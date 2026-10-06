Székelyföld-szerte megemlékeznek az aradi vértanúkról

Fotó: Csató Andrea
Koszorúzással, ünnepi műsorokkal és megemlékezésekkel hajtanak fejet október 6-án az aradi vértanúk előtt Székelyföld több városában.
Székelyudvarhelyen 18 órától a városháza udvarán tartják a Mire megvirrad című városi megemlékezést. A műsorban szólisták, színészek és a Székely Dalegylet Férfikara is közreműködik. Az esemény részeként levélben, személyes történeteken, zenén és képeken keresztül idézik fel az utolsó éjszakát és a hajnalt.
Csíkszeredában a Mikó-várnál egész nap lehetőség lesz mécsesgyújtásra, virág elhelyezésére vagy csendes főhajtásra. 19 órától a közös megemlékezés részeként a Csíki Játékszín Az aradi tizenhárom című előadását láthatja a közönség.
Fotó: Borbély Fanni
Székelykeresztúron 18 órakor a Millenniumi emlékműnél tartanak koszorúzást, majd a Bálint Dániel Művelődési Házban folytatódik a megemlékezés. A Zeyk Domokos Technológiai Líceum diákjai A tizenharmadik kép címmel adnak elő történelmi műsort.
Sepsiszentgyörgyön 16.30-tól kezdődik a megemlékezés a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti téren, az aradi tizenhármak emlékére felállított kopjafáknál. 17 órától koszorúznak, majd az Erzsébet parkban az 1848–49-es Honvéd emlékműnél folytatódik a rendezvény.
Kézdivásárhelyen 14 órától a Nagy Mózes Főgimnázium udvarára várják a megemlékezőket, ahol az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegnek.
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk emlékművénél várják 17 órától azokat, akik fejet hajtanának és megemlékeznének a szabadság és a nemzeti összetartozás hősei előtt.
Október 6-a magyar nemzeti gyásznap, amikor az 1848–49-es szabadságharc bukását követően Aradon kivégzett 13 vértanúra (12 tábornokra és 1 ezredesre), valamint Pesten ugyancsak ezen a napon kivégzett gróf Batthyány Lajos első felelős magyar miniszterelnökre emlékezünk. 1849. október 6-án hajtotta végre a császári hadbíróság az ítéleteket Julius Jacob von Haynau táborszernagy irányításával.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu szerint Nicușor Dan államfő újabb miniszterelnök-jelölése továbbra is „figyelmen kívül hagyja a parlamenti erőviszonyokat”.
A szászrégeni tűzoltókat egy lakástűzhöz riasztották hétfő este a Maros megyei Bala községbe.
Luca Niculescu korábbi újságírót és diplomatát, jelenlegi külügyi államtitkárt nevesítette miniszterelnök jelöltnek hétfőn este Nicușor Dan államfő.
Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul! program – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel.
Volodimir Zelenszkij szerint két orosz drón támadta meg hétfő reggel a Fekete-tenger román partjainál azt a teherhajót, amelynek két tengerésze életét vesztette – számolt be az AFP.
Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.
Október 9–18. között zajlik a Székelyföld Napok 17. kiadása. Kovászna, Maros és Hargita megyében több tucat program világít rá értékeinkre, és a szórványról sem feledkeznek meg a szervezők.
A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának elemzése szerint az életszínvonal csökkenése és az elszegényedés aggasztja leginkább a romániaiakat, és ezek a félelmek erősebbek, mint az Európai Unió legtöbb tagállamában.
Az államfő kihirdette, a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt hétfőn – jelentette be Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán.
Tengeri baleset történt hétfőn a Fekete-tengeren, de Románia felségvizein kívül, két tengerész életét vesztette, a legénység tizenegy tagját pedig kimentették.
szóljon hozzá!