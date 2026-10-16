Zárolták Marosvásárhely számláit, meg kell húzni a nadrágszíjat

A városháza nem indíthat új beszerzéseket, a tervezett kiadásokat pedig felülvizsgálja
Fotó: Haáz Vince
Zárolták Marosvásárhely számláit, ezért a városháza új beszerzéseket nem indíthat, a tervezett kiadásokat pedig felülvizsgálja. A hivatal szerint a lépés ki nem fizetett számlákhoz kapcsolódik, miközben egyes állami támogatások sem érkeztek meg időben.
Marosvásárhelyen az utóbbi időszakban több, a városházát negatívan érintő információ szivárgott ki, köztük ki nem fizetett számlákról, bankszámlák zárolásáról, felhalmozott tartozásokról és hiányokról szóló értesülések. A legutóbbi tanácsülésen az is elhangzott, hogy a városnak hetvenmillió lejes tartozása van.
Nincs helye a populista ígéreteknek, felelősen kell lezárni az idei évet és csökkenteni kell a hetvenmillió lejes hiányt – nyilatkozta a Székelyhonnak Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, aki a buszjáratok ritkításáról is beszélt.
Pénteken két közleményben reagált a kiszivárgott információkra a városháza. Az egyik a számlák zárolásáról szólt, a másik pedig arról a körlevélről, amely a beruházások jelenlegi állapotára és az új beruházások elindításának tiltására vonatkozott.
A lezárt számlákkal kapcsolatban a városháza sajtóirodája azt közölte:
összesen mintegy 8,4 millió lej értékű követelés behajtása érdekében. Ebből körülbelül 2,5 millió lej a júliusi hónapban nyújtott háztartási hulladékgyűjtési szolgáltatások számláinak ellenértéke, amelyet az önkormányzat ki fog fizetni.
A szemétszolgáltatóval nem új keletű a konfliktus
Fotó: Haáz Vince
A fennmaradó, mintegy 5,9 millió lej olyan munkák és szolgáltatások számláiból származik, amelyeket az intézmény kifogásolt, ezért nem fizetett ki. Az ezzel kapcsolatos vitákat a törvényes eljárások szerint rendezik. A közlemény szerint Marosvásárhely a múltban már szembesült hasonló helyzetekkel, és ezeket a zárolás elrendelésétől számított néhány napon belül rendezte.
A másik közlemény részben magyarázatot adott arra, miért nincs elég pénz, és arra is kitért, mire vonatkozott a kiszivárgott belső körlevél, amelyet a szakigazgatóságoknak küldtek el. Mint írták,
Ezekre saját költségvetési forrásokat használtak fel, amelyek összege eléri a körülbelül 30 millió lejt.
A kiadások megfékezése érdekében a polgármesteri hivatal vezetősége felkérte az összes szakszolgálatot és igazgatóságot, hogy nyújtsanak be naprakész kimutatást a folyamatban lévő projektekről, beruházásokról, szerződésekről és pénzügyi kötelezettségvállalásokról. Kérték
az új beszerzések indításának felfüggesztését – kivéve az intézmény működéséhez és az alapvető közszolgáltatások biztosításához elengedhetetlenül szükséges beszerzéseket –,
valamint a tervezett kiadások felülvizsgálatát és prioritás szerinti kezelését.
Ez, mint írták, nem befolyásolja a már elkezdett nagy beruházásokat.
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