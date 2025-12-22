Kijött az első előzetes Christopher Nolan Odüsszeia-filmjéhez

Matt Damon alakítja a főszereplő Odüsszeuszt
Fotó: Universal Pictures
Mozgásban is látható hétfőtől Christopher Nolan 2026 nyarán érkező filmje, a Homérosz: Odüsszeiát feldolgozó The Odyssey.
2025. december 22., 23:572025. december 22., 23:57
2025. december 22., 23:592025. december 22., 23:59
A 2026. júliusában mozikba kerülő alkotás az első olyan film, amit teljes egészében IMAX-kamerákkal forgattak.
• Videó: Universal Pictures
Mint arról a film hivatalos leleplezésekor beszámoltunk:
Homérosz eposzát, az Íliász folytatását dolgozza fel következő filmjében Christopher Nolan. A tökéletes trükk, az Eredet, a Csillagok között, a Tenet és az Oppenheimer rendezőjének filmjét tavasztól kezdik forgatni.
Az impozáns szereplőgárdával érkező alkotásban olyan színészek tűnnek fel többek közt, mint Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Matt Damon, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Charlize Teron, Mia Goth, Eliott Page, Lupita Nyong'o és Bennie Sadfie.
A Trójai háborúból hazainduló Ödüsszeüsz viszontagságos útját bemutató alkotásban Christopher Nolan a már védjegyének számító praktikus effektek segítségével keltette életre többek közt Polüphémosz nevű küklopszot, akivel a főhős útja során találkozik.
A film premierje a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elődöntői és döntője valamint bronzmérkőzése közt, július 17-én lesz.
Bejelentette lemondását hétfő este Daniel David oktatási miniszter.
Elfogadja a kormány keddi ülésén a legutóbbi koalíciós egyeztetéseken hozott döntéseket tartalmazó salátarendeletet – nyilatkozta hétfő este a miniszterelnök.
Egy fiatal sofőr addig manőverezett az autójával egy lugosi áruház parkolójában, amíg belehajtott az ottani Altex kirakatába, anyagi károkat okozva. A rendőrök közel háromezer lejre büntették és négy hónapra bevonták a jogosítványát.
74 éves korában meghalt Chris Rea brit énekes-dalszerző, akit a Driving Home for Christmas című slágere tett világszerte ismertté – közölte a BBC.
Jövő nyártól Varsóba is utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről. Lengyelország fővárosába heti kétszer is lesz a Wizz Airnek járata.
Az oktatási és kutatási ágazatra nem vonatkozik a nyugdíj és az állami fizetés halmozását tiltó törvényi előírás – közölte hétfőn a tanügyminisztérium.
Míg az adventi időszak a legtöbbek számára az elcsendesedésről szól, országszerte – így Székelyföld városaiban is – évről évre megjelennek a hangos dobszóval kísért, medvebőrbe öltözött csoportok. A látványos, de zajos népszokás megosztja a közvéleményt.
Egy 35 éves, Maros megyei nő holttestét emelték ki hétfőn délután a vízből Marosvásárhelyen, az Alsógát utca térségében – a halál pontos körülményeit vizsgálják.
A hét első két napján országszerte enyhébb lesz az idő az ilyenkor megszokottnál, karácsonykor azonban lehűlés várható esővel, havas esővel, havazással – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.
Tavaly az uniós polgárok 16,9 százaléka élt túlzsúfolt lakásokban, ami enyhe csökkenést jelent a 2023-ban jegyzett 18,1 százalékhoz képest – derül ki az Eurostat hétfőn közzétett adataiból.
szóljon hozzá!