Ne érjen meglepetésként: ez fog történni a nyugdíjakkal 2026-ban

Emellett olyan adóügyi intézkedések is bekerülnek a salátarendeletbe, amelyek célja visszaszorítani az alkoholtermékekkel és az üzemanyagokkal kapcsolatos adócsalást – írja az Agerpres hírügynökség a kormányfő nyilatkozatára hivatkozva. Bolojan emlékeztetett, hogy

továbbá a pártok állami szubvenciójának, valamint a képviselők és szenátorok költségtérítési átalányának a 10 százalékos csökkentése.

a közalkalmazotti béreket és a nyugdíjakat 2026-ra is befagyasztják, mert nincs pénz az indexálásra.

A kormányfőt a hírtelevízió műsorában arról is faggatták, hogy a közeljövőben várhatók-e leépítések a közszférában.

csökkenteni kell a kiadásokat a közigazgatásban, ami helyenként létszámleépítésekkel járhat.

„Ezt nem szabad véka alá rejteni” – mondta. Hozzátette, 2026-ban valamennyi hatóságnak végeznie kell egy elemzést, amelynek nyomán eldöntheti, hogy milyen módon csökkenti a kiadásait. Ezt elérheti például a pótlékok rendszerének átszervezésével is, de ahol egyértelműen túlméretezett az apparátus, leépítésekre lesz szükség.

„Minden egyes indokolatlanul kifizetett bérrel a beruházásoktól, az egészségügytől, az oktatástól vonunk el pénzt” – magyarázta a miniszterelnök.

Nem lesz adóemelés, ha...

Jövőre nem lesz szükség adóemelésekre, ha a kormány és a parlament tartja magát a koalícióban jóváhagyott intézkedésekhez, és mindezekhez költségvetési fegyelem társul – tért ki erre is a miniszterelnök.

Ilie Bolojan hangsúlyozta, a november végi költségvetési deficit alapján biztosra állítható, hogy Románia tartani tudja idén a 8,4 százalékos hiánycélt. Ha az eddigi intézkedések mellett jövőre a bejelentetteknek megfelelően sikerül csökkenteni a kiadásokat és erősíteni a költségvetési fegyelmet, 2026-ban nem lesz szükség újabb adóemelésekre – szögezte le.

Rámutatott arra is, hogy a költségvetési hiány lefaragása mellett az is fontos, hogy kevesebb hitelt vegyen fel az ország, mert csak így csökkennek a kamatköltségek, a megtakarított pénzt pedig beruházásokra, fejlesztésekre, a nyugdíjak és fizetések indexálására lehet majd fordítani.