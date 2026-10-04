Parkolási tartozásról kapott SMS-t? Csalók próbálhatják megszerezni adatait

Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) vasárnap figyelmeztetett, hogy kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek a TPARK szolgáltatási platform nevében, és a csalók a kifizetés rendezésére szólítják fel a címzetteket.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek – írja az Agerpres .

A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat,

látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetők el – olvasható az igazgatóság Facebook-bejegyzésében.

Hirdetés

A DNSC azt tanácsolja, hogy a felhasználók