Magánóra: trend vagy szükséglet?

Nem kevés pénzbe, időbe és energiabefektetésbe kerül az iskolán kívüli magánóra, mégis számos szülő hajlandó gyerekének magántanárt fizetni, főként a záróvizsgák előtti időszakban a túlzsúfolt órarend mellett is, azzal érvelve, hogy az iskolában nincs idő és lehetőség mindent megtanulni. Szülői félelem ez vagy valóban ennyire hiányos és megterhelő a közoktatás, és minden esetben szükséges a magánúton történő felzárkóztatás?

A felzárkóztatás a magánórák fő célja, de nem mindig indokolt magántanárt fogadni • Fotó: Jakab Mónika

A tanárok nem szívesen beszélnek magánóráikról a sajtóban, hiszen ezek nem a közoktatás részei. Egy általunk megkérdett székelyföldi pedagógus szerint

nagyon sok diák jár magánórára, főleg a vizsgatantárgyakból, de sokszor a trendek is közrejátszanak abban, ha egy gyereket magánórára küldenek szüleik

– fogalmazott az irodalomtanár, aki úgy tapasztalja, olyan is jár, aki az iskolában lelkiismeretes, jó tanuló, de a szülők tartanak attól, hogy a gyereket nem készítik fel kellőképpen az iskolában.

Van olyan tanuló, akinek nehezen megy az egyedül való felkészülés, nem rendszerezett, vagy akár nem sikerül felfognia órán a tananyagot, mert könnyen elterelődik a figyelme. Ilyen esetekben jól fog, hasznos lehet a magánóra, mert ott kénytelen dolgozni, odafigyelni

– fejtette ki a pedagógus.

Nem garancia?

Egy marosvásárhelyi diák édesanyja lapunknak elmondta, azért keres érettségi előtt álló fiának magántanárt románból, mert

a magántanárral kidolgoznak standard szövegeket olyan témákban, amelyeket kérnek a záróvizsgára, így felkészülhet erre a tanuló.

„Az iskolában viszont nem igazán van idő mindent ilyen aprólékosan végigvenni, de szerintem ez sem garancia a sikeres érettségire” – fejtette ki meglátását.

HIRDETÉS

Mint mondta, nem új számukra a helyzet, fia járt már román és matek korrepetálásra hetedik és nyolcadik osztályban is. A kihívást most a magánóra ára jelenti számukra, az édesanya reméli, hogy alkalmanként ötven lej fejében kap majd tanárt a fiának.

Az órák ára egyébként változó, függ a tanár képesítésétől, a tanulóktól – kisebbeknek olcsóbb, érettségire készülőknek valamivel drágább –, a tantárgytól, a várostól, illetve a tanár saját elképzelésétől is.

Székelyföldön ötven és száz lej között mozog egy magánóra ára.

A szülői igény is közrejátszik

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének Maros megyei elnöke kérdésünkre, hogy minek tudható be a magánórák népszerűsége, a szülői félelmeknek és trendeknek, avagy a közoktatás hiányosságainak és terhének, kifejtette, valahol középúton kell keresni az igazságot.

Úgy vélem, van egy hatalmas szülői trend is azzal kapcsolatban, hogy a gyerek nehogy lemaradjon, tehát nincs akkora szükség magánórákra, mint amennyire igénylik a szülők.

Több olyan diákot is tudok, akik bármilyen külső segítség nélkül sikeresen felvételiztek, és nem feltétlenül a legjobbak közül kerültek ki. Persze a legjobbak körében még nagyobb a szülői igény, de nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy nagy a megterhelés a diákok irányába. Ez az online-os időszak az elmúlt két évben rányomta a bélyegét az oktatásra, és jobban oda kell figyelni a következő generációra. Ha esetleg egy ötödik hullámmal ismét online tanrendbe helyeznék az iskolákat, akkor megtörténik, hogy a jövő nyolcadik osztályai majdnem teljes egészében online járnak iskolába” – világított rá a marosvásárhelyi földrajzszakos tanár, aki szerint az iskolák szintjén is meg lehetne oldani a felzárkóztatást.