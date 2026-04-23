Problémakeresés az egészségügyben: hányat találnak?

Felmérést indít a Sanitas szakszervezet, amely során a helyi problémákat is feltérképezik az egészségügyi és szociális ellátórendszerben. Az egyik legnagyobb gond a növekvő személyzethiány.

Az e héten kezdődő, több hétig tartó felmérés során a megyei szervezetek segítségével összegzi az általános és helyi problémákat az érdekvédelmi tömörülés, e célból találkozókat tartanak majd az egészségügyi és a szociális ellátórendszer munkavállalóival. A találkozókon azonosított problémákra megoldásokat keresnek, amelyeket majd javasolni fognak az állami hatóságoknak, adta hírül a szakszervezet.

Hargita megyében nem tudnak specifikusan helyi problémákról, leginkább általános, az ország más részein is tapasztalt gondok vannak a két ágazatban – mondta el érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője.

A legfőbb problémák egyikeként a személyzethiányt nevezte meg. Az egészségügyben már a múlt évben is csak egyedi, munkaügyi minisztériumi jóváhagyással lehetett alkalmazásokat végrehajtani. December végén azonban ez a lehetőség is megszűnt, és ugyan hasonló memorandumok révén idén is a szaktárcához fordulhatnak majd a kórházak az alkalmazások jóváhagyása reményében, ám csak az országos költségvetés megjelenése után – mondta el a szakszervezet megyei vezetője. Az alkalmazások múlt év végi felfüggesztése óta azonban