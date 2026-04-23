Problémakeresés az egészségügyben: hányat találnak?

Az általános és helyi problémák beazonosítása érdekében szervez találkozókat országszerte az érdekvédelem a két ágazatban. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Felmérést indít a Sanitas szakszervezet, amely során a helyi problémákat is feltérképezik az egészségügyi és szociális ellátórendszerben. Az egyik legnagyobb gond a növekvő személyzethiány.
Az e héten kezdődő, több hétig tartó felmérés során a megyei szervezetek segítségével összegzi az általános és helyi problémákat az érdekvédelmi tömörülés, e célból találkozókat tartanak majd az egészségügyi és a szociális ellátórendszer munkavállalóival. A találkozókon azonosított problémákra megoldásokat keresnek, amelyeket majd javasolni fognak az állami hatóságoknak, adta hírül a szakszervezet.
Hargita megyében nem tudnak specifikusan helyi problémákról, leginkább általános, az ország más részein is tapasztalt gondok vannak a két ágazatban – mondta el érdeklődésünkre Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője.
A legfőbb problémák egyikeként a személyzethiányt nevezte meg. Az egészségügyben már a múlt évben is csak egyedi, munkaügyi minisztériumi jóváhagyással lehetett alkalmazásokat végrehajtani. December végén azonban ez a lehetőség is megszűnt, és ugyan hasonló memorandumok révén idén is a szaktárcához fordulhatnak majd a kórházak az alkalmazások jóváhagyása reményében, ám csak az országos költségvetés megjelenése után – mondta el a szakszervezet megyei vezetője. Az alkalmazások múlt év végi felfüggesztése óta azonban
hiszen voltak, akik nyugdíjba vagy szülési szabadságra mentek, vagy csak egyszerűen felmondta és elhagyták a rendszert – hangsúlyozta.
További általános probléma az ágazatban, hogy
januártól megvonták a havi 364 lejes élelmezési támogatást azoktól a dolgozóktól is, akiknek a nettó bére meghaladja a 6000 lejt.
Az ebbe a bérkategóriába tartozók ugyanakkor üdülési utalványokra sem jogosultak már.
Az is általános probléma az egészségügyi rendszerben, hogy a bérpótlékok egy részét továbbra is a 2018-as bérszintek alapján számítják ki.
A szociális ellátórendszerben még nagyobb a személyzethiány, mint az egészségügyi rendszerben, tehát ott is nagy gondot jelent az alkalmazási tiltás. „Ott a munkakörülmények teljesen másak, nehezebbek.”
de Nyulas Emma szerint ez csak nagyon nehezen kivitelezhető. A szociális ellátórendszer ugyanakkor évek óta finanszírozási problémákkal küzd, noha – amint azt a szakszervezet képviselője hangsúlyozta – az alkalmazottak jó része minimálbérért dolgozik.
Az utóbbi időben minden a megszorításokról szól, de a két ágazatban ennél jobban már nem lehet megszorítani a nadrágszíjat, fogalmazott Nyulas Emma.
Több mint 70 Kiehl’s termék található az eMAG-on, arcápolási, kezelési termékek és szérumok, parfümök, haj- és testápolási termékek. Az első 1000 rendelés Kiehl's ajándékcsomagot kap, függetlenül a vásárlás értékétől.
