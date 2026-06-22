Rovarirtás lesz Székelyudvarhelyen

Csapadékmentes idő esetén rovarirtást végeznek Székelyudvarhely közterein, hétfőn este – hívja fel a figyelmet a helyi polgármesteri hivatal.

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Az illetékesek arra kérik a lakosságot, hogy a munkálatok idején legyenek körültekintők,

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és figyeljenek a gyermekekre, háziállatokra és a kint hagyott tárgyakra. A beavatkozás az alábbi helyszínek végzik:

Szejkefürdő,

városi strand,

városi park,

játszóterek,

Cserehát,

Bethlen- és Budvár-negyed zöldövezetei,

Tábor-negyedi piac környéke,

Rákóczi Ferenc utcai vásártér,

a Nagy-Küküllő partja (több hídszakaszon),

az Árpád-patak és csatornái,

valamint a Berde Mózes utcai gyűjtőcsatorna térsége.

A közleményben ugyanakkor kiemelik, hogy eső esetén a munkálatokat elhalasztják.