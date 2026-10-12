Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elkezdjék a mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetését

2026. október 12., hétfő

Talán csak a remeteiek nem elégedetlenek: nekik feleannyit kell fizetniük a hulladékszállításért, mert náluk épült a tároló

Különleges helyzetben vannak a gyergyóremeteiek: az új hulladékgazdálkodási rendszerben nekik nem kell ugyan új szerződéseket kötniük, de aki többet szemetel, annak ott is többet kell majd fizetnie. Közben várják a korábban megígért új út építését.