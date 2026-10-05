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Rákapcsoltak a rendőrök: közel kétszáz bírság néhány óra alatt

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Közel kétszáz bírságot szabtak ki a rendőrök vasárnap 13 és 17 óra között a 15-ös országúton tartott nagyszabású közlekedési ellenőrzés során Hargita megyében.

Székelyhon

2026. október 05., 12:152026. október 05., 12:15

2026. október 05., 12:512026. október 05., 12:51

A kiszabott bírságokból

  • 148-at gyorshajtás,

  • egyet szabálytalan előzés,

  • tízet a biztonsági öv használatának elmulasztása,

  • további negyvenet pedig más közlekedési szabálysértések miatt róttak ki.

Három kerékpárost is megbírságoltak.

A büntetések összértéke meghaladta a 141 ezer lejt.

A rendőrök nyolc vezetői engedélyt tartottak vissza, hetet gyorshajtás, egyet szabálytalan előzés miatt, emellett nyolc forgalmi engedélyt is bevontak, ugyanakkor több jármű műszaki állapotát is ellenőrizték – összesíti a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

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