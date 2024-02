Napokon belül kezdődik az idei támogatások igénylése, de a tavalyiak még nincsenek kifizetve

Ez a hagyományos gazdálkodás, ami azt jelenti, hogy állatokat is tart és földdel is rendelkezik. És akkor is van állata, ha csak szántófölddel rendelkezik. Tehát aki a nyolcadik emeleten lakik egy tömbházban, a támogatás szempontjából hiába van kaszálója, legelője, ha nem tudja azt úgymond lefedni állattal. Márpedig nem tudja, mert örökölt egy darab földet, de ő nem gazdálkodik. A hagyományos gazdálkodás abból áll, hogy a gazdának mindene van, tehát állata is, nem csak szántóföldje