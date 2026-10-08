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Niculescu: a PNL nincs elragadtatva egy PSD-PNL-RMDSZ alkotta kormány lehetőségétől

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

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Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogadta „a legnagyobb nyitottsággal” a szociáldemokraták (PSD) javaslatát egy PSD-PNL-RMDSZ alkotta kormány létrehozásáról.

Székelyhon

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2026. október 08., 18:022026. október 08., 18:02

Azonban reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások végére konszenzus fog születni Románia érdekében – számol be az Agerpres.

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Beszámolója szerint a kormányalakítási tárgyaláson érdemi, komoly megbeszéléseket folytatott a PNL képviselőivel, és először is megköszönte nekik is, akárcsak korábban a szociáldemokratáknak a Románia OECD-csatlakozási folyamatának támogatását, másrészt rámutatott, hogy

a küszöbön álló költségvetés-kiigazítás és a 2027-es büdzsétervezet mielőbbi kidolgozása érdekében sürgősen szükség van teljes jogkörű kormányra.

Az újságírók azon kérdésére, hogy milyen feltételeket szabott a PNL a kormányalakítással kapcsolatban, Niculescu azt válaszolta: bár nem nevezné feltétlenül feltételnek, úgy tűnt neki, nem fogadták nagy nyitottsággal a szociáldemokraták javaslatát egy PSD-PNL-RMDSZ koalíciós kormány létrehozásáról. Hozzátette azonban, hogy még csak a tárgyalások elején járnak.

Idézet
Nincs végső döntés, folytatjuk a megbeszéléseket, és remélem, hogy konszenzusra jutunk Románia érdekében”

– hangsúlyozta Niculescu.

Arra a kérdésre, hogy van-e egyáltalán esély egy PNL-PSD-RMDSZ kormányra, ahogy azt Sorin Grindeanu javasolta, Niculescu így válaszolt: „Sosem tekintem az első választ végső válasznak, minden lehetőség nyitott még, de jelenleg számukra ez valóban nem volt elfogadható javaslat.”

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtök délután az RMDSZ politikusaival is tárgyal.

Bolojan: a PNL hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu-kabinetnek, de nem lép kormányra a PSD-vel közösen

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem szándékozik a Szociáldemokrata Párttal (PSD) közösen részt venni a kijelölt miniszterelnök, Luca Niculescu által javasolt kormányban, de

hajlandó bizalmat szavazni a kabinetnek a parlamentben; a végső döntést jövő héten hozzák meg a liberálisok

– jelentette be csütörtökön Ilie Bolojan PNL-elnök, ügyvivő kormányfő.

Bolojan a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után nyilatkozott erről az újságíróknak, hangsúlyozva: az utóbbi év tapasztalata nyomán a párt már eldöntötte, hogy a jelenlegi politikai kontextusban nem fog közösen kormányozni a szociáldemokratákkal, és ha a PSD kormányon lesz, a PNL ellenzékbe vonul.

A politikai válság feloldása és egy teljes jogkörű, a költségvetési vészhelyzetet megoldó kormány megalakítása érdekében azonban a PNL hajlandó lenne bizalmat szavazni a Niculescu-kabinetnek a parlamentben – szögezte le a liberális elnök.

Grindeanu: felkérem a PNL-t és az RMDSZ-t, hogy járuljanak hozzá egy átlátható parlamenti többség kialakításához

A Szociáldemokrata Párt (PSD) a gazdaságpolitikai irányváltás mellett ahhoz köti Luca Niculescu kormányának támogatását, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ is vegyen részt a parlamenti többségben – jelentette ki csütörtökön Sorin Grindeanu.

A kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után a PSD elnöke elmondta, hogy pártja olyan gazdaságpolitikát akar, amely

megállítja a lakosság elszegényedését, és nem elsősorban a nyugdíjasokra, a családokra és a romániai vállalkozásokra hárítja az államháztartás rendbetételének terheit.

Grindeanu közlése szerint Luca Niculescu arról biztosította a PSD-t, hogy a programjának több fontos eleme is bekerülhet a készülő kormányprogramba. A párt szakértői a következő napokban is részt vesznek az egyeztetésekben - tette hozzá.

A PSD ugyanakkor csak akkor támogatná a kormányt, ha mögötte átlátható, politikailag vállalt parlamenti többség áll. Grindeanu ezért elsősorban a PNL-t és az RMDSZ-t szólította fel arra, hogy járuljanak hozzá a kormány beiktatásához szükséges parlamenti többséghez.

A pártelnök leszögezte, hogy ha PSD gazdaságpolitikai elképzelései nem jelennek meg érdemben a kormányprogramban, vagy nem alakul ki ilyen parlamenti többség, a párt nem támogatja a Niculescu-kormányt.

Belföld
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