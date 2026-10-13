Megérkezett a támogatás: több mint ötezer méhész kapott pénzt

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Fotó: Orbán Orsolya
A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) hétfőn összesen 51,814 millió lejt utalt át 5369 támogatásra jogosult méhésznek a 2026-os évre – közölte kedden az intézmény.
Az APIA tájékoztatása szerint idén 5391 támogatási kérelmet nyújtottak be a méhészek, közülük 5369-et hagytak jóvá. A támogatást 50 százalékban az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA), 50 százalékban pedig az állami költségvetésből finanszírozzák – írja az Agerpres.
A 2026-os évre érvényes valutaváltási árfolyam 5,0968 lej/euró, melyet az Európai Központi Bank 2025. december 31-én állapított meg.
A méhészek támogatást kaphatnak ugyanakkor méhkirálynők és méhcsaládok beszerzésére, valamint a méz minőségének igazolásához szükséges elemzések elvégzésére.
Az APIA közleményében hangsúlyozta, hogy a támogatások célja a román méhészeti szektor fenntartása, a termelési feltételek javítása és a méhészeti termékek értékesítésének hatékonyabbá tétele.
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