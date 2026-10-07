Tarifarendszer alapján szedték a kenőpénzt a határon, a vezetőség is megkapta a részét

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Fotó: Borbély Fanni
Az Ukrajnából érkező utasoktól kenőpénzt szedő vámosokra és határrendészekre csaptak le a román hatóságok a halmi (Halmeu) közúti hatátkelőnél, ahol kilenc gyanúsítottat őrizetbe vettek, és további 38 ellen bűnvádi eljárást indítottak – közölte kedden a korrupcióellenes ügyészség (DNA).
Az ügyészek 96 Szatmár, Bihar, Szilágy, Máramaros, Kolozs és Maros megyei helyszínen végeztek házkutatást, és egy időre teljesen lezárták a halmi határátkelőt. Az őrizetbe vett gyanúsítottak között van a halmi vámhivatal vezetője és a halmi határrendészet parancsnoka – számolt be az MTI.
A vádhatóság bűnszövetkezetben elkövetett üzletszerű megvesztegetés gyanújával indított vizsgálatot ellenük. A DNA szerint a határrendészek és vámtisztviselők meghatározott tarifarendszer szerint
A bűnszövetkezetet a gyanú szerint 2022-ben alakult, amikor a halmi határátkelő forgalma, illetve az Ukrajnából az Európai Unióba irányuló közúti csomag- és poggyászszállítás.
Az ügyészek szerint a bűnszövetkezetet a vámhivatal vezetője és a határőrparancsnok irányította: ők gondoskodtak a „megbízható” műszakvezetők kiválasztásáról. A második szinthez tartoztak a kenőpénzt elosztó műszakvezetők:
A harmadik szinthez azok a határrendőrök és vámosok tartoztak, akik az utasokat és járműveket ellenőrizték, akik hivatali teendőik elmulasztásáért kenőpénz megfizetésére vették rá a sofőröket.
A DNA szerint a halmi határrendészek parancsnoka 2025. október 16. és 2026. május 24. között rendszeresen vett át több ezer euróra rugó pénzösszeget (egyik alkalommal 2750 eurót egy másik dokumentált esetben 6450 dollárt) az irányítása alá tartozó határrendőröktől. Az ügyészek azzal gyanúsítják, hogy havi 4000 eurót követelt egyik beosztottjától.
A vámhivatal vezetője állítólag 800 eurót vett át két alkalommal az egyik vámtisztviselőtől.
A DNA nagyváradi részlege nyolc gyanúsított esetében 30 napos előzetes letartóztatás elrendelését kérte a Bihar megyei törvényszéktől.
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