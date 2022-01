Könnyen és gyorsan terjed a fertőzés, elkülönítik a Covid-betegforgalmat

Hargita és Maros megyei személyek esetében is igazolták a koronavírus omikron variánsának a jelenlétét a központi laborvizsgálatok, de a vírus terjedési módjának a megváltozása és az utóbbi napokat jellemző robbanásszerű terjedés miatt szekvenálási eredmények hiányában is azt valószínűsítik a járványtanászok, hogy már terjedésnek indult az új vírusvariáns a helyi közösségekben. Minden megyében ambulanciaközpontokba irányítják az igazolt fertőzötteket, hogy elkülönítsék a Covid-betegforgalmat.

Nagyszámú fertőzöttre készül az egészségügyi rendszer. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Az utóbbi napokban újabb 91 omikron-fertőzést igazoltak országszerte, és az egészségügyi minisztérium szerda esti közleménye szerint tizenkét másik megye és a főváros mellett Hargita és Maros megyei személyek is vannak a fertőzöttek között.

Hargita megye esetében csütörtökig egy omikron-fertőzést igazoltak a szekvenálási eredmények

– tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjétől –, az illető maroshévízi, aki Maros megyében teszteltette magát, vélhetően a külföldi visszainduláshoz volt erre szüksége a reptéren. A megyei járványügyi szakhatóság vezetője azonban arról is tájékoztatott, hogy szerdán hajnalban további tíz mintát küldtek el Bukarestbe szekvenálásra, azoknak az eredményét még nem kapták meg. Tar Gyöngyi mindazonáltal biztos benne, hogy jelen van a koronavírus omikron variánsa a megyében.

„Függetlenül attól, hogy van, vagy nincs szekvenálással igazolt omikron-eset, több mint valószínű, hogy az omikron variáns terjedéséről beszélhetünk akkor, amikor azt látjuk, hogy egyik napról a másikra megtízszereződött, aztán megduplázódott, majd ismét megduplázódott az esetek száma a megyében.

Egész családokat betegít meg – ez a terjedési mód eltér attól, amit a delta variánsnál tapasztaltunk, ahol volt olyan, hogy csak a család egy része fertőződött meg, a másik része nem. A mostani terjedési mód hasonló ahhoz, amit a nyugati kollégák az omikronról leírtak.

Most úgy néz ki, hogy munkahelyeken, családokban aki találkozik egy fertőzöttel, elkapja. Valószínűleg sokkal rövidebb ideig kell ahhoz együtt lenni a fertőzöttel, hogy elkapja az ember. Tehát könnyebben és gyorsabban terjed, és ezt látjuk. A megyében főleg a csíkszeredai, gyergyói térségre jellemző ez, Udvarhelyen érdekes módon még nem robbant annyira be, ott még elszórt esetek vannak” – tájékoztatott Tar Gyöngyi.

Tömeges fertőzésekre számítanak

Az egészségügyi szakhatóság vezetője elmondta, nagyszámú fertőzöttre számítanak, a meredeken emelkedő járványgörbe, amilyen a mostani, nem tud leállni és megfordulni, ahhoz előbb tetőznie kell, addig pedig olyan, mint egy mozgólépcső, csak visz felfelé. Erre számítva és készülve a járványügyi hatóságok minisztériumi utasításra Covid-ambulanciaközpontokat hoztak létre minden megyében, hogy elkülönítsék a várhatóan nagy Covid-betegforgalmat.

Hargita megyében hat ilyen központot jelöltek ki, azokban fogadják majd azokat az igazolt fertőzötteket, akik nem szorulnak kórházi beutalásra, de kivizsgálásra vagy kezelésre van szükségük.

Azt elsősorban a háziorvos kell eldöntse, hogy fertőzött páciensének ajánlott-e elmennie az ambulanciaközpontba – mondta Tar gyöngyi.

Hargita megyei központok



Hargita megyében hat ilyen központban kérhetnek orvosi segítséget a fertőzöttek, a központok listáját csütörtökön küldte el az egészségügyi minisztériumnak a megyei egészségügyi szakhatóság, és az erről szóló kormányrendelet megjelenésekor válik hivatalossá. A csíkszeredai kórház három központot működtet, egyet a kórház udvarán a sürgősségi részleg mellett felállított konténerekben, egyet a csíksomlyói, fertőző betegségeket kezelő egységnél, a harmadikat pedig a kórház szentegyházi külső egységénél. Székelyudvarhelyen a kórház udvarán, a korábbi étkezde épületében működik a Covid-ambulanciaközpont, Gyergyószentmiklóson a kórház épületében a sürgősségi részleg mellett, Maroshévízen pedig szintén a kórház épületében. A központok elérhetőségeit a háziorvosoknak is elküldik.

Az eljárás szerint a tünetes pácienseket már a háziorvosok is letesztelhetik, a 112-es sürgősségi segélyhívószámon a mentőszolgálat is fogad ilyen kéréseket, ugyanakkor a kórházi laboratóriumokban is zajlik a tesztelés.

Ha valaki tüneteket észlel magán és van kéznél gyorstesztje, végezze el, de ezek eredményét jó megerősíteni egy PCR-teszttel is.

Erre van is bőven lehetőség, mondta Tar Gyöngyi, hiszen Csíkszeredában három, Székelyudvarhelyen pedig egy kórházi laboratóriumban is van PCR-berendezés, de fontos tudni azt is, hogy a minisztérium által engedélyezett magánlaboratóriumok is ingyen kell elvégezzék a tünetes betegek tesztelését, amelynek a költségét az állam fizeti ki számukra. Ha valakinek a hivatalosan elvégzett tesztje pozitív eredményt hoz, sms-t kap róla, ez alapján már értesítheti háziorvosát, noha az orvos is kap erről értesítést, amint az eredmény bekerül a rendszerbe. Covid-tünetek esetén érdemes kérni a háziorvostól a tesztelés megszervezését még akkor is, ha az otthon elvégzett gyorsteszt eredménye negatív, illetve a 112-es segélyhívót is lehet hívni ez ügyben – tájékoztatott Tar Gyöngyi.

A Covid-ambulanciaközpontba a háziorvos küldi majd el betegét, ha úgy ítéli meg, hogy a páciensnek röntgen-, labor-, vagy komolyabb szakorvosi vizsgálatra van szüksége, esetleg gyógyszeres vagy monoklonális antitest-kezelésre szorul.

Utóbbira főként a rizikócsoportba tartozóknak lehet szüksége, minél korábban, tehát már az első 4–5 napban, hogy megelőzze a súlyos szövődményeket. Persze, nem kell mindenkinek ilyen kezelés, van akinek az immunrendszere ugyanezt produkálja, tehát legyőzi a fertőzést – magyarázta a megyei egészségügyi igazgatóság vezetője.

Egészségbiztosítás, küldőpapír nem kell, előjegyzés igen

Fontos tudni, hogy a kijelölt központokba – telefonos, egyes központokban akár e-mailen történő – előjegyzés alapján lehet elmenni, hogy elkerülhető legyen a tumultusok kialakulása. A központok elérhetőségeit a vonatkozó kormányrendelet megjelenésekor teszik közzé. Ezekbe a központokba spontán is lehet időpontot kérni, de szerencsésebb, ha a háziorvos ajánlásával érkeznek a betegek – mondta Tar Gyöngyi, hangsúlyozva azt is, hogy küldőpapír viszont nem kell, illetve hogy azok is ellátást kaphatnak ezekben a központokban, akik nem rendelkeznek egészségbiztosítással.