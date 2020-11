Kétezer lejes bírságot kapott Gyergyócsomafalva, mert a helyi újságot csak magyar nyelven adják ki

A Csomafalvi Hírlap. Előbb figyelmeztetés, most bírság • Fotó: Gergely Imre

Márton László Szilárd polgármester a Facebook-oldalán tette közzé, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanács immár másodszor is elmarasztalta a községet amiatt, hogy a Csomafalvi Hírlap című helyi kiadványuk csak magyar nyelven jelenik meg. Előbb 2019 augusztusában történt ilyen, amikor Dan Tanasă civil aktivista panasza nyomán figyelmeztetésben részesült a község, most pedig már 2000 lejes bírságot is kiróttak.

Kinek fordítanák le?

Tanasă szerint azzal, hogy csak magyar nyelven nyomtatják a helyi lapot, sérülnek a magyarul nem értő román állampolgárok jogai.

A 4300 lakossal rendelkező községben a legutóbbi népszámláláskor 13 fő vallotta magát románnak. Hogy pontosan kik, azt nem lehet tudni, de a helyiek egyetlen román családot ismernek, a volt rendőrfőnökét. Őt még tavaly megkérdezték, igényt tart-e arra, hogy a közlönyt lefordítsák románra, azonban nem válaszolt.

A községen kívül élő, magyarul nem tudó személyeket pedig aligha érdekelné a Csomafalvi Hírlap, amelyet korábban a község honlapján is el lehetett érni (ahol egyébként a közérdekű információk románul is megtalálhatók), hiszen csak helyben, a helyi lakosoknak kézbesítik, helyi eseményekről számolnak be, többek közt az önkormányzat, az iskola, az egyház híreit osztják meg.

Kinek kellene eljuttatni?

A polgármester felvetette: ha lefordítanák románra, kinek kellene eljuttatni, hogy ne érezze magát diszkriminálva?

Mivel Dan Tanasă nem helyi lakos, semmiképp nem érintett személyesen egy csomafalvi közösségre tartozó ügyben. Márton László Szilárd közölte, mindenképpen fellebbezni fognak a büntetés ellen.

Egyik érvük az lesz, amit a diszkriminációellenes tanács magyar tagja, a döntés ellen egyedüliként szavazó Asztalos Csaba különvéleményként megfogalmazott: mivel Dan Tanasă nem Gyergyócsomafalva lakója, nem is lehet jogaiban sértve ebben a kérdésben.