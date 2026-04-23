Problémakeresés az egészségügyben: hányat találnak?

Az általános és helyi problémák beazonosítása érdekében szervez találkozókat országszerte az érdekvédelem a két ágazatban

Az általános és helyi problémák beazonosítása érdekében szervez találkozókat országszerte az érdekvédelem a két ágazatban. Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Felmérést indít a Sanitas szakszervezet, amely során a helyi problémákat is feltérképezik az egészségügyi és szociális ellátórendszerben. Az egyik legnagyobb gond a növekvő személyzethiány.

Széchely István

2026. április 23., 12:002026. április 23., 12:00

Az e héten kezdődő, több hétig tartó felmérés során a megyei szervezetek segítségével összegzi az általános és helyi problémákat az érdekvédelmi tömörülés, e célból találkozókat tartanak majd az egészségügyi és a szociális ellátórendszer munkavállalóival. A találkozókon azonosított problémákra megoldásokat keresnek, amelyeket majd javasolni fognak az állami hatóságoknak, adta hírül a szakszervezet.

Hargita megyében nem tudnak specifikusan helyi problémákról, leginkább általános, az ország más részein is tapasztalt gondok vannak a két ágazatban – mondta el érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője.

A legfőbb problémák egyikeként a személyzethiányt nevezte meg. Az egészségügyben már a múlt évben is csak egyedi, munkaügyi minisztériumi jóváhagyással lehetett alkalmazásokat végrehajtani. December végén azonban ez a lehetőség is megszűnt, és ugyan hasonló memorandumok révén idén is a szaktárcához fordulhatnak majd a kórházak az alkalmazások jóváhagyása reményében, ám csak az országos költségvetés megjelenése után – mondta el a szakszervezet megyei vezetője. Az alkalmazások múlt év végi felfüggesztése óta azonban

tovább nőtt a személyzethiány az egészségügyi rendszerben,

hiszen voltak, akik nyugdíjba vagy szülési szabadságra mentek, vagy csak egyszerűen felmondta és elhagyták a rendszert – hangsúlyozta.

További általános probléma az ágazatban, hogy

  • januártól megvonták a havi 364 lejes élelmezési támogatást azoktól a dolgozóktól is, akiknek a nettó bére meghaladja a 6000 lejt.

  • Az ebbe a bérkategóriába tartozók ugyanakkor üdülési utalványokra sem jogosultak már.

Az is általános probléma az egészségügyi rendszerben, hogy a bérpótlékok egy részét továbbra is a 2018-as bérszintek alapján számítják ki.

„Ennél jobban már nem lehet megszorítani a nadrágszíjat”

A szociális ellátórendszerben még nagyobb a személyzethiány, mint az egészségügyi rendszerben, tehát ott is nagy gondot jelent az alkalmazási tiltás. „Ott a munkakörülmények teljesen másak, nehezebbek.”

A gondozóközpontokban annyi alkalmazott kell legyen, hogy le tudják fedni a 24 órás munkaprogramot,

de Nyulas Emma szerint ez csak nagyon nehezen kivitelezhető. A szociális ellátórendszer ugyanakkor évek óta finanszírozási problémákkal küzd, noha – amint azt a szakszervezet képviselője hangsúlyozta – az alkalmazottak jó része minimálbérért dolgozik.

Az utóbbi időben minden a megszorításokról szól, de a két ágazatban ennél jobban már nem lehet megszorítani a nadrágszíjat, fogalmazott Nyulas Emma.

1 hozzászólás
A rovat további cikkei

2026. április 23., csütörtök

Szülőföldön magyarul: csaknem 230 ezren igényelték idén a támogatást

Április 16-án éjfélkor lezárult a Szülőföldön Magyarul Program idei kérelembenyújtási időszaka, amely során összesen 229 339 támogatási igénylést regisztráltak – derül ki a program gyorsjelentéséből.

Szülőföldön magyarul: csaknem 230 ezren igényelték idén a támogatást
Szülőföldön magyarul: csaknem 230 ezren igényelték idén a támogatást
2026. április 23., csütörtök

Szülőföldön magyarul: csaknem 230 ezren igényelték idén a támogatást
2026. április 23., csütörtök

Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD

Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.

Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD
Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD
2026. április 23., csütörtök

Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD
2026. április 23., csütörtök

Ők heten lennének a távozó miniszterek

A PSD miniszterei várhatóan csütörtökön benyújtják lemondásukat a kormányból. A román központi sajtó politikai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a szociáldemokraták szerdán döntöttek a kormányból való kilépésről.

Ők heten lennének a távozó miniszterek
Ők heten lennének a távozó miniszterek
2026. április 23., csütörtök

Ők heten lennének a távozó miniszterek
2026. április 23., csütörtök

Az eMAG bejelentette a platformon található Kiehl's márkák listáját, és bővíti prémium ápolási termékeinek kínálatát

Több mint 70 Kiehl’s termék található az eMAG-on, arcápolási, kezelési termékek és szérumok, parfümök, haj- és testápolási termékek. Az első 1000 rendelés Kiehl's ajándékcsomagot kap, függetlenül a vásárlás értékétől.

Az eMAG bejelentette a platformon található Kiehl's márkák listáját, és bővíti prémium ápolási termékeinek kínálatát
Az eMAG bejelentette a platformon található Kiehl's márkák listáját, és bővíti prémium ápolási termékeinek kínálatát
2026. április 23., csütörtök

Az eMAG bejelentette a platformon található Kiehl's márkák listáját, és bővíti prémium ápolási termékeinek kínálatát
2026. április 23., csütörtök

Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan

Székelyföld-szerte fagypont alá esett a hőmérséklet csütörtökre virradóan, a leghidegebb a Lakóca-tetőn volt, mínusz 5,5 fok.

Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan
Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan
2026. április 23., csütörtök

Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan
2026. április 23., csütörtök

2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi

A jelenlegi gazdasági helyzet – kifejezetten az üzemanyagár-robbanás – jelentős nyomás alá helyezte a közúti szállítással foglalkozó cégeket. A megemelkedett költségeket tükrözik a fuvardíjak, sőt a boltok polcaira felkerülő termékek árai is.

2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi
2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi
2026. április 23., csütörtök

2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi
2026. április 23., csütörtök

Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk

Románia GDP-arányos költségvetési hiánya a 2024-es 9,3 százalékról 7,9 százalékra csökkent tavaly az Eurostat adatai szerint, amelyek azt igazolják, hogy az irány helyes, a gazdaság stabilizálódik – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk
Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk
2026. április 23., csütörtök

Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk
2026. április 22., szerda

Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat

Nicușor Dan államfő szerda este azt nyilatkozta, hogy visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken.

Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat
Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat
2026. április 22., szerda

Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat
2026. április 22., szerda

Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Nicușor Dan elnökkel is közölte, hogy a továbbiakban is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt – jelentette ki Dominic Fritz pártelnök az államfővel folytatott szerda esti egyeztetést követően.

Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt
Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt
2026. április 22., szerda

Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt
2026. április 22., szerda

Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét

Szabó István Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet A gyertyák csonkig égnek alapján.

Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét
Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét
2026. április 22., szerda

Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét
