Rovarirtás lesz Székelyudvarhelyen

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Fotó: Erdély Bálint Előd
Csapadékmentes idő esetén rovarirtást végeznek Székelyudvarhely közterein, hétfőn este – hívja fel a figyelmet a helyi polgármesteri hivatal.
Az illetékesek arra kérik a lakosságot, hogy a munkálatok idején legyenek körültekintők,
és figyeljenek a gyermekekre, háziállatokra és a kint hagyott tárgyakra. A beavatkozás az alábbi helyszínek végzik:
Szejkefürdő,
városi strand,
városi park,
játszóterek,
Cserehát,
Bethlen- és Budvár-negyed zöldövezetei,
Tábor-negyedi piac környéke,
Rákóczi Ferenc utcai vásártér,
a Nagy-Küküllő partja (több hídszakaszon),
az Árpád-patak és csatornái,
valamint a Berde Mózes utcai gyűjtőcsatorna térsége.
A közleményben ugyanakkor kiemelik, hogy eső esetén a munkálatokat elhalasztják.
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