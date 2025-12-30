Sűrű 24 órán vannak túl a tűzoltók, de volt, ahol már nem tudtak életet menteni

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
A hivatásos tűzoltóknak hétfőn országos szinten több mint 1800 bevetésük volt; 1490 esetben sürgősségi orvosi ellátást kellett nyújtaniuk, ugyanakkor 95 tüzet oltottak el, 265 esetben pedig a közösségek és azok tulajdonának védelmében léptek fel.
A katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) keddi közleménye szerint közel 1500 személynek nyújtottak sürgősségi orvosi ellátást, további nyolc személyt mentettek meg a katasztrófavédelmi erők az utóbbi 24 órában – írja az Agerpres hírügynökség.
A tűzoltókat 95 tűzesethez riasztották, amelyeknek jelentős része lakásokban keletkezett, többnyire a fűtőberendezések nem megfelelő használata és az elektromos hálózaton végzett rögtönzött megoldások miatt.
Egy ember meghalt keddre virradóan, amikor kigyulladt és leégett egy faház a Kolozs megyei, Magyarpalatkához tartozó Mezőszava faluban. A Kolozs megyei katasztrófavédelem szerint a tűz a körülbelül 15 négyzetméteres faház egész területére átterjedt, és teljesen megsemmisítette azt. A házban egy körülbelül 80 éves nő elszenesedett holttestére bukkantak – írja a Krónika.
Mindezt figyelembe véve a tűzoltók emlékeztetik a polgárokat a tűzmegelőzési intézkedések betartásának fontosságára, különösen a hideg időszakban, amikor fűtésre van szükség.
Javasolt a kályhák és kémények rendszeres ellenőrzése és tisztítása, a hibás fűtőberendezések használatának, valamint az elektromos berendezések túlterhelésének elkerülése. Fontos továbbá, hogy ne végezzenek saját kezűleg javításokat az elektromos berendezéseken, és rendkívül óvatosan használják a nyílt lángot.
Az elmúlt 24 órában a hatóságok tíz Ro-Alert figyelmeztetést küldtek ki a Fehér, Argeș, Buzău, Botoșani, Brassó, Kovászna, Dâmbovița, Gorj, Iași, Prahova, Szeben, Suceava, Vâlcea és Vrancea megyei lakosságnak a rossz időjárási körülmények miatt.
Erős szélre és havazásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat.
