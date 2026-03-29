Új otthonra lelt a mezőpaniti református gyülekezet

Több mint öt évvel a birtokbavétel után a kétezer lelkes gyülekezet nemcsak belakta, hanem szellemi központjává is tette az új templomot. Az anyaországi támogatással megvalósult beruházás a faluközösség számára a jövőbe vetett hit zálogává vált.

Simon Virág

2026. március 29., 10:582026. március 29., 10:58

Közösségi tér, ahol mindenki jól érzi magát • Fotó: Haáz Vince

Közösségi tér, ahol mindenki jól érzi magát

Fotó: Haáz Vince

Több mint öt évvel a birtokbavétel után a kétezer lelkes gyülekezet nemcsak belakta, hanem szellemi központjává is tette az új templomot. Az anyaországi támogatással megvalósult beruházás a faluközösség számára a jövőbe vetett hit zálogává vált.

Simon Virág

2026. március 29., 10:582026. március 29., 10:58

„Az anyaországi támogatással nemcsak pénzt kaptunk, hanem reményt a jövőre. Tíz éve, amikor a gyülekezet megválasztott lelkipásztorának, akkor az egyik fontos feladat, amire felkértek, épp a templomfelújítása volt” – mondja Kovács Tibor a Maros megyei nagyközség, Mezőpanit lelkipásztora, akivel a több, mint öt éve birtokba vett új református templomban beszélgettünk. Ott, ahol a gyülekezet otthonra talált.

Kovács Tibor református lelkipásztor

Kovács Tibor református lelkipásztor

Fotó: Haáz Vince

Az 1800-as évek elején épült régi templomnak statikai problémái voltak, a mennyezett meg volt ereszkedve. Az évtizedek során, ahogy a gyülekezet fejlődött, növekedett, háromszor bővítették, kibontották, hozzáépítettek.

350 férőhelyes volt, egy átlagos vasárnap is volt 50-100 ember, aki nem fért be a templomba, a gyülekezeti házban volt kihangosítva az istentisztelet, onnan hallgathatták.

A kezdeti nehézségek

Kovács Tibor arról mesélt, hogy Zolcsák Péter tervezőt hívták, hogy készítsen egy tervet a régi templom felújításáról, bővítéséről. Három hónap után egy teljesen új templom tervével állt elő.

A régi templomból csak a torony maradt meg

A régi templomból csak a torony maradt meg

Fotó: Haáz Vince

„Rájöttünk, hogy ez pont az, amire szükségünk van, ami a gyülekezetet ki tudja szolgálni. Az volt az elképzelés, hogy a régi templom déli falát kibontjuk és egy nagy kereszthajót fogunk ráépíteni. De

amikor az építkezés elkezdődött, kiderült, hogy a falban volt egy repedés, ezért mindent le kellett bontani a régi templomból, csak a torony maradt meg.

A régit nehezen tudtuk elengedni, mert mindenki kötődött hozzá, abban konfirmált, abban kötött házasságot. De az új templommal a régi templom nem vált felismerhetetlenné, látszik, hogy hol volt a régi templomhajó, ezt az ablakokkal együtt újjáépítettük.

Amikor másfél éves építkezés után, 2020 november 8-án az első istentiszteletet megtartottuk, az idősek azt mondták, hogy vissza tudnak ülni a helyünkre”

– emlékezett vissza a lelkipásztor. A gyülekezet nagyon hamar magáénak érezte az új templomot, látták, hogy jobban be tudják tölteni a szerepét, büszkék is voltak, hogy ilyen szép, tágas templomuk van.

A tetőtérben tanácsterem van, ahol vasárnap szülők és gyerekeik hallgatják az igét

A tetőtérben tanácsterem van, ahol vasárnap szülők és gyerekeik hallgatják az igét

Fotó: Haáz Vince

„Középen szép nagy tér van, két oldalt a tetőtérben helyet kapott egy óvodai terem, ott gyermekmegőrző van istentisztelet alatt,

a másik részen pedig a tetőtérben tanácsterem, ami vasárnap átalakul baba-mama teremmé, a kismamák vannak ott gyerekeikkel, hallják is, látják is, hogy mi zajlik a templomban.”

Istennek hatalma van

A mezőpaniti református lelkész beszélt a templomépítés anyagi vonzatáról is. Mint elmondta, amikor elkészült a terv és meglátta az összeget, akkor hitetetlenül azt mondta, hogy nem tudja elképzelni, hogy ezt a pénzt össze lehet gyűjteni Mezőpanitban.

A templomépítés értéke 1,2 millió euró volt.

„A presbiterekkel imádkoztunk, másnap reggel felkeltem és az volt az ige, hogy: »Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre«. Akkor felismertem, ez nem a mi házunk, hanem az Ő háza, Ő kell építse, gondja lesz erre.”

