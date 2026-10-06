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Székelyföld-szerte megemlékeznek az aradi vértanúkról

• Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

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Koszorúzással, ünnepi műsorokkal és megemlékezésekkel hajtanak fejet október 6-án az aradi vértanúk előtt Székelyföld több városában.

Székelyhon

2026. október 06., 07:572026. október 06., 07:57

Székelyudvarhelyen 18 órától a városháza udvarán tartják a Mire megvirrad című városi megemlékezést. A műsorban szólisták, színészek és a Székely Dalegylet Férfikara is közreműködik. Az esemény részeként levélben, személyes történeteken, zenén és képeken keresztül idézik fel az utolsó éjszakát és a hajnalt.

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Csíkszeredában a Mikó-várnál egész nap lehetőség lesz mécsesgyújtásra, virág elhelyezésére vagy csendes főhajtásra. 19 órától a közös megemlékezés részeként a Csíki Játékszín Az aradi tizenhárom című előadását láthatja a közönség.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Székelykeresztúron 18 órakor a Millenniumi emlékműnél tartanak koszorúzást, majd a Bálint Dániel Művelődési Házban folytatódik a megemlékezés. A Zeyk Domokos Technológiai Líceum diákjai A tizenharmadik kép címmel adnak elő történelmi műsort.

Sepsiszentgyörgyön 16.30-tól kezdődik a megemlékezés a Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti téren, az aradi tizenhármak emlékére felállított kopjafáknál. 17 órától koszorúznak, majd az Erzsébet parkban az 1848–49-es Honvéd emlékműnél folytatódik a rendezvény.

Kézdivásárhelyen 14 órától a Nagy Mózes Főgimnázium udvarára várják a megemlékezőket, ahol az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegnek.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk emlékművénél várják 17 órától azokat, akik fejet hajtanának és megemlékeznének a szabadság és a nemzeti összetartozás hősei előtt.

Október 6-a magyar nemzeti gyásznap, amikor az 1848–49-es szabadságharc bukását követően Aradon kivégzett 13 vértanúra (12 tábornokra és 1 ezredesre), valamint Pesten ugyancsak ezen a napon kivégzett gróf Batthyány Lajos első felelős magyar miniszterelnökre emlékezünk. 1849. október 6-án hajtotta végre a császári hadbíróság az ítéleteket Julius Jacob von Haynau táborszernagy irányításával.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Háromszék
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