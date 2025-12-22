Ne érjen meglepetésként: ez fog történni a nyugdíjakkal 2026-ban

Nincs pénz az indexálásra. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Elfogadja a kormány keddi ülésén a legutóbbi koalíciós egyeztetéseken hozott döntéseket tartalmazó salátarendeletet – nyilatkozta hétfő este a miniszterelnök.
2025. december 22., 20:402025. december 22., 20:40
Az Antena 3 televíziónak adott interjúban Ilie Bolojan elmondta, a salátarendeletben szerepelni fog egyebek mellett
a minimálbér emelése a jövő év közepétől,
az árbevétel utáni minimumadó mérséklése,
továbbá a pártok állami szubvenciójának, valamint a képviselők és szenátorok költségtérítési átalányának a 10 százalékos csökkentése.
Emellett olyan adóügyi intézkedések is bekerülnek a salátarendeletbe, amelyek célja visszaszorítani az alkoholtermékekkel és az üzemanyagokkal kapcsolatos adócsalást – írja az Agerpres hírügynökség a kormányfő nyilatkozatára hivatkozva. Bolojan emlékeztetett, hogy
A kormányfőt a hírtelevízió műsorában arról is faggatták, hogy a közeljövőben várhatók-e leépítések a közszférában.
Bolojan válaszában rámutatott, hogy a koalícióban született megállapodásnak megfelelően a jövő év folyamán
„Ezt nem szabad véka alá rejteni” – mondta. Hozzátette, 2026-ban valamennyi hatóságnak végeznie kell egy elemzést, amelynek nyomán eldöntheti, hogy milyen módon csökkenti a kiadásait. Ezt elérheti például a pótlékok rendszerének átszervezésével is, de ahol egyértelműen túlméretezett az apparátus, leépítésekre lesz szükség.
„Minden egyes indokolatlanul kifizetett bérrel a beruházásoktól, az egészségügytől, az oktatástól vonunk el pénzt” – magyarázta a miniszterelnök.
Jövőre nem lesz szükség adóemelésekre, ha a kormány és a parlament tartja magát a koalícióban jóváhagyott intézkedésekhez, és mindezekhez költségvetési fegyelem társul – tért ki erre is a miniszterelnök.
Ilie Bolojan hangsúlyozta, a november végi költségvetési deficit alapján biztosra állítható, hogy Románia tartani tudja idén a 8,4 százalékos hiánycélt. Ha az eddigi intézkedések mellett jövőre a bejelentetteknek megfelelően sikerül csökkenteni a kiadásokat és erősíteni a költségvetési fegyelmet, 2026-ban nem lesz szükség újabb adóemelésekre – szögezte le.
Rámutatott arra is, hogy a költségvetési hiány lefaragása mellett az is fontos, hogy kevesebb hitelt vegyen fel az ország, mert csak így csökkennek a kamatköltségek, a megtakarított pénzt pedig beruházásokra, fejlesztésekre, a nyugdíjak és fizetések indexálására lehet majd fordítani.
