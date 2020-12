Újabb támadási front: bírság a csak magyar nyelvű közösségi oldal miatt

• Fotó: Székelyhon

Tavaly augusztusban tett panaszt a Községháza és Városháza feliratok, illetve székely és városzászlók elleni pereiről elhíresült Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál amiatt, hogy

a csíkszenttamási polgármesteri hivatal Facebook-oldala csak magyar nyelven közöl információkat. Megállapításuk szerint ez etnikai diszkriminációt jelent azon román román állampolgárokra nézve, akik nem ismerik a magyar nyelvet.

Egy évvel ezelőtt a diszkriminációellenes tanács elutasította a panaszt, azzal az indoklással, hogy a jelzett helyzet nem esik a 2000. évi 137-es számú kormányrendelet hatálya alá, amely a hátrányos megkülönböztetést bünteti.

Az azóta már parlamenti képviselői mandátumot szerzett Tanasă vezette egyesület ezt követően a Bukaresti Ítélőtáblához nyújtott be keresetet a döntés és a csíkszenttamási polgármester ellen. Múlt heti ítélethirdetésében a bíróság elfogadta az ADEC érveit, és érvénytelenítette a diszkriminációellenes tanács határozatát, egyúttal ezer lej értékű pénzbírsággal sújtotta Kedves Róbert polgármestert. Az elsőfokú ítélet a közléstől számított tizenöt napon belül megfellebbezhető.

Perek folyamatban

Kedves Róbert kérdésünkre azt mondta, az elsőfokú ítélet ellen fellebbezést nyújt be. A polgármester kifejtette, nem érzi úgy, hogy bárki is diszkriminálva lenne a községben a csak magyar nyelven közzétett információk miatt, mivel két román nemzetiségű személy lakik Csíkszenttamáson, akik viszont tudnak magyarul, és minden közérdekű információ eljut hozzájuk is.

A Dan Tanasă vezette egyesület az utóbbi években a székelyföldi polgármesteri hivatalok által csak magyar nyelven kiadott közlönyök, önkormányzati lapok miatt is több panaszt nyújtott be a diszkriminációellenes tanácshoz, illetve pereket is indított. Legutóbb Gyergyócsomafalva polgármesterét bírságolta meg a diszkriminációellenes tanács, diszkriminatívnak minősítve a csak magyar nyelvű kiadványt. Szintén nemrég Csíkdánfalva esetében is ítéletet hozott a Bukaresti Ítélőtábla, amely arról döntött, hogy a diszkriminációellenes tanácsnak kötelessége hátrányos megkülönböztetésnek minősíteni a polgármesteri hivatal csak magyar nyelvű kiadványának megjelentetését.