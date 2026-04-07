Maros megyében mintegy ezerötszáz közalkalmazotti állást kell megszüntetni

Elkészítette a Maros Megyei Prefektusi Hivatal azt a jegyzéket, amelyből kiderül, hogy a városokban és községekben hány alkalmazott dolgozhat a polgármesteri hivatalokban a Bolojan-kormány által kiadott létszámcsökkentési intézkedés után.

Simon Virág

2026. április 07., 10:522026. április 07., 10:52

Az Ilie Bolojan vezette négypárti kormány idei 7-es számú kormányrendelete kimondja, hogy

karcsúsítani kell a polgármesteri hivatalok alkalmazottainak számát, csökkentve a létszámot harminc százalékkal.

A prefektúrák az elmúlt napokban megvizsgálták, hogy melyik településnek mennyi lakója van, bekérték, hogy eddig hány személynek adtak fizetést az önkormányzatoknál, és kiszámították, hogy

megyeszinten mennyivel kell csökkenteni a létszámot a közintézményekben.

A kiindulópont az volt, hogy az állások számát harminc százalékkal kell csökkenteni idén július elsejéig.

Maros megyében mennyi az annyi?

A Maros megyei prefektúrától kapott összesítés szerint 2024 január elsején a megyének 578 574 lakója volt,

jelenleg a polgármesteri hivatalokban levő közalkalmazotti állások száma 5001, és a harminc százalékos csökkenés után ez szám 3504 kell legyen.

Külön kategóriának számítanak azok, akik a lakosság-nyilvántartó irodákban dolgoznak, az európai uniós pályázat lebonyolításával foglalkoznak, iskolabuszokat vezetnek, vagy helyi rendőrök. Ők Maros megyében 770-en vannak. A létszámcsökkentés őket is érintheti.

Hol lehet jelentős létszámcsökkenésre számítani?

A prefektúrától kapott jegyék szerint Marosszentannán a jelenlegi 39 állás 27-re csökken, Marosszentgyörgyön és Marosszentkirályon az eddigi megengedett 54 helyett 38 közalkalmazott lehet, Makfalván, Vámosgálfalván, Vajdaszentiványon, Ákosfalván és Dózsagyörgy községben 27-től 19-re kell csökkenteni az állások számát.

Szovátán eddig 117 volt a maximális létszám az önkormányzatnál, most 82 lesz, Nyárádszeredában és Erdőszentgyörgyön eddig legtöbb 67 alkalmazott lehetett most ez a létszám csak 47 lehet. A nagyobb városokban, mint Szászrégen vagy Segesvár az eddigi 314-es létszámot 220-ra csökkentették.

Hányan maradhatnak a polgármesteri hivatalokban?

A prefektúrától kapott jegyzékből nem derül ki, hogy jelenleg hány állás van betöltve, így

pontosan nem lehet tudni, hogy hány közalkalmazott marad munkahely nélkül az elkövetkező időszakban.

Marosvásárhelyen kedden fogadják el az új létszámot

Marosvásárhelyen, mint korábban beszámoltunk róla eddig 628 állás volt, nyártól pedig, a megszorítások eredményeképp csak 440 lehet. De, mint Soós Zoltán polgármester nemrég beszámolt róla:

a megszorítás alól mentesül a közszolgálatként nyilvántartott állatkert és virágkertészet, és vannak olyan állások, amelyek nincsenek betöltve, így csupán pár helyi rendőrtől kell megválniuk.

A marosvásárhelyi közalkalmazotti állásokról kedden fognak dönteni a helyi tanácsosok, egy rendkívüli ülésen.

A benyújtott határozattervezet szerint az önkormányzatnál 45, be nem töltött állás van, ezeket most megszüntetik és más változásokat is eszközölnek.

2026. április 07., kedd

Visszatér a rossz idő: erős széllel, a hegyekben hóviharokkal érkezik a lehűlés

Első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok kedden a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani szerda estig.

2026. április 07., kedd

2026. április 07., kedd

Budapestre látogat JD Vance amerikai alelnök

Várja a találkozót „jó barátjával, Orbán Viktorral” JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki erről a Budapestre indulás előtt nyilatkozott újságíróknak.

2026. április 07., kedd

2026. április 07., kedd

Ennyivel lett olcsóbb a gázolaj a jövedéki adó csökkentése nyomán

Kedd éjféltől 36 banival lett olcsóbb a gázolaj a kormány által múlt pénteken elfogadott jövedékiadó-csökkentés következtében. A standard gázolaj literenkénti ára – töltőállomástól függően – 9,93 és 10,38 lej között alakul Székelyföldön.

2026. április 07., kedd

2026. április 06., hétfő

Nicușor Dan: Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái

Romániának jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási problémái, az ebben az ágazatban tevékenykedő vállalatok pedig a nemzetközi piachoz igazodó árakon vásárolnak – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államfő.

2026. április 06., hétfő

2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

2026. április 06., hétfő

2026. április 06., hétfő

Erős füsttel járó tűzeset Szászrégenben

Sűrű füst keletkezett egy szászrégeni lakásban hétfőn, miután kigyulladt egy főzéshez használt készülék. Egy férfit evakuálni kellett a lakásból – közli a Maros megyei tűzoltóság.

2026. április 06., hétfő

2026. április 06., hétfő

A pogányság és kereszténység is békében megférnek a húsvéti képeslapokon

Bár már leáldozott a húsvéti képeslapküldés szép szokása, a korábban képeslapokon ábrázolt húsvéti szimbólumok tovább élnek az internetes üdvözleteken is. Vajon valaha elgondolkozunk-e azon, hogy mit üzennek a képek?

2026. április 06., hétfő

2026. április 06., hétfő

Kéthetes előrejelzés Székelyföldre: lehűlés, majd felmelegedés

Változékony, gyakran szeszélyes időjárásra számíthatunk Székelyföldön a következő két hétben – derül ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből. Az ortodox húsvét idején csapadékos idő ígérkezik a térségben is.

2026. április 06., hétfő

2026. április 06., hétfő

Több, mint 10 ezer lej értékű lopást követtek el Hargita megyei fiatalok – rendőrkézre kerültek

Összesen 13 ezer lej értékben tulajdonított el vagyontárgyakat három Hargita megyei fiatal egy kézdivásárhelyi vállalat telephelyéről, közülük kettőt már őrizetbe vettek – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 06., hétfő

2026. április 06., hétfő

Melléképület gyulladt ki Székelyhodoson, a lakók eloltották a tüzet

Egy lakóház melléképületében csaptak fel a lángok hétfőn délután Székelyhodoson, a tüzet már eloltották a lakók, amire a tűzoltók a helyszínre érkeztek – közli a Maros megyei tűzoltóság.

2026. április 06., hétfő

