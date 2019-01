Napok kérdése, és kezdődik a magyar szecesszió gyöngyszemének tartott épület felújítása Szász Cs. Emese • 2019. január 14., 21:58 2019. január 14., 21:58 HIRDETÉS A marosvásárhelyi Kultúrpalota hamarosan kezdődő felújítása során a Tükörterem restaurálási munkálatainak látnak neki először, de megújul majd a teljes tetőszerkezet, a homlokzat, valamint a több mint száz éves orgona is. A tervek szerint ez idő alatt nem kell majd teljesen lezárni az épületet.

A Tükörterem felújításának fognak neki leghamarabb • Fotó: Haáz Vince

Az 1911 és 1913 között épült Kultúrpalota Marosvásárhely emblematikus épületének számít, a magyar szecesszió gyöngyszemének tartják. A mai napig turisztikai szempontból a város leglátogatottabb épülete, ugyanakkor kulturális központ is: ebben az épületben működik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, a Maros Megyei Könyvtár, valamint a Maros Megyei Múzeum bizonyos részlegei is, emellett pedig számos egyéb kulturális eseménynek ad otthon egész évben az épület. A több mint százéves épület egy nagyszabású felújításon már keresztül ment, a 2007–2008-as ciklusban lezárult munkálatok során megújult a nagyterem, a kisterem, megtörtént a freskók restaurálása, az előcsarnok festése, ez most 11 év kihagyás után folytatódik – magyarázza megkeresésünkre a Kultúrpalota osztályvezetője, Fülöp Tímea. Bár az első ecsetvonás még nem történt meg, gyakorlatilag az a nagyszabású felújítás, amely európai uniós forrásokból valósul meg, papíron már elkezdődött, hiszen ez órási adminisztratív munkát is jelent. Ugyanakkor ezt megelőzően fontos volt a talajvíz elvezetését megoldani, amit a tavalyi év legelején be is fejeztünk, illetve az év során voltak még kisebb állagmegőrzési munkálatok, restaurálási folyamatok, a nagy munka azonban most kezdődik, és a 2020-as évre is biztosan átnyúlik – fogalmaz Fülöp Tímea az amúgy 6,5 millió eurós uniós forrásokból megvalósuló munkálatokról, amelyből 500 ezer euró a Maros Megyei Tanács önrésze.

Most is zajlanak bizonyos állagmegőrzési, restaurálási munkálatok • Fotó: Haáz Vince

Az osztályvezető hozzáteszi, ezzel most megújul az épület jellegzetes tetőszerkezete, de a teljes homlokzata is, a díszítések, a domborművek, az ácsmunkák is. A belső munkálatok legfontosabb része az orgona restaurálása lesz. A térség hírességének is számító hangszert Bernády György polgármestersége idején, 1911. december 30-én rendelték meg Rieger Ottó orgonagyárában. A 47 690 aranykoronába kerülő hangszert 1913. július 15-én adták át, a több mint egy évszázados hangszeren egyszer végeztek felújítási munkálatokat a 70-es években, de most annál jóval nagyobb munkába fognak a szakemberek. Az orgona felújításának május végéig még nem fogunk neki, úgyhogy a Filharmónia évada is zavartalanul működhet majd. Amivel kezdünk nemsokára, január végén vagy február elején, az a Tükörterem restaurálása lesz, azt be is szeretnénk fejezni addig, amíg kezdődik a turistaszezon – magyarázza a Kultúrpalota osztályvezetője. Hozzáteszi: a munkálatokat igyekeznek úgy ütemezni majd, hogy a legkisebb mértékben zavarják az épület működését.

Az orgona felújításának május végéig még nem fognak neki • Fotó: Haáz Vince

Évi 35 ezer látogató



A Kultúrpalota 2018-as éve nem volt kiemelkedő turisztikai szempontból, nagyjából ugyanannyi turista látogatta meg, mint máskor: mintegy 35 ezren voltak kíváncsiak az épületre. Ami érdekességnek számíthat, hogy tavaly már márciusban elkezdődött a látogatási szezon, ami amúgy májustól szeptemberig szokott zajlani, ekkor fordul meg a legtöbb turista a Palotában. Legtöbben Magyarországról térnek be az épületbe, utána a belföldiek száma a legjelentősebb, de francia, olasz, illetve sok izraeli látogatója is van az épületnek, valamint az utóbbi időben elég sokan érkeztek Spanyolországból. A marosvásárhelyi Kultúrpalota építészeti szempontból is jelentős, hiszen az utolsó szecessziós épületek egyike, ugyanakkor az erdélyi szecesszió gazdag tárháza is. Emellett több kiállítással, többek közt a Magyar és a Román Képzőművészeti Galériával is vonzza a látogatókat.