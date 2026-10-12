Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elkezdjék a mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetését

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Fotó: Borbély Fanni
Október 16-án kezdi meg a 2026-os mezőgazdasági támogatások előlegének kifizetését a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) – közölte hétfőn a Facebook-oldalán az intézmény.
Az előlegeket november 30-áig folyósítják.
Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott támogatások legfeljebb 75 százalékát,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott támogatásoknak pedig legfeljebb 85 százalékát fizethetik ki előre
– írja az Agerpres hírügynökség az APIA közlésére hivatkozva. Az APIA szerint
Az ügynökség közölte, hogy a támogatások az őszi mezőgazdasági munkák és a gazdaságok folyó kiadásainak finanszírozását segítik.
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