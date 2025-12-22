Kijött az első előzetes Christopher Nolan Odüsszeia-filmjéhez

Mozgásban is látható hétfőtől Christopher Nolan 2026 nyarán érkező filmje, a Homérosz: Odüsszeiát feldolgozó The Odyssey.

A 2026. júliusában mozikba kerülő alkotás az első olyan film, amit teljes egészében IMAX-kamerákkal forgattak.

Mint arról a film hivatalos leleplezésekor beszámoltunk:

a jeleneteket többek között az Egyesült Királyságban, Marokkóban és Szicília környékén vették fel.