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Pénzügyi összefogás és a „lovunk már van” elv

Kovács Tibor kiemelte: ez pont az az időszak volt, amikor Magyarország kormánya támogatásának köszönhetően az Erdélyi Református Egyházkerületnél nagyobb lélegzetű felújításokat, építéseket lehetett megpályázni. Akkori ők is elmentek Kató Béla püspökhöz a tervezővel. A püspök azt mondta, hogy

ez egy olyan projekt, amiben azt látja, hogy nekik lovuk már van, csak szekér kell hozzá és az egyházkerület hozzájárul a megvalósításához.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Magyarország kormányának támogatásával megítélt erre a projektre 900 ezer eurót, a többit a gyülekezetnek kellett kitennie, amely nagyon komolyan a szívén hordozta a projektet.

Büszkék a mezőpanitiak az új templomukra

Büszkék a mezőpanitiak az új templomukra

Fotó: Haáz Vince

A lelkész emlékeztetett, hogy Mezőpanit egy falusi gyülekezet és a koronavírus-járvány idején is mindenki, aki csak tehette, erején felül adakozott.

Amikor minden le volt zárva, a templomkapun belül helyeztek ki egy perselyt, oda tették be az adományaikat, hogy tudjon haladni az építkezés.

A gyülekezet kétszázezer eurót adott össze, a még hiányzó részt más pályázatból fedezték.

Nemcsak anyagi támogatásról van szó

Kovács Tibor felemlegeti, hogy a templomszentelő ünnepségen, 2021 nyarán ott volt Varga Mihály korábbi magyar gazdasági miniszter is.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

„Akkor elmondtam és azóta is számtalanszor bebizonyosodott, hogy az anyagi támogatás évszázadokra megalapozta ennek a közösségnek az anyaországgal való kapcsolatát. Hiszen

egy olyan helyzetben éreztük azt, hogy mellénk állt Magyarország kormánya, amelyben nekünk nem volt más lehetőségünk templomot építeni.

A pénz nagyon fontos volt, de úgy érezzük, hogy ennél sokkal többet kaptunk. A támogatás által ez a közösség reményt kapott a jövőre, olyan reményt, ami azt mondatja velünk, hogy érdemes itt élni, dolgozni, érdemes itt gyermeket vállalni, mert nem vagyunk egyedül, elhagyva. Egy óriási lökést adott a közösségnek a fejlődésre. Elhittük Istennek igéjét, amit kiírtunk a templom felára is, hogy Reményteljes jövőt adok nektek.

Ennek a reményteljes jövőnek a megteremtésében ott volt az Úr Isten, de eszközként Magyarország kormánya, s így valósulhatott meg minden”.
• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Lendületet kapott a közösség

A református lelkész szerint az új templom megépítésével a faluközösség egy lendületet kapott, több gyerek születik,

megújult a lelki élet, bölcsőde épült, létrejött egy gyülekezeti klinika.

„A polgármester úrnak volt egy mondata az építkezés alatt: »ha nem építünk egy nagyobb templomot, akkor soha nem fogjuk megtudni, hogy Isten meg tud tölteni egy nagyobb templomot«. Mi azt látjuk, Ő megtöltötte az új templomot is.

Kovács Tibor református lelkipásztor

Kovács Tibor református lelkipásztor

Fotó: Haáz Vince

A nagyobb templom, olyan új lehetőségeket teremtett, amit el sem tudunk volna képzelni az régi templomban. Az úrasztala körüli nagy tér lehetővé teszi, hogy kórusok, gyerekek lépjenek fel. Nagyon tehetséges kántorunk van,

létrejött egy 50 tagú gyermekkórus, 21 tagú gyerekzenekar, van egy ifjúsági zenekar, egy vegyes kórus és van egy 70 tagú férfikórus, szinte mindennap történik valami a templomban.

Helyet tudunk adni nagyobb lélegzetű egyházmegyei alkalmaknak, de országos egyházi találkozóknak is. Vasárnaponként négyszáz ember jön el, ünnepeken pótpadokat kell behozni. A gyülekezet megszerette a templomot és örömmel lakja be” – összegzett a Székelyhonnak Kovács Tibor református lelkész.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Modern és funkcionális

Modern és funkcionális

Fotó: Haáz Vince

A tetőtér egy részét is beépítették

A tetőtér egy részét is beépítették

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosszék
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára
Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök
Két nagy visszatérő a székely csapatok erőfelmérőjén
Tizenhat méteres farönköt vonszolt egy autó az egyik erdélyi városban
Eltiltották a DVTK egyik legjobbját a GYHK elleni meccs előtt
Mesés harmónia, több száz éves házak
Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára
Székelyhon

Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára
Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök
Székelyhon

Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök
Két nagy visszatérő a székely csapatok erőfelmérőjén
Székely Sport

Két nagy visszatérő a székely csapatok erőfelmérőjén
Tizenhat méteres farönköt vonszolt egy autó az egyik erdélyi városban
Krónika

Tizenhat méteres farönköt vonszolt egy autó az egyik erdélyi városban
Eltiltották a DVTK egyik legjobbját a GYHK elleni meccs előtt
Székely Sport

Eltiltották a DVTK egyik legjobbját a GYHK elleni meccs előtt
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
A rovat további cikkei

2026. március 29., vasárnap

Csíkszereda az élmezőnyben: csaknem hétezren itt vennék át a szavazási levélcsomagjukat

Beregszászon, Ungváron és Csíkszeredában vennék át legtöbben a szavazási levélcsomagjukat, a három külképviseleten több mint 27 ezren vennék át a levélszavazáshoz szükséges dokumentumokat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.

