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Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elkezdjék a mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetését

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Október 16-án kezdi meg a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) – közölte hétfőn a Facebook-oldalán az intézmény.

Székelyhon

2026. október 12., 18:552026. október 12., 18:55

Az előlegeket november 30-áig folyósítják.

  • Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott támogatások legfeljebb 75 százalékát,

  • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott támogatásoknak pedig legfeljebb 85 százalékát fizethetik ki előre

– írja az Agerpres hírügynökség az APIA közlésére hivatkozva. Az APIA szerint

a cél az, hogy már a kifizetési időszak első napjaiban minél több gazda megkapja az előleget.

Az ügynökség közölte, hogy a támogatások az őszi mezőgazdasági munkák és a gazdaságok folyó kiadásainak finanszírozását segítik.

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Mezőgazdaság
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