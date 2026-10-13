Növekszik az előleg mértéke, péntektől utalják a pénzeket a gazdáknak

Péntektől elkezdik utalni az előlegeket a gazdáknak, a szerencsésebbek bankszámlájára már jövő hét elején megérkeznek az első utalások
Fotó: Pinti Attila
Az alaptámogatásként ismert juttatások előlege nagyobb lesz idén, mint a korábbi években. Sok ezer gazdának kezdik el folyósítani pénteken az általuk idén igényelt egységes mezőgazdasági támogatások előlegeit.
Megkezdte az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) a gazdák által az év első felében igényelt idei, egységes mezőgazdasági támogatások előlegeinek a kifizetését.
– tájékoztatott Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség vezetője.
A korábbi években az alaptámogatásoknak a 70 százalékát kapták meg előlegként a juttatásokra jogosult gazdák, ez nő idén 75 százalékra.
Az előleg mértékéről az ügynökség országos központja is bejelentést tett, továbbá azt is közölték, hogy október 16. és november 30. között zajlik le az előlegek kiutalása a gazdáknak.
Fotó: Pinti Attila
Ez egy másfél hónapos folyamat lesz, tehát nem kapja meg minden gazda a támogatások előlegét már rögtön a kifizetések elején. Akárcsak
– hangsúlyozta Haschi András. Kérdésünkre elmondta, hogy Hargita megyében a támogatásra jogosult gazdák többségének a dossziéja már elő van készítve a kifizetésre.
Fotó: Borbély Fanni
A megyében összesen 23 632 gazda igényelt idén különböző támogatásokat 176 460 hektár területre.
Nemigen vannak olyanok, akik az ellenőrzéseken tapasztaltak miatt teljesen elveszítik a támogatásokat, hiszen olyan nem szokott előfordulni, hogy semmi nincs rendben egy ellenőrzés alá vont gazdánál és az sem, hogy megtagadják az ellenőrzésben való közreműködést. Olyan esetek vannak, mint mindig, hogy a támogatás egy részét megvonják a gazdától különböző szabálytalanságok miatt, de az ellenőrzések adatinak még folyamatban van a bevitele az informatikai rendszerbe, így pontos adatokat erről még nem tud mondani – közölte kérdésünkre Haschi András.
Fotó: Borbély Fanni
Azt is hozzáfűzte, hogy nagyjából hasonlók az eredmények, mint az elmúlt években,
A támogatások listáját, amelyeknek az előlegét utalják, rendelet-tervezetben tette közzé nemrég a mezőgazdasági minisztérium:
Fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás (PD-01 BISS) – 101,03 euró/ha;
Fenntarthatóságot elősegítő visszaosztott kiegészítő jövedelemtámogatás (PD-02 CRISS) – 55,69 euró/ha;
Fiatal gazdáknak nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatás (PD-03) – 55,36 euró/ha;
Környezetkímélő szántóföldi gyakorlatokra biztosított támogatások (PD-04) – 56,28 euró/ha;
Környezetbarát mezőgazdasági tevékenységekre biztosított támogatás kisgazdaságok számára (PD-05) – 100 euró/ha;
Támogatás a sorok közötti földsáv füvesítésére gyümölcs-, szőlő- és komlóültetvényeken (PD-06) – 100 euró/ha;
Jövedelemhez kötött támogatás – tejelő szarvasmarhákra (PD-21) – 347,81 euró/állat;
Jövedelemhez kötött támogatás – húsmarhákra (PD-22) – 244,71 euró/állat;
Jövedelemhez kötött támogatás – tejelő bivalyokra (PD-23) – 170,79 euró/állat;
Jövedelemhez kötött támogatás – juhokra és kecskékre. (PD-24) – 12,66 euró/állat.
Fotó: Borbély Fanni
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