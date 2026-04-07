Maros megyében mintegy ezerötszáz közalkalmazotti állást kell megszüntetni

Fotó: Haáz Vince
Elkészítette a Maros Megyei Prefektusi Hivatal azt a jegyzéket, amelyből kiderül, hogy a városokban és községekben hány alkalmazott dolgozhat a polgármesteri hivatalokban a Bolojan-kormány által kiadott létszámcsökkentési intézkedés után.
Az Ilie Bolojan vezette négypárti kormány idei 7-es számú kormányrendelete kimondja, hogy
A prefektúrák az elmúlt napokban megvizsgálták, hogy melyik településnek mennyi lakója van, bekérték, hogy eddig hány személynek adtak fizetést az önkormányzatoknál, és kiszámították, hogy
A kiindulópont az volt, hogy az állások számát harminc százalékkal kell csökkenteni idén július elsejéig.
A Maros megyei prefektúrától kapott összesítés szerint 2024 január elsején a megyének 578 574 lakója volt,
Külön kategóriának számítanak azok, akik a lakosság-nyilvántartó irodákban dolgoznak, az európai uniós pályázat lebonyolításával foglalkoznak, iskolabuszokat vezetnek, vagy helyi rendőrök. Ők Maros megyében 770-en vannak. A létszámcsökkentés őket is érintheti.
A prefektúrától kapott jegyék szerint Marosszentannán a jelenlegi 39 állás 27-re csökken, Marosszentgyörgyön és Marosszentkirályon az eddigi megengedett 54 helyett 38 közalkalmazott lehet, Makfalván, Vámosgálfalván, Vajdaszentiványon, Ákosfalván és Dózsagyörgy községben 27-től 19-re kell csökkenteni az állások számát.
Szovátán eddig 117 volt a maximális létszám az önkormányzatnál, most 82 lesz, Nyárádszeredában és Erdőszentgyörgyön eddig legtöbb 67 alkalmazott lehetett most ez a létszám csak 47 lehet. A nagyobb városokban, mint Szászrégen vagy Segesvár az eddigi 314-es létszámot 220-ra csökkentették.
Hányan maradhatnak a polgármesteri hivatalokban?
A prefektúrától kapott jegyzékből nem derül ki, hogy jelenleg hány állás van betöltve, így
Marosvásárhelyen, mint korábban beszámoltunk róla eddig 628 állás volt, nyártól pedig, a megszorítások eredményeképp csak 440 lehet. De, mint Soós Zoltán polgármester nemrég beszámolt róla:
A marosvásárhelyi közalkalmazotti állásokról kedden fognak dönteni a helyi tanácsosok, egy rendkívüli ülésen.
A benyújtott határozattervezet szerint az önkormányzatnál 45, be nem töltött állás van, ezeket most megszüntetik és más változásokat is eszközölnek.
