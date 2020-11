Meghosszabbítanák a válságkezelést

A nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat érintő támogatások érvényességének a meghosszabbítására van szükség a szövetség szerint. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A koronavírus-járvány egészségügyi hatásait kezelő és a fenyegető gazdasági katasztrófa elleni intézkedéscsomagot dolgozott ki az RMDSZ, a tizenkét pontból álló programot a múlt héten mutatta be Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. Az egészségvédelmi, illetve oktatással kapcsolatos intézkedések mellett munkahelyvédelmi és gazdaságélénkítő intézkedések is részét képezik a programnak.

Nincs vége a világjárványnak

Sikerült törvénybe iktatni különböző adók és illetékek befizetésének az elhalasztását év végéig, ezáltal segítve a munkaadókat, de új programjában az RMDSZ az intézkedések meghosszabbítását szeretné elérni, hiszen – amint arról Antal Lóránt, az RMDSZ udvarhelyszéki szenátora lapunknak fogalmazott –

a napnál is világosabban látszik, hogy a pandémiának nincs vége és a gazdasági hatásai sem szűntek meg,

tehát szükség van a további támogatásokra. „Kérjük a kényszerszabadságról visszatérő alkalmazottak bruttó fizetésének a 41,5 százalékos állami támogatását hat hónapra, a jelenlegi három hónap helyett, ugyanakkor a csökkentett munkaprogram szerint dolgozó alkalmazottak fizetésének az állami résztámogatását a bruttó fizetéskiesésnek a 75 százalékával, és a kis- és közepes vállalkozások által kifizetett kényszerszabadság-juttatások összegének a 75 százalékos állami támogatását, amikor a vállalat tevékenységének a csökkentése a járvány következménye” – részletezte a szövetség gazdaságélénkítési törekvéseit Antal Lóránt.

Az RMDSZ ugyanakkor szükségesnek látja a mezőgazdasági idénymunkások és a vendéglátóipari szezonális alkalmazottak állami támogatását is, amikor a jövedelemkiesés a járványügyi intézkedések következménye. Az említett két kategória esetében a minimálbér 35 százalékával megegyező, 3–6 hónapra igényelhető állami juttatás jóváhagyását szeretné elérni az RMDSZ.

„Köztéma volt az is, hogy adócsökkentéseket kellene kezdeményezni, de fel szeretném hívni a figyelmet, hogy 2016 után Romániában számos adócsökkentésre került sor, akár úgy is fogalmazhatnék, hogy Románia adóparadicsommá vált. Tehát nemigen van, amit csökkenteni, de meg kell találni azokat a pénzforrásokat, amelyeket célirányosan mind a vendéglátóiparnak, mind pedig a különböző ágazatokban tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások megsegítésére lehet fordítani” – hangsúlyozta az RMDSZ udvarhelyszéki szenátora.

Alkalmazási támogatás

„Az új munkahelyek is kiemelten fontosak. Azt szeretnénk, hogy a 29 év alatti és 50 év feletti elbocsátott személyeket alkalmazó kis- és közepes vállalkozások a járványhelyzet lejártáig részesüljenek vissza nem térítendő állami támogatásban. Ennek értéke havonta a fizetés fele, de nem több mint 2500 lej kellene legyen” – folytatta a szövetség új programjának az ismertetését Antal Lóránt, azt is megemlítve, hogy a gyógyszer-, illetve élelmiszeripar kiemelt támogatása is fontos, államilag garantált fejlesztési és beruházási hitelek folyósítására van szükség az élelmiszer-biztonság, valamint az egészségügyi ellátás biztonságának elérése érdekében.