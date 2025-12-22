Rovatok
Kijött az első előzetes Christopher Nolan Odüsszeia-filmjéhez

Matt Damon alakítja a főszereplő Odüsszeuszt • Fotó: Universal Pictures

Matt Damon alakítja a főszereplő Odüsszeuszt

Fotó: Universal Pictures

Mozgásban is látható hétfőtől Christopher Nolan 2026 nyarán érkező filmje, a Homérosz: Odüsszeiát feldolgozó The Odyssey.

Tamás Attila

2025. december 22., 23:572025. december 22., 23:57

2025. december 22., 23:592025. december 22., 23:59

A 2026. júliusában mozikba kerülő alkotás az első olyan film, amit teljes egészében IMAX-kamerákkal forgattak.

Videó: Universal Pictures

Mint arról a film hivatalos leleplezésekor beszámoltunk:

a jeleneteket többek között az Egyesült Királyságban, Marokkóban és Szicília környékén vették fel.

Az Odüsszeiát dolgozza fel új filmjében Christopher Nolan, fotón mutatták meg Matt Damont Ödüsszeuszként
Az Odüsszeiát dolgozza fel új filmjében Christopher Nolan, fotón mutatták meg Matt Damont Ödüsszeuszként

Homérosz eposzát, az Íliász folytatását dolgozza fel következő filmjében Christopher Nolan. A tökéletes trükk, az Eredet, a Csillagok között, a Tenet és az Oppenheimer rendezőjének filmjét tavasztól kezdik forgatni.

Az impozáns szereplőgárdával érkező alkotásban olyan színészek tűnnek fel többek közt, mint Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Matt Damon, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Charlize Teron, Mia Goth, Eliott Page, Lupita Nyong'o és Bennie Sadfie.

A Trójai háborúból hazainduló Ödüsszeüsz viszontagságos útját bemutató alkotásban Christopher Nolan a már védjegyének számító praktikus effektek segítségével keltette életre többek közt Polüphémosz nevű küklopszot, akivel a főhős útja során találkozik.

A film premierje a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elődöntői és döntője valamint bronzmérkőzése közt, július 17-én lesz.

Magazin Film Mozi
