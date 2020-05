Több pénzt ígérnek otthoni betegellátásra

A kórházak kiürítése miatt megugrott az otthon ápolt betegek száma. Döntés született a többletköltségek rendezéséről. Képünk illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

A szerződésben meghatározott keretösszegeket meghaladó költségeket is elszámolja az egészségbiztosítási pénztár az otthoni betegápolást végző egészségügyi szolgáltatók számára. Az elszámolásra vonatkozó korlátozást a napokban, határozatban oldotta fel a kormány, lehetővé téve, hogy már az áprilisi többletköltségeket is elszámolhassák az említett szolgáltatók.

Igény betegápolásra

„Lévén, hogy igen sok beteg kikerült a kórházakból, megnőtt az igény az otthoni betegápolásra. Az otthoni betegápolás esetében viszont nem volt meg az a lehetőségünk, hogy ne csak annyit fizessünk ki, amennyit leszerződtünk, hanem annyit, amennyit megvalósítottak. Ez most újdonságként jelent meg” – számolt be a Székelyhonnak a vonatkozó szabályozás legfontosabb újdonságáról Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója, megjegyezve, hogy a módosításra vonatkozóan ők kérést is megfogalmaztak korábban.

Hangsúlyozta, hogy

az intézkedés már az áprilisi költségek elszámolását is érinti, és véleménye szerint a májusiakat is, dacára annak, hogy a hónap közepén megszűnt a szükségállapot.

A baj az – folytatta az otthoni betegápolást végző szolgáltatókkal való kapcsolattartás során szerzett tapasztaltok alapján –, hogy egyik sem mert sokkal több szolgáltatást elvégezni, mint amire a szerződés szerinti keretösszeg alapján lehetősége volt, mert attól tartottak, hogy nem fogják megkapni a többletkiadások értékét. Márpedig

az otthoni betegápolás aránya megugrott, hiszen a szükségállapot bevezetésekor ki kellett üríteni a kórházakat,

csak a halaszthatatlan kezelésre beutalt, orvosi felügyeletre szoruló betegek, illetve az akut problémák miatt, sürgősségi ellátásra beutalt páciensek maradhattak a kórházakban.

Egyre több beteg van abban a helyzetben, hogy otthoni betegápolásra szorul, Csíkszeredában például a kórházi ágyaknak csak mintegy a 30 százaléka foglalt, így Duda Tihamér biztos benne, hogy májusban nőni fognak az otthoni betegápolásra elszámolt költségek. Ezt a szolgáltatást egyébként megyeszerte nagyrészt a Caritas végzi, illetve Maroshévízen van még egy hasonló egészségügyi szolgáltató.

Lehet haszna is a rendkívüli helyzetnek

Szintén újdonság, hogy a kormány határozatot fogadott el arra vonatkozóan, hogy év végéig kitolódjon az egészségügyi rendszer működését és a szolgáltatási palettát szabályozó éves egészségügyi keretszerződés érvényessége, illetve az országos egészségügyi programokra vonatkozó érvényben lévő szabályozás is. Duda Tihamér ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy

a járóbeteg-rendelések nem szűntek meg, de továbbra is online, illetve telefonon történnek azok a konzultációk, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet.

Érvényben van ugyanakkor az a feloldás is, amelynek értelmében egészségügyi kártya hiányában is kiállíthatók, illetve kiválthatók a gyógyszerreceptek. Noha ezáltal könnyebbé válik a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a gyakorlatban mégis voltak akadozások, részben azért, mert a páciensek egy része „nem hiszi el, hogy egy telefonbeszélgetés jelenthet egy konzultációt, receptfelírást, küldőpapír kiállítást, mert megszokták, hogy személyen el kell menni az orvoshoz”.

Másrészt az orvosi rendelők egy részében, gyógyszertárakban is ragaszkodtak a szükségállapot előtt megszokott gyakorlathoz a rendkívüli helyzet elején. Most viszont már – amint azt Duda Tihamértől megtudtuk – nem is nagyon vannak erre panaszok megyeszerte. „Ha más haszna nem is lesz ennek az egész helyzetnek, annyi igen, hogy most már látjuk, másként is tud működni a rendszer, és ha megteremtődik a megfelelő törvényes háttér, akkor már nem lesz szükség arra, hogy ha kell, ha nem, személyesen be kelljen menni mindenért. Másképp is meg lehet oldani. Ez természetesen nem vonatkozik egy orvosi vizsgálatra vagy receptfelírásra, mert normális esetben jó, ha az orvos találkozik a beteggel” – fogalmazott a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.