Súlyos vízhiány Mikes Kelemen szülőfalujában

A polgármesteri hivatal egy évtizeden át fizette az ülepítő áramfogyasztását, a telepet működtető cég volt ennek a jogtalan haszonélvezője. Miután Kiss Augustin elrendelte, hogy az önkormányzat ne fizesse tovább az ülepítő áramfogyasztási költségeit, az érintett cég képtelen volt törleszteni a számlákat, emiatt a villanyáram-szolgáltatás tavaly decemberben megszűnt. Ez a fordulat nyilván feszültségeket kelt a községben, és akadnak, akik az elöljárót okolják a kialakult helyzetért.

Bírósági per is van folyamatban a zágoni önkormányzat és a volt vízszolgáltató cég között. Utóbbi szerint a szerződésbontás azért következett be, mert a helyi tanács nem fogadta el a „díjszabási stratégia dokumentációját”. A polgármesteri hivatal viszont azzal védekezik, hogy a vízszolgáltató nem nyújtotta be hiánytalanul a szükséges iratcsomót, amelynek hiányában a helyi önkormányzati képviselő-testület nem is szavazhatott a tarifákról.