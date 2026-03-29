Új otthonra lelt a mezőpaniti református gyülekezet

Több mint öt évvel a birtokbavétel után a kétezer lelkes gyülekezet nemcsak belakta, hanem szellemi központjává is tette az új templomot. Az anyaországi támogatással megvalósult beruházás a faluközösség számára a jövőbe vetett hit zálogává vált.
Közösségi tér, ahol mindenki jól érzi magát
Fotó: Haáz Vince
Több mint öt évvel a birtokbavétel után a kétezer lelkes gyülekezet nemcsak belakta, hanem szellemi központjává is tette az új templomot. Az anyaországi támogatással megvalósult beruházás a faluközösség számára a jövőbe vetett hit zálogává vált.
„Az anyaországi támogatással nemcsak pénzt kaptunk, hanem reményt a jövőre. Tíz éve, amikor a gyülekezet megválasztott lelkipásztorának, akkor az egyik fontos feladat, amire felkértek, épp a templomfelújítása volt” – mondja Kovács Tibor a Maros megyei nagyközség, Mezőpanit lelkipásztora, akivel a több, mint öt éve birtokba vett új református templomban beszélgettünk. Ott, ahol a gyülekezet otthonra talált.
Kovács Tibor református lelkipásztor
Fotó: Haáz Vince
Az 1800-as évek elején épült régi templomnak statikai problémái voltak, a mennyezett meg volt ereszkedve. Az évtizedek során, ahogy a gyülekezet fejlődött, növekedett, háromszor bővítették, kibontották, hozzáépítettek.
Kovács Tibor arról mesélt, hogy Zolcsák Péter tervezőt hívták, hogy készítsen egy tervet a régi templom felújításáról, bővítéséről. Három hónap után egy teljesen új templom tervével állt elő.
A régi templomból csak a torony maradt meg
Fotó: Haáz Vince
„Rájöttünk, hogy ez pont az, amire szükségünk van, ami a gyülekezetet ki tudja szolgálni. Az volt az elképzelés, hogy a régi templom déli falát kibontjuk és egy nagy kereszthajót fogunk ráépíteni. De
A régit nehezen tudtuk elengedni, mert mindenki kötődött hozzá, abban konfirmált, abban kötött házasságot. De az új templommal a régi templom nem vált felismerhetetlenné, látszik, hogy hol volt a régi templomhajó, ezt az ablakokkal együtt újjáépítettük.
– emlékezett vissza a lelkipásztor. A gyülekezet nagyon hamar magáénak érezte az új templomot, látták, hogy jobban be tudják tölteni a szerepét, büszkék is voltak, hogy ilyen szép, tágas templomuk van.
A tetőtérben tanácsterem van, ahol vasárnap szülők és gyerekeik hallgatják az igét
Fotó: Haáz Vince
„Középen szép nagy tér van, két oldalt a tetőtérben helyet kapott egy óvodai terem, ott gyermekmegőrző van istentisztelet alatt,
A mezőpaniti református lelkész beszélt a templomépítés anyagi vonzatáról is. Mint elmondta, amikor elkészült a terv és meglátta az összeget, akkor hitetetlenül azt mondta, hogy nem tudja elképzelni, hogy ezt a pénzt össze lehet gyűjteni Mezőpanitban.
„A presbiterekkel imádkoztunk, másnap reggel felkeltem és az volt az ige, hogy: »Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre«. Akkor felismertem, ez nem a mi házunk, hanem az Ő háza, Ő kell építse, gondja lesz erre.”
Fotó: Haáz Vince
Kovács Tibor kiemelte: ez pont az az időszak volt, amikor Magyarország kormánya támogatásának köszönhetően az Erdélyi Református Egyházkerületnél nagyobb lélegzetű felújításokat, építéseket lehetett megpályázni. Akkori ők is elmentek Kató Béla püspökhöz a tervezővel. A püspök azt mondta, hogy
Az Erdélyi Református Egyházkerület Magyarország kormányának támogatásával megítélt erre a projektre 900 ezer eurót, a többit a gyülekezetnek kellett kitennie, amely nagyon komolyan a szívén hordozta a projektet.
Büszkék a mezőpanitiak az új templomukra
Fotó: Haáz Vince
A lelkész emlékeztetett, hogy Mezőpanit egy falusi gyülekezet és a koronavírus-járvány idején is mindenki, aki csak tehette, erején felül adakozott.
A gyülekezet kétszázezer eurót adott össze, a még hiányzó részt más pályázatból fedezték.
Kovács Tibor felemlegeti, hogy a templomszentelő ünnepségen, 2021 nyarán ott volt Varga Mihály korábbi magyar gazdasági miniszter is.
Fotó: Haáz Vince
„Akkor elmondtam és azóta is számtalanszor bebizonyosodott, hogy az anyagi támogatás évszázadokra megalapozta ennek a közösségnek az anyaországgal való kapcsolatát. Hiszen
A pénz nagyon fontos volt, de úgy érezzük, hogy ennél sokkal többet kaptunk. A támogatás által ez a közösség reményt kapott a jövőre, olyan reményt, ami azt mondatja velünk, hogy érdemes itt élni, dolgozni, érdemes itt gyermeket vállalni, mert nem vagyunk egyedül, elhagyva. Egy óriási lökést adott a közösségnek a fejlődésre. Elhittük Istennek igéjét, amit kiírtunk a templom felára is, hogy Reményteljes jövőt adok nektek.
Fotó: Haáz Vince
A református lelkész szerint az új templom megépítésével a faluközösség egy lendületet kapott, több gyerek születik,
„A polgármester úrnak volt egy mondata az építkezés alatt: »ha nem építünk egy nagyobb templomot, akkor soha nem fogjuk megtudni, hogy Isten meg tud tölteni egy nagyobb templomot«. Mi azt látjuk, Ő megtöltötte az új templomot is.
Kovács Tibor református lelkipásztor
Fotó: Haáz Vince
A nagyobb templom, olyan új lehetőségeket teremtett, amit el sem tudunk volna képzelni az régi templomban. Az úrasztala körüli nagy tér lehetővé teszi, hogy kórusok, gyerekek lépjenek fel. Nagyon tehetséges kántorunk van,
Helyet tudunk adni nagyobb lélegzetű egyházmegyei alkalmaknak, de országos egyházi találkozóknak is. Vasárnaponként négyszáz ember jön el, ünnepeken pótpadokat kell behozni. A gyülekezet megszerette a templomot és örömmel lakja be” – összegzett a Székelyhonnak Kovács Tibor református lelkész.
Fotó: Haáz Vince
Modern és funkcionális
Fotó: Haáz Vince
A tetőtér egy részét is beépítették
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
szóljon hozzá!