Maros megyében mintegy ezerötszáz közalkalmazotti állást kell megszüntetni

Elkészítette a Maros Megyei Prefektusi Hivatal azt a jegyzéket, amelyből kiderül, hogy a városokban és községekben hány alkalmazott dolgozhat a polgármesteri hivatalokban a Bolojan-kormány által kiadott létszámcsökkentési intézkedés után.

A prefektúrák az elmúlt napokban megvizsgálták, hogy melyik településnek mennyi lakója van, bekérték, hogy eddig hány személynek adtak fizetést az önkormányzatoknál, és kiszámították, hogy

A kiindulópont az volt, hogy az állások számát harminc százalékkal kell csökkenteni idén július elsejéig.

jelenleg a polgármesteri hivatalokban levő közalkalmazotti állások száma 5001, és a harminc százalékos csökkenés után ez szám 3504 kell legyen.

Külön kategóriának számítanak azok, akik a lakosság-nyilvántartó irodákban dolgoznak, az európai uniós pályázat lebonyolításával foglalkoznak, iskolabuszokat vezetnek, vagy helyi rendőrök. Ők Maros megyében 770-en vannak. A létszámcsökkentés őket is érintheti.

Hol lehet jelentős létszámcsökkenésre számítani?

A prefektúrától kapott jegyék szerint Marosszentannán a jelenlegi 39 állás 27-re csökken, Marosszentgyörgyön és Marosszentkirályon az eddigi megengedett 54 helyett 38 közalkalmazott lehet, Makfalván, Vámosgálfalván, Vajdaszentiványon, Ákosfalván és Dózsagyörgy községben 27-től 19-re kell csökkenteni az állások számát.

Szovátán eddig 117 volt a maximális létszám az önkormányzatnál, most 82 lesz, Nyárádszeredában és Erdőszentgyörgyön eddig legtöbb 67 alkalmazott lehetett most ez a létszám csak 47 lehet. A nagyobb városokban, mint Szászrégen vagy Segesvár az eddigi 314-es létszámot 220-ra csökkentették.