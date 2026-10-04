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Parkolási tartozásról kapott SMS-t? Csalók próbálhatják megszerezni adatait

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) vasárnap figyelmeztetett, hogy kifizetetlen parkolási díjra figyelmeztető hamis SMS-ek terjednek a TPARK szolgáltatási platform nevében, és a csalók a kifizetés rendezésére szólítják fel a címzetteket.

Székelyhon

2026. október 04., 17:042026. október 04., 17:04

A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek – írja az Agerpres.

A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat,

látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetők el – olvasható az igazgatóság Facebook-bejegyzésében.

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A DNSC azt tanácsolja, hogy a felhasználók

ne nyissák meg az SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokban kapott hivatkozásokat.

Az esetleges fizetési kötelezettségeket kizárólag a hivatalos oldalakon ellenőrizzék, úgy, hogy a weboldal címét maguk írják be a böngészőbe.

Aki már megadta bankkártyaadatait, haladéktalanul értesítse a bankját, és tilttassa le a kártyát.

A gyanús üzeneteket a DNSC online bejelentőfelületén lehet jelenteni. A webcímek valódisága a DNSC ingyenes Blacklist Protection bővítményével is ellenőrizhető.

Belföld
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