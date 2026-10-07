Tarifarendszer alapján szedték a kenőpénzt a határon, a vezetőség is megkapta a részét

Az Ukrajnából érkező utasoktól kenőpénzt szedő vámosokra és határrendészekre csaptak le a román hatóságok a halmi (Halmeu) közúti hatátkelőnél, ahol kilenc gyanúsítottat őrizetbe vettek, és további 38 ellen bűnvádi eljárást indítottak – közölte kedden a korrupcióellenes ügyészség (DNA).

Székelyhon 2026. október 07., 08:332026. október 07., 08:33

Az ügyészek 96 Szatmár, Bihar, Szilágy, Máramaros, Kolozs és Maros megyei helyszínen végeztek házkutatást, és egy időre teljesen lezárták a halmi határátkelőt. Az őrizetbe vett gyanúsítottak között van a halmi vámhivatal vezetője és a halmi határrendészet parancsnoka – számolt be az MTI. Hirdetés A vádhatóság bűnszövetkezetben elkövetett üzletszerű megvesztegetés gyanújával indított vizsgálatot ellenük. A DNA szerint a határrendészek és vámtisztviselők meghatározott tarifarendszer szerint

különböző – 50-től mintegy 2000 euróig terjedő – pénzösszegeket követeltek a határon átkelő sofőröktől, a kenőpénz egy meghatározott hányadát pedig feletteseiknek adták át.

A bűnszövetkezetet a gyanú szerint 2022-ben alakult, amikor a halmi határátkelő forgalma, illetve az Ukrajnából az Európai Unióba irányuló közúti csomag- és poggyászszállítás. Az ügyészek szerint a bűnszövetkezetet a vámhivatal vezetője és a határőrparancsnok irányította: ők gondoskodtak a „megbízható” műszakvezetők kiválasztásáról. A második szinthez tartoztak a kenőpénzt elosztó műszakvezetők:

ők határozták meg az egyes járművekre kivetett „tarifa” mértékét, begyűjötték a sofőröktől beszedett pénzt, annak 25 százalékát megtartották maguknak, majd szétosztották a csoport tagjai között, miután gondoskodtak arról, hogy felső vezetők is megkapják a „részüket”.

A harmadik szinthez azok a határrendőrök és vámosok tartoztak, akik az utasokat és járműveket ellenőrizték, akik hivatali teendőik elmulasztásáért kenőpénz megfizetésére vették rá a sofőröket. A DNA szerint a halmi határrendészek parancsnoka 2025. október 16. és 2026. május 24. között rendszeresen vett át több ezer euróra rugó pénzösszeget (egyik alkalommal 2750 eurót egy másik dokumentált esetben 6450 dollárt) az irányítása alá tartozó határrendőröktől. Az ügyészek azzal gyanúsítják, hogy havi 4000 eurót követelt egyik beosztottjától. A vámhivatal vezetője állítólag 800 eurót vett át két alkalommal az egyik vámtisztviselőtől.

A házkutatások során a nyomozók mintegy 300 ezer eurót foglaltak le a gyanúsítottaktól.