Áramszünet nyolc településen, több mint 1500 fogyasztó érintett

Képünk illusztráció • Fotó: Kozán István

Képünk illusztráció

Fotó: Kozán István

Az áramszolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint nyolc Hargita megyei településen összesen 19 transzformátorállomás maradt áramellátás nélkül szombat este.

Gergely Imre

2026. január 17., 20:42

Az áramszünet Bágyban, Recsenyéden, Homoródszentpálon, Oroszhegyben, Homoródkarácsonyfalván, Homoródújfaluban, Oklándon, valamint Homoródszentmárton egy részén okoz fennakadásokat. A kiesés összesen 1504 felhasználót érint.

Udvarhelyszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
