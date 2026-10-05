Rákapcsoltak a rendőrök: közel kétszáz bírság néhány óra alatt

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Fotó: Haáz Vince
Közel kétszáz bírságot szabtak ki a rendőrök vasárnap 13 és 17 óra között a 15-ös országúton tartott nagyszabású közlekedési ellenőrzés során Hargita megyében.
2026. október 05., 12:152026. október 05., 12:15
2026. október 05., 12:512026. október 05., 12:51
A kiszabott bírságokból
148-at gyorshajtás,
egyet szabálytalan előzés,
tízet a biztonsági öv használatának elmulasztása,
további negyvenet pedig más közlekedési szabálysértések miatt róttak ki.
Három kerékpárost is megbírságoltak.
A rendőrök nyolc vezetői engedélyt tartottak vissza, hetet gyorshajtás, egyet szabálytalan előzés miatt, emellett nyolc forgalmi engedélyt is bevontak, ugyanakkor több jármű műszaki állapotát is ellenőrizték – összesíti a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
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