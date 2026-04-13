Magyar országgyűlési választások: alig több, mint 381 ezer szavazat vár még feldolgozásra

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A 2026-os magyar országgyűlési választás után már alig több, mint 381 ezer szavazat feldolgozása van hátra. A külképviseletekről és átjelentkezéssel érkező voksok száma viszonylag alacsony, így a végeredményhez már közel jár a számlálás.
Azok a választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem a lakóhelyükön, hanem más magyarországi településen vagy a 149 külképviselet egyikén adták le a voksukat, a lakóhelyük szerinti választókerület jelöltjeire szavaztak, így szavazataikat vissza kell juttatni a lakóhelyük szerinti választókerületbe. A szavazókörök vasárnap esti bezárása után
– írja az MTI.
Kétharmaddal kormányozhat a Tisza-párt az elkövetkező négy évben a magyar országgyűlési választások eredményeinek közel száz százalékos feldolgozottsága szerint.
Mind a 106 egyéni választókerületben van azonban egy szavazókör, amelyben nem számolták össze a voksokat, ezek a szavazókörök ugyanis várják a külképviseleti és átjelentkezéssel szavazók voksait, és csak azt követően számlálják össze a voksokat, amint azok is megérkeztek.
Ezt követően az NVI választókerületenként szétválogatja ezeket a szavazatokat, majd eljuttatja a megfelelő választókerületekbe. Ott átadják a kijelölt szavazatszámláló bizottságnak, amely felbontja a szavazás éjszakáján lezárt urnát, a tartalmát összekeveri a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatokkal, és így számlálja meg a voksokat.
A valasztas.hu oldal mind a 106 egyéni választókerület esetében közzétette a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumát a külképviseleti szavazatok és átjelentkezettek szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörökben. E szerint
ez a szavazókörben leadott (a szavazókörhöz tartozó normál szavazatokból), a külképviseleti névjegyzékben lévők szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll össze.
