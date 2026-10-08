Niculescu: a PNL nincs elragadtatva egy PSD-PNL-RMDSZ alkotta kormány lehetőségétől

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogadta „a legnagyobb nyitottsággal” a szociáldemokraták (PSD) javaslatát egy PSD-PNL-RMDSZ alkotta kormány létrehozásáról.
2026. október 08., 17:582026. október 08., 17:58
2026. október 08., 18:022026. október 08., 18:02
Azonban reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások végére konszenzus fog születni Románia érdekében – számol be az Agerpres.
Beszámolója szerint a kormányalakítási tárgyaláson érdemi, komoly megbeszéléseket folytatott a PNL képviselőivel, és először is megköszönte nekik is, akárcsak korábban a szociáldemokratáknak a Románia OECD-csatlakozási folyamatának támogatását, másrészt rámutatott, hogy
Az újságírók azon kérdésére, hogy milyen feltételeket szabott a PNL a kormányalakítással kapcsolatban, Niculescu azt válaszolta: bár nem nevezné feltétlenül feltételnek, úgy tűnt neki, nem fogadták nagy nyitottsággal a szociáldemokraták javaslatát egy PSD-PNL-RMDSZ koalíciós kormány létrehozásáról. Hozzátette azonban, hogy még csak a tárgyalások elején járnak.
– hangsúlyozta Niculescu.
Arra a kérdésre, hogy van-e egyáltalán esély egy PNL-PSD-RMDSZ kormányra, ahogy azt Sorin Grindeanu javasolta, Niculescu így válaszolt: „Sosem tekintem az első választ végső válasznak, minden lehetőség nyitott még, de jelenleg számukra ez valóban nem volt elfogadható javaslat.”
Bolojan: a PNL hajlandó bizalmat szavazni a Niculescu-kabinetnek, de nem lép kormányra a PSD-vel közösen
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem szándékozik a Szociáldemokrata Párttal (PSD) közösen részt venni a kijelölt miniszterelnök, Luca Niculescu által javasolt kormányban, de
– jelentette be csütörtökön Ilie Bolojan PNL-elnök, ügyvivő kormányfő.
Bolojan a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után nyilatkozott erről az újságíróknak, hangsúlyozva: az utóbbi év tapasztalata nyomán a párt már eldöntötte, hogy a jelenlegi politikai kontextusban nem fog közösen kormányozni a szociáldemokratákkal, és ha a PSD kormányon lesz, a PNL ellenzékbe vonul.
A politikai válság feloldása és egy teljes jogkörű, a költségvetési vészhelyzetet megoldó kormány megalakítása érdekében azonban a PNL hajlandó lenne bizalmat szavazni a Niculescu-kabinetnek a parlamentben – szögezte le a liberális elnök.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) a gazdaságpolitikai irányváltás mellett ahhoz köti Luca Niculescu kormányának támogatását, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ is vegyen részt a parlamenti többségben – jelentette ki csütörtökön Sorin Grindeanu.
A kijelölt miniszterelnökkel folytatott tárgyalás után a PSD elnöke elmondta, hogy pártja olyan gazdaságpolitikát akar, amely
Grindeanu közlése szerint Luca Niculescu arról biztosította a PSD-t, hogy a programjának több fontos eleme is bekerülhet a készülő kormányprogramba. A párt szakértői a következő napokban is részt vesznek az egyeztetésekben - tette hozzá.
A PSD ugyanakkor csak akkor támogatná a kormányt, ha mögötte átlátható, politikailag vállalt parlamenti többség áll. Grindeanu ezért elsősorban a PNL-t és az RMDSZ-t szólította fel arra, hogy járuljanak hozzá a kormány beiktatásához szükséges parlamenti többséghez.
A pártelnök leszögezte, hogy ha PSD gazdaságpolitikai elképzelései nem jelennek meg érdemben a kormányprogramban, vagy nem alakul ki ilyen parlamenti többség, a párt nem támogatja a Niculescu-kormányt.
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