Csíkszereda az élmezőnyben: csaknem hétezren itt vennék át a szavazási levélcsomagjukat
Csíkszereda az élmezőnyben: csaknem hétezren itt vennék át a szavazási levélcsomagjukat
2026. március 29., vasárnap

Csíkszereda az élmezőnyben: csaknem hétezren itt vennék át a szavazási levélcsomagjukat
Hirdetés
2026. március 29., vasárnap

Vasárnap is kitart az esős idő Székelyföldön

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap sárga jelzésű riasztást adott ki jelentős mennyiségű csapadék, a hegyekben pedig havazás miatt, amely hétfő reggelig az ország közel felét – Hargita és Kovászna megyét is – érinti.

Vasárnap is kitart az esős idő Székelyföldön
Vasárnap is kitart az esős idő Székelyföldön
2026. március 29., vasárnap

Vasárnap is kitart az esős idő Székelyföldön
2026. március 28., szombat

A magyarság szimbólumainak jegyében zajlottak a Csoma-napok

A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületnek (KCSSKE) 36. alkalommal is sikerült megszervezni a Csoma-napokat Kovásznán. Az idei tematika a magyarság szimbólumai voltak.

A magyarság szimbólumainak jegyében zajlottak a Csoma-napok
A magyarság szimbólumainak jegyében zajlottak a Csoma-napok
2026. március 28., szombat

A magyarság szimbólumainak jegyében zajlottak a Csoma-napok
2026. március 28., szombat

Harmadik típusú világmegmentés – A Hail Mary-küldetés

Nem nehéz elrontani egy regény nagyvászonra adaptálását, Andy Weir zseniális sci-fijével viszont nem ez történt. A meglehetősen könyvhű filmváltozat 2026 eddigi legjobb blockbustere lett. Kritika.

Harmadik típusú világmegmentés – A Hail Mary-küldetés
Harmadik típusú világmegmentés – A Hail Mary-küldetés
2026. március 28., szombat

Harmadik típusú világmegmentés – A Hail Mary-küldetés
Hirdetés
2026. március 28., szombat

Nem befolyásolja a vonatok menetrendjét az óraátállítás

Vasárnaptól Románia áttér a nyári időszámításra, hajnali 3 órakor 4 órára kell átállítani az óramutatókat. Ez nem befolyásolja a vasúti menetrendet.

Nem befolyásolja a vonatok menetrendjét az óraátállítás
Nem befolyásolja a vonatok menetrendjét az óraátállítás
2026. március 28., szombat

Nem befolyásolja a vonatok menetrendjét az óraátállítás
2026. március 28., szombat

Amikor egy órát ugrik az idő: kezdődik a nyári időszámítás

Március 29-én vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: az órákat hivatalosan hajnali háromkor négy órára állítják át, így március utolsó vasárnapja a maga 23 órájával az év legrövidebb napja lesz.

Amikor egy órát ugrik az idő: kezdődik a nyári időszámítás
Amikor egy órát ugrik az idő: kezdődik a nyári időszámítás
2026. március 28., szombat

Amikor egy órát ugrik az idő: kezdődik a nyári időszámítás
2026. március 28., szombat

Székelyföldi megyéket is érint a szombaton elrendelt árvízvédelmi készültség

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 16 megye folyóvizeire, köztük Hargita és Kovászna megyeiekre is.

Székelyföldi megyéket is érint a szombaton elrendelt árvízvédelmi készültség
Székelyföldi megyéket is érint a szombaton elrendelt árvízvédelmi készültség
2026. március 28., szombat

Székelyföldi megyéket is érint a szombaton elrendelt árvízvédelmi készültség
Hirdetés
2026. március 28., szombat

Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára

Folytatódik az üzemanyagárak emelkedése: szombaton újabb 15 banival drágult a gázolaj, így literenkénti ára már minden székelyföldi töltőállomáson meghaladja a 10 lejt, míg a prémium gázolaj ára már csak pár banira van a 11 lejes lélektani határtól.

Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára
Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára
2026. március 28., szombat

Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára
2026. március 28., szombat

Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra

Március 28-tól, szombattól adhatják le levélszavazatukat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az április 12-i országgyűlési választásra – hívja fel a figyelmet Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra
Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra
2026. március 28., szombat

Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra
2026. március 28., szombat

Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták

Lefoglalták a hatóságok a belügyminisztériumi katasztrófavédelmi főosztály (DSU) több munkatársának mobiltelefonját.

Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták
Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták
2026. március 28., szombat

Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták
