amely át is vette a rendszert, a következőkben pedig betársulnának az Aquacov Közösségfejlesztő Egyesületbe. Kozsokár Attila, az Aquacov igazgatója megerősítette, hogy tárgyalnak is erről, de a csatlakozás még több hónapos folyamat.

bár már itt is kiosztottak büntetéseket a helyi lakosoknak és volt rá eset, hogy be is hajtották.

A jelentés szerint az év első hét hónapjában a környezetőrség huszonegy esetben figyelmeztetésben részesítette a vétségeken rajtakapott természetes és jogi személyeket, illetve idén összesen 730 500 lejre bírságolt.