Ők kapják az orvosi-élettani Nobel-díjat 2026-ban

Fotó: Ponthus Lundahl/Agerpres/EPA
Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.
2026. október 05., 17:302026. október 05., 17:30
2026. október 05., 17:482026. október 05., 17:48
A Nobel-bizottság indoklása szerint az agyban kialakuló emlékek, érzések és viselkedésformák megértése régóta foglalkoztatja a kutatókat. Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel az optogenetika úttörőiként fejlesztették ki az eljárást, amely
Hosszú ideig rejtély övezte, hogyan irányítja az agy az érzelmeket, a viselkedést és a testi funkciókat. A 2026-os orvosi-élettani Nobel-díjat az optogenetika kifejlesztéséért ítélték oda, amely lehetővé teszi ennek vizsgálatát az élő agyban.
Peter Hegemann és Georg Nagel az egysejtű zöldalgában fedezett fel egy fontos fehérjét, a csatornarodopszint, amely fény hatására kinyílik, és a résen ionok áramlanak be a sejtbe. Karl Deisseroth pedig ezt a fehérjét az idegsejtek számára fényérzékeny „kapcsolóvá” alakította át.
A díjazottak az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le.
– fogalmazott a Nobel-bizottság a közleményében, amelyet az MTI szemléjéből.
„Az optogenetika olyan lehetőségeket kínál az agy feltérképezésére, amelyekről korábban csak álmodhattunk” – hangsúlyozta Per Svenningsson, az orvosi-élettani Nobel-bizottság elnöke a közleményben.
Mint írták, Peter Hegemann azt kutatta, hogyan képes a Chlamydomonas nevű egysejtű alga a fényforrás felé úszni.
A 2000-es évek elején Georg Nagellel közösen felfedezték a csatornarodopszint, egy egyedi tulajdonságokkal rendelkező, sejtmembránon elhelyezkedő algafehérjét. Kék fény hatására egy csatorna nyílik meg a fehérjén keresztül.
Ekkor töltéssel rendelkező ionok áramlanak a sejtbe, elektromos impulzust hozva létre. Megállapították, hogy bármilyen sejtbe is ültették be a fehérjét, az adott sejt fényérzékennyé vált.
Karl Deisseroth patkányok idegsejtjeibe juttatta be a csatornarodopszin génjét. A sejtek kék fénnyel történő megvilágításával képes volt idegi jel kiváltására.
Az idegi jelek fénnyel történő szabályozásának ezt a módszerét ma optogenetikának nevezik, és alkalmazása világszerte gyorsan elterjedt.
Az optogenetika segítségével a kutatók feltérképezhettek olyan idegi hálózatokat, amelyek meghatározott emlékek, érzelmek és viselkedésformák hátterében állnak, ezek pedig kulcsfontosságúak a neurológiai és pszichiátriai rendellenességek megértése szempontjából.
– fogalmazott a Nobel-bizottság.
Thomas Perlmann, a bizottság főtitkára a bejelentést követően elmondta, hogy mindhárom tudóst sikerült telefonon elérni. Meglepettek voltak, és nagyon örültek annak, hogy kollégáikkal együtt megkapták a Nobel-díjat – tette hozzá.
Az 55 éves amerikai Karl Deisseroth 1998-ban doktorált a Stanford Egyetemen, majd 2000-ben ott szerezte meg orvosi fokozatát is. Biomérnöki, valamint pszichiátriai és viselkedéstudományi professzor a Howard Hughes Orvostudományi Intézetben és a Stanford Egyetemen.
A 72 éves német Peter Hegemann 1984-ben doktorált a Max Planck Biokémiai Intézetben. Tudományos elismeréseit az intézetben végzett kutatásaiért kapta. Jelenleg a Humboldt Egyetem professzora.
A 73 éves Georg Nagel a Frankfurti Egyetemen diplomázott 1988-ban. Jelenleg a molekuláris növényélettan professzora a Würzburgi Egyetem Molekuláris Növényélettani és Biofizikai Tanszékén. A díjjal elismert kutatásait a frankfurti Max Planck Biofizikai Intézetben végezte.
A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban.
Tavaly Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós vehette át az orvosi Nobelt a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért.
Az orvosi-élettani Nobel-díjak bejelentésével kezdődött Nobel-hét kedden a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön pedig az irodalmi Nobel-díjak nyerteseinek kihirdetésével folytatódik. Pénteken a Nobel-békedíj nyertesét nevezik meg, a közgazdasági Nobel-emlékdíjast pedig október 12-én jelentik be.
Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul! program – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel.
Volodimir Zelenszkij szerint két orosz drón támadta meg hétfő reggel a Fekete-tenger román partjainál azt a teherhajót, amelynek két tengerésze életét vesztette – számolt be az AFP.
Október 9–18. között zajlik a Székelyföld Napok 17. kiadása. Kovászna, Maros és Hargita megyében több tucat program világít rá értékeinkre, és a szórványról sem feledkeznek meg a szervezők.
A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának elemzése szerint az életszínvonal csökkenése és az elszegényedés aggasztja leginkább a romániaiakat, és ezek a félelmek erősebbek, mint az Európai Unió legtöbb tagállamában.
Az államfő kihirdette, a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt hétfőn – jelentette be Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán.
Tengeri baleset történt hétfőn a Fekete-tengeren, de Románia felségvizein kívül, két tengerész életét vesztette, a legénység tizenegy tagját pedig kimentették.
Közzétette kéthetes, október 5–18. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) hétfőn közel száz helyszínen tart házkutatást hat megyében egy korrupciós ügyben, amelyben több határrendőr és vámhivatalnok érintett.
Negyedik kormányfőjelöltjét nevezheti meg hétfőn este Nicușor Dan államfő, miután az eddigi próbálkozásai kudarcba fulladtak. Mit hoz a mai nap? Szavazzon!
Közel kétszáz bírságot szabtak ki a rendőrök vasárnap 13 és 17 óra között a 15-ös országúton tartott nagyszabású közlekedési ellenőrzés során Hargita megyében.
szóljon hozzá!