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Rovarirtás lesz Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Képünk illusztráció

Fotó: Erdély Bálint Előd

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Csapadékmentes idő esetén rovarirtást végeznek Székelyudvarhely közterein, hétfőn este – hívja fel a figyelmet a helyi polgármesteri hivatal.

Székelyhon

2026. június 22., 09:462026. június 22., 09:46

Az illetékesek arra kérik a lakosságot, hogy a munkálatok idején legyenek körültekintők,

kerüljék a kezelt területeket,

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és figyeljenek a gyermekekre, háziállatokra és a kint hagyott tárgyakra. A beavatkozás az alábbi helyszínek végzik:

  • Szejkefürdő,

  • városi strand,

  • városi park,

  • játszóterek,

  • Cserehát,

  • Bethlen- és Budvár-negyed zöldövezetei,

  • Tábor-negyedi piac környéke,

  • Rákóczi Ferenc utcai vásártér,

  • a Nagy-Küküllő partja (több hídszakaszon),

  • az Árpád-patak és csatornái,

  • valamint a Berde Mózes utcai gyűjtőcsatorna térsége.

A közleményben ugyanakkor kiemelik, hogy eső esetén a munkálatokat elhalasztják.